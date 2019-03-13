Игнатьев: «Слухи про 10 млн и машину - наглая ложь»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию о том, что он получил в подарок от агентов автомобиль и 10 млн рублей.

Информация про десять млн и машину в подарок от агентов – это наглая ложь и ересь, ничего не было. Пусть те, кто об этом пишет, засунут эту информацию куда подальше. Лживую информацию писать не надо.



Официально моими делами сейчас никто не занимается, а с ProSport Management я разорвал контракт около месяца назад. Ведёт ли мои дела Агузаров? Это всё на уровне слухов, тут я комментировать не готов.