«Лейпциг» одержал минимальную победу над «Шальке»

«Лейпциг» обыграл «Шальке» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» (49) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Шальке» (23) - 15-й.
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Лейпциг» 0:1 (0:1)
Гол: Вернер 14
«Шальке-04»: Нюбель, Брума, Сане, Настасич, Стамбули, МакКенни, Сердар (Скржыбски 86), Руди (Кутуджу 60), Очипка, Ут (Бургшталлер 73), Эмболо
Главный тренер: Стевенс Хуб.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Забитцер, Адамс, Кампль (Айдара 77), Форсберг (Лаймер 67), Вернер (Мукиеле 88), Поульсен
Главный тренер: Рангник Ральф.
Предупреждения: Хальстенберг 52, Очипка 89
Судья: Винкманн Гвидо.
Напомним, что в прошлом туре «Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом».