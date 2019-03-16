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«Лейпциг» одержал минимальную победу над «Шальке»

вчера, 19:23
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» обыграл «Шальке» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

«Лейпциг» (49) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Шальке» (23) - 15-й.

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Лейпциг» 0:1 (0:1)
Гол: Вернер 14

«Шальке-04»: Нюбель, Брума, Сане, Настасич, Стамбули, МакКенни, Сердар (Скржыбски 86), Руди (Кутуджу 60), Очипка, Ут (Бургшталлер 73), Эмболо
Главный тренер: Стевенс Хуб.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Адамс, Кампль (Айдара 77), Форсберг (Лаймер 67), Вернер (Мукиеле 88), Поульсен
Главный тренер: Рангник Ральф.

Предупреждения: Хальстенберг 52, Очипка 89

Судья: Винкманн Гвидо.

Напомним, что в прошлом туре «Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом».

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Bayern Best
   533 / 1092
вчера в 22:57
Шальке может и еще 5 матчей подряд проиграть. Все равно они останутся в вышке. Уж,очень плохо играют Ганновер и Нюрнберг.
Если Штуттгарт будет набирать очки (а по игре он лучше двух выше перечисленных), то Шальке такими темпами в переходные матчи залетит. А там уж как карта ляжет.
311
311
   58 / 1092
вчера в 21:29
Шальке как ненасытная немецкая порнозвезда!)
Galaxy real way
Galaxy real way
   346 / 1092
вчера в 20:52
Лейпциг хорош. С пoбедoй.
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 20:03
Закономерная победа.
Bayern Best
Bayern Best
   144 / 1092
вчера в 20:02
Шальке может и еще 5 матчей подряд проиграть. Все равно они останутся в вышке. Уж,очень плохо играют Ганновер и Нюрнберг.
boysib
boysib
   345 / 1092
вчера в 19:27
Тедеско уволен уже, о чём вы
handreb
handreb
   63 / 1092
вчера в 19:24
Лейпциг с победой!
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