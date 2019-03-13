Широков: «У „Зенита“ хороший исторический опыт прохождения „Вильяреала“»

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мыслями об ответном матче Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».

Шансы всегда есть. Надо верить в себя, сыграть так, чтобы выиграть 3:0 - других рецептов нет [смеется]. Придется нелегко, но у «Зенита» хороший исторический опыт прохождения «Вильяреала». В 2008 году после минимальной победы дома мы в Испании столкнулись с большими проблемами: травмами, удалением двух игроков [в том числе Широкова] и главного тренера. Но мы выстояли и прошли дальше. Желаю «Зениту» сейчас тоже преодолеть трудности и выйти в четвертьфинал.