Широков: «У „Зенита“ хороший исторический опыт прохождения „Вильяреала“»

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мыслями об ответном матче Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».
Шансы всегда есть. Надо верить в себя, сыграть так, чтобы выиграть 3:0 - других рецептов нет [смеется]. Придется нелегко, но у «Зенита» хороший исторический опыт прохождения «Вильяреала». В 2008 году после минимальной победы дома мы в Испании столкнулись с большими проблемами: травмами, удалением двух игроков [в том числе Широкова] и главного тренера. Но мы выстояли и прошли дальше. Желаю «Зениту» сейчас тоже преодолеть трудности и выйти в четвертьфинал.
выиграть первый матч 10+ лет назад 1-0 дома
потом забить 1 в гостях и спокойно отдохнуть до 1-2 с голом в гостях
и проигрышем 1-3 дома (3!!! ГОСТЕВЫХ у испанцев)
выиграть первый матч 10+ лет назад 1-0 дома
потом забить 1 в гостях и спокойно отдохнуть до 1-2 с голом в гостях
и проигрышем 1-3 дома (3!!! ГОСТЕВЫХ у испанцев)
А там как получится...
А там как получится...
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ