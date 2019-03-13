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Широков: «У „Зенита“ хороший исторический опыт прохождения „Вильяреала“»

вчера, 15:43
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мыслями об ответном матче Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».

Шансы всегда есть. Надо верить в себя, сыграть так, чтобы выиграть 3:0 - других рецептов нет [смеется]. Придется нелегко, но у «Зенита» хороший исторический опыт прохождения «Вильяреала». В 2008 году после минимальной победы дома мы в Испании столкнулись с большими проблемами: травмами, удалением двух игроков [в том числе Широкова] и главного тренера. Но мы выстояли и прошли дальше. Желаю «Зениту» сейчас тоже преодолеть трудности и выйти в четвертьфинал.

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Все комментарии
Zoigen47
Zoigen47
   762 / 1090
вчера в 21:13
Весь свой опыт Зенит отлично показал в первом матче с Вильярреалом в Питере. Получилось очень хорошо и надо продолжить в том же духе.
kolpankolpan
kolpankolpan
   1015 / 1090
вчера в 19:50
не надо проходить этот Вильяреал.Оставьте им этот кубок.Их выпнут в следующем раунде.Зениту надо сконцентрироваться на Спартаке.Иначе при смутнейших шансах в Испании выложатся--все равно не пройдут.Да еще спамы их уставших накроют.Тут надо выбирать.Я считаю по уму сейчас взять чемпионат России и обуть Спартак Москва.А Вильяреал оставить Краснодару пусть потеют.иначе будет как в сказке про двух зайцев ,и там и там задница свиная.Все троли и враги хотят победы в Зенита Испании.
Заполярный
Заполярный
   157 / 1090
вчера в 19:42
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       325 / 1090
    вчера в 19:39
    Удачи. Надо пройти Вильярреал .
    djemStar
    djemStar
       612 / 1090
    вчера в 19:09
    есть разница.
    выиграть первый матч 10+ лет назад 1-0 дома
    потом забить 1 в гостях и спокойно отдохнуть до 1-2 с голом в гостях
    и проигрышем 1-3 дома (3!!! ГОСТЕВЫХ у испанцев)
    hardpony
    hardpony
       517 / 1090
    вчера в 18:59
    ну ничью мб и зацепят. а так. шансов нет практически на проход. да и нафига? с таким футболом лучше не идти дальше.
    ekliziast
    ekliziast ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       307 / 1090
    вчера в 18:18
    ПОСЛЕ ТАКОГО СЕКСУАЛЬНОГО ОПЫТА СПАРТАКУ УЖЕ НИКАКОЙ СОПЕРНИК НЕ СТРАШЕН ! ГЫ-ГЫ
    Литейный что ли гыгы?
    ekliziast
    ekliziast
       307 / 1090
    вчера в 18:15
    В 2008 проще было , тогда у Газпрома с деньгами полегче было.
    grazie100
    grazie100
       529 / 1090
    вчера в 17:41
    Если испанцы забьют быстрый гол , надо провести тренировочную игру и спокойно думать о игре со Спартаком , которая будет через 2 дня
    Gunslinger
    Gunslinger ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       592 / 1090
    вчера в 17:12
    ПОСЛЕ ТАКОГО СЕКСУАЛЬНОГО ОПЫТА СПАРТАКУ УЖЕ НИКАКОЙ СОПЕРНИК НЕ СТРАШЕН ! ГЫ-ГЫ
    Чему-чему, а расслабляться и получать удовольствие ребята уже научились!!! :)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       35 / 1090
    вчера в 16:54
    Почему бы не выполнить задачу-минимум - победить в гостях 3-1?
    А там как получится...
    Conzor
    Conzor ответил 161регион
       273 / 1090
    вчера в 16:33
    Нытик с тобой даже базарить бесполезно...иди понюхай у дзюбы на удачу в завтрышнем матче
    5-0 счет самое то.
    161регион
    161регион ответил Abverin
       69 / 1090
    вчера в 16:18
    Нытик с тобой даже базарить бесполезно...иди понюхай у дзюбы на удачу в завтрышнем матче
    Abverin
    Abverin ответил 161регион
       90 / 1090
    вчера в 15:54
    Того зенита уже давно нет.....
    Зато есть тот, который пердивный ростов 5-0 одной ногой делает.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       64 / 1090
    вчера в 15:53
    Зениту удачи! Хорошо хоть кто-то у нас в стране еще играет в еврокубках.
    161регион
    161регион
       69 / 1090
    вчера в 15:52
    Того зенита уже давно нет.....
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Пулково-2
       136 / 1090
    вчера в 15:47
    У некоторых такой опыт есть в Ливерпуле.
    ПОСЛЕ ТАКОГО СЕКСУАЛЬНОГО ОПЫТА СПАРТАКУ УЖЕ НИКАКОЙ СОПЕРНИК НЕ СТРАШЕН !

    ГЫ-ГЫ
    Пулково-2
    Пулково-2
       613 / 1090
    вчера в 15:45
    У некоторых такой опыт есть в Ливерпуле.
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