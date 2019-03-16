«Манчестер Сити» с большим трудом вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» лишь на последних минутах дожал выступающий в Чемпионшипе «Суонси» в рамках 1/4 финала Кубка Англии.
Суонси, стадион «Либерти»
«Суонси Сити» - «Манчестер Сити» 2:3 (2:0)
Голы: Гримес 20 (пенальти), Селина 29 - Бернарду Силва 69, Нурдфельдт 78 (автогол), Агуэро 89
Нереализованный пенальти: Агуэро 78
«Суонси Сити»: Нурдфельдт, Гримес, ван дер Хорн, Картер-Викерс, Робертс, Байерс (Джон 73), Фултон, Джеймс, Дайер (Асоро 61), Селина, Раутледж
Главный тренер: Поттер Грэм.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Делф (Зинченко 57), Уокер, Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане (Стерлинг 57), Марез (Агуэро 63)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждение: Ляпорт 45+3
Судья: Хупер Саймон.
В предыдущем раунде турнира «горожане» разгромили «Ньюпорт Каунти».
Надеюсь, Милан обыграет Интер, как он это умеет и в очередной раз подтвердит статус первого клуба Италии, и собственно города. Тогда и обязательно поговорим о футболе)
Надеюсь, Милан обыграет Интер, как он это умеет и в очередной раз подтвердит статус первого клуба Италии, и собственно города. Тогда и обязательно поговорим о футболе)
С комментов посмеялся. Все о мешках да о мешках. Может, о игре поговорим? Лоо
С комментов посмеялся. Все о мешках да о мешках. Может, о игре поговорим? Лоо
Продолжай, а мы посмеемся.
Продолжай, а мы посмеемся.
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