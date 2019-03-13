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Мостовой: «Не ожидал, что „Ювентус“ сможет пройти дальше»

вчера, 16:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу «Ювентуса» над «Атлетико» в матче 1/8 финала ЛЧ.

Не ожидал, что «Ювентус» сможет пройти дальше, даже смирился с тем, что четвертьфинал пройдёт без Роналду. Давно не видел такой бездарной игры «Атлетико». Я допускал, что итальянцы выиграют, например, 2:1. С другой стороны, я рад, что в следующий этап вышли те, кто этого достоин. 

«Ювентус» – один из претендентов на победу. Дело даже не в Роналду, мы его видим уже более 10 лет, как и Месси. Они оба всегда претендуют на все возможные награды. «Атлетико» – неприятный соперник для любой команды, а вчера мы увидели «Ювентус», который бежал, душил, прессинговал. В четвертьфинале играют только команды, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов. 

Вчера за «Ювентус» сделал хет-трик самый сильный игрок в современном футболе? Нет, для меня Месси на первом месте был, есть и будет. Когда есть два таких гениальных футболиста, надо кого-то выбирать, и я выбираю Лионеля.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 1090
сегодня в 00:20
странно...
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   386 / 1090
вчера в 23:04
ну не будем забывать, что судейка к 60-й приблизительно минуте подтапливал за туринцев, так что дальше им это непременно аукнется ещё
Bjuik
Bjuik
   50 / 1090
вчера в 22:19
Как может такую глупость говорить футболист высшей лиги бывший?
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 19:07
Очередной провал мостового.
djemStar
djemStar ответил Uskora
   612 / 1090
вчера в 19:06
Мостовой только от спартака всё что-то ждет.
Победу в кубке ФНЛ, наверное
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   263 / 1090
вчера в 18:36
Я помню его Сельту...Как в Турине Юве выиграл 1-0 (Ковачевич), а в Виго с треском и к моему ужасу влетел 0-4 при двух удалениях (Конте и Монтеро). Я в себя где то пару недель приходил от расстройства))). Сейчас все по другому...и так будет всегда)
*Кстати Монтеро, когда удалялся, он легким бежочком в подтрибунку показывал тот самый жест Симеоне болельщикам Сельты))))
Abverin
Abverin
   90 / 1090
вчера в 18:18
Мостовой даже демагогу рейнгольду в подметки не годится.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   159 / 1090
вчера в 18:17
А что ты мог вообще ожидать? Это же тебе не СПАРТАК!!
Великий Князь
Великий Князь
   45 / 1090
вчера в 18:14
Как и многие отечественные горе-эксперты. Таких и на соккере полно. Аха-ха)
Pervomaez
Pervomaez
   215 / 1090
вчера в 17:24
Я бы им обоим каждый год мячик давал, они просто разные глупо их сравнивать, когда они перестанут играть мы осознаем насколько без них плохо
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 17:01
Иногда думаешь, а в футбол ли раньше играл мостовой?
lawr19730
lawr19730
   225 / 1090
вчера в 16:12
Глор гнома)
Uskora
Uskora
   391 / 1090
вчера в 16:11
Мостовой только от спартака всё что-то ждет.
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1090
вчера в 16:10
гноморочер Мост!
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 16:03
Блин ни фига себе, мост проснулся.
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