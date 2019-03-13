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Игнатьев: «Слухи про 10 млн и машину - наглая ложь»

вчера, 16:28

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию о том, что он получил в подарок от агентов автомобиль и 10 млн рублей.

Информация про десять млн и машину в подарок от агентов – это наглая ложь и ересь, ничего не было. Пусть те, кто об этом пишет, засунут эту информацию куда подальше. Лживую информацию писать не надо.

Официально моими делами сейчас никто не занимается, а с ProSport Management я разорвал контракт около месяца назад. Ведёт ли мои дела Агузаров? Это всё на уровне слухов, тут я комментировать не готов.

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Все комментарии
handreb
handreb ответил Гавроша
   95 / 1090
сегодня в 02:30
А утка из офиса краснодара наверняка полетела.
Или жареная тарасовская.
Гавроша
Гавроша
   87 / 1090
вчера в 22:10
А утка из офиса краснодара наверняка полетела.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1090
вчера в 19:02
"Ведёт ли мои дела Агузаров? Это всё на уровне слухов, тут я комментировать не готов" - эх, молодой еще, не умеет нормально уходить от ответа. Взял и спалился!
mangoх12
mangoх12
   21 / 1090
вчера в 18:34
топят парня
Пулково-2
Пулково-2
   613 / 1090
вчера в 18:13
Действительно, трудно поверить.
EAGuar As
EAGuar As ответил Jeck Denielse
   85 / 1090
вчера в 17:16
Нет 502 рубля и велосипед с запасным багажником .
stanichnik
stanichnik
   308 / 1090
вчера в 16:52
Если в деле замешан Агузаров, то пропал парень, теперь у футболиста в голове не спортивные достижения на первом плане, а финансовая выгода, ведущая на скамейку или того хуже в дубль. Последний пример Ташаев, как он играл в Динамо и кто он теперь в Спартаке?
Морозовский
Морозовский
   13 / 1090
вчера в 16:50
Почерк "Зенита" - самое время совершать ослабление "Краснодара"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 1090
вчера в 16:41
По факту 500 рублей и велосипед.....
Вечно журналисты преувеличивают....))
Miaf
Miaf
   25 / 1090
вчера в 16:40
20 миллионов и вертолет
stanichnik
stanichnik
   308 / 1090
вчера в 16:34
"....Ведёт ли мои дела Агузаров? Это всё на уровне слухов, тут я комментировать не готов."

Или опровергни, или отвечай прямо не уклоняйся от ответа.
Conzor
Conzor
   273 / 1090
вчера в 16:32
Наверняка, сплетня тарасовская.
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