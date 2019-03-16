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«Манчестер Сити» с большим трудом вышел в полуфинал Кубка Англии

вчера, 22:14
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«Манчестер Сити» лишь на последних минутах дожал выступающий в Чемпионшипе «Суонси» в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

Суонси, стадион «Либерти»

«Суонси Сити» - «Манчестер Сити» 2:3 (2:0)
Голы: Гримес 20 (пенальти), Селина 29 - Бернарду Силва 69, Нурдфельдт 78 (автогол), Агуэро 89

Нереализованный пенальти: Агуэро 78

«Суонси Сити»: Нурдфельдт, Гримес, ван дер Хорн, Картер-Викерс, Робертс, Байерс (Джон 73), Фултон, Джеймс, Дайер (Асоро 61), Селина, Раутледж
Главный тренер: Поттер Грэм.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Делф (Зинченко 57), Уокер, Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане (Стерлинг 57), Марез (Агуэро 63)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждение: Ляпорт 45+3

Судья: Хупер Саймон.

В предыдущем раунде турнира «горожане» разгромили «Ньюпорт Каунти».

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
   542 / 1092
сегодня в 10:44
Понятия не имею, как Гвардиола заставляет бегать во всех 4 турнирах, это как минимум заслуживает уважения, надеюсь выиграют кубок, с победой.
DXTK
DXTK
   153 / 1092
сегодня в 09:50
Суонси слил матч, что еще сказать раз даже вратарь сам себе кинул.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   274 / 1092
сегодня в 09:49
Пеп, с барселонской тактикой всю Англию наклоняет, кубок и апл почти в кармане. Кто-то ещё сомневается в его тренерском таланте. Мюнхенцы тоже гнали, мол, развалил Баварию, хотя тогда она сильно играла, а сейчас позорятся в ЛЧ =)
112910415
112910415
   84 / 1092
сегодня в 09:46
богатые тоже тужатся
Caniggia
Caniggia
   36 / 1092
сегодня в 08:49
Сити должен взять КА, а так же выиграть АПЛ и ЛЧ. На сегодняшний день МС - это сильнейшая команда в Европе.
dok66
dok66
   545 / 1092
сегодня в 08:38
В пол-ноги не получилось. Пришлось напрячься , Суонси заставил
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
сегодня в 07:46
МС похоже не остановить!!!
beefs
beefs
   298 / 1092
сегодня в 07:41
МС все ближе к финалу, а там и кубок не за горами...
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил BARCDJIN
   337 / 1092
сегодня в 07:19
Пеп максималист...в ЛЧ тяжко будет с ним в финале..нам..
Вам до финала, как до Китая раком. Да и Пепу тоже. Если у Барсы и Юве в других турнирах все в шоколаде, то у Сити тяжелейшая заруба с Ливером. Команда может запросто просесть функционально. Ну а Барса такая Барса, может вылететь на ровном месте.
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 07:02
С трудом или без труда но МС в полуфинале.
Ми Ша
Ми Ша
   196 / 1092
сегодня в 06:58
Гвардиола в этом году без лишнего пафоса потихоньку идёт к победам во всех 4-х турнирах. Болельщиков Сити с победой, судя по счёту пришлось попотеть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   48 / 1092
сегодня в 05:47
Суонси сам афигел от своей наглости ;)
Mangur
Mangur
   434 / 1092
сегодня в 04:15
Тем интереснее будет финал.
40175219386
40175219386 ответил Дрючик 76
   61 / 1092
сегодня в 01:49
С 0:2 зачётно отскочили!
отскакивают, когда на последних минутах или секундах сравнивают счёт) в конкретном случае это называется камбэк
ATG
ATG
   401 / 1092
сегодня в 01:05
Вот это даааааа ))) Матч на заглядение получился . Такие проблемы устроили МС на ровном месте ! Тяжело будет Ман Сити с Шпорами 3 матча играть
barcamilan
barcamilan
   811 / 1092
сегодня в 00:29
эх суонси, суонси, а я начинал радовацца
allemz
allemz ответил milan-f
   23 / 1092
сегодня в 00:20
Сити с камбэком и победой, все-таки сделали подарок Igoorek. С комментов посмеялся. Все о мешках да о мешках. Может, о игре поговорим? Лоо
Оставь этих неудачников.
Надеюсь, Милан обыграет Интер, как он это умеет и в очередной раз подтвердит статус первого клуба Италии, и собственно города. Тогда и обязательно поговорим о футболе)
milan-f
milan-f
   235 / 1092
сегодня в 00:12
Сити с камбэком и победой, все-таки сделали подарок Igoorek.
С комментов посмеялся. Все о мешках да о мешках. Может, о игре поговорим? Лоо
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил allemz
   14 / 1092
вчера в 23:54
Ну он хоть не пишет, что Ориги круче Марадоны и так далее :D Кстати, знатно того обломали две играющие команды, синхронно прям в конце на выезде забили, и даже счета повторились - 2:3. Кто-то много купил)
Дрючик 76
Дрючик 76
   853 / 1092
вчера в 23:45
С 0:2 зачётно отскочили!
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 23:32
Да ладно с каким трудом просто дурака валяли хотели в пол ноги сопа укатать но понели что не получилось и во второй тайм включились. Пенальти кстати левый у мешка. Победный гол с офсайда но Агуеро крут лучший игрок Аргентины! Если б гном не мешался Кун давно бы затащил сборную к трофею!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Apsny
   178 / 1092
вчера в 23:20
когда у них батистута был тренер он примерно так и говорил, играйте на месси, построим игру вокруг месси, не трогайте мяч, отдайте месси и тд и он быстро вылетел
BARCDJIN
BARCDJIN ответил fanliverpoolfan
   151 / 1092
вчера в 23:09
Финал не увидите Клопп переиграет вашего физрука.
Барса увидит, и не важно кто будет нашей жертвой...Мы мотивированы взять требл...И ничто нас не остановит..
allemz
allemz ответил fanliverpoolfan
   23 / 1092
вчера в 23:08
Ну говорю же, классический ливерный глор. Из-за неспособности отвечать за слова сразу же переходит на оскорбления.
allemz
allemz ответил fanliverpoolfan
   23 / 1092
вчера в 23:03
Ливерпуль тратит свои деньги,а не народные деньги Катара,Дубая.
С каких это пор бабки частного лица - народные деньги?
Продолжай, а мы посмеемся.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил BARCDJIN
   184 / 1092
вчера в 23:02
Финал не увидите Клопп переиграет вашего физрука.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Scuderia Ferrari
   184 / 1092
вчера в 23:00
Ливерпуль тратит свои деньги,а не народные деньги Катара,Дубая.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил fanliverpoolfan
   14 / 1092
вчера в 22:59
У Ноттингема тоже зал славы вроде не пустеет.
Смекаешь?
BARCDJIN
BARCDJIN
   151 / 1092
вчера в 22:59
Пеп максималист...в ЛЧ тяжко будет с ним в финале..нам..
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил allemz
   184 / 1092
вчера в 22:58
В зале славы вроде есть трофеи и не мало,язык не поваричивался бы называть Ливерпуль бестрофейниками.скорее шпоры бестрофейники чем Ливерпуль.
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