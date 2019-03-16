«Арсенал» отправил два мяча в ворота «Енисея»

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Енисеем» в матче 20-го тура чемпионата России.
«Арсенал» (27) располагается на восьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Енисей» (11) - последний.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Енисей» 2:0 (1:0)
Голы: Мирзов 29, Горбатенко 87
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко (Берхамов 89), Ткачев (Костадинов 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев 90), Кангва
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов (Соболев 46), Савичев (Саркисов 46), Хубулов (Комков 81), Огуде, Сарр, Кутьин
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
Предупреждения: Джорджевич 9, Савичев 17, Горбатенко 58, Ткачев 59, Ятченко 69, Левашов 71
Судья: Казарцев Василий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
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Стабильность признак мастерства..:))
С победой Арсенал!..
Стабильность признак мастерства..:))
С победой Арсенал!..
Неплохая домашняя статистика......11 игр - 1 поражение...
Неплохая домашняя статистика......11 игр - 1 поражение...