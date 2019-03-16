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«Арсенал» отправил два мяча в ворота «Енисея»

вчера, 20:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Енисеем» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Арсенал» (27) располагается на восьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Енисей» (11) - последний.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» - «Енисей» 2:0 (1:0)
Голы: Мирзов 29, Горбатенко 87

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко (Берхамов 89), Ткачев (Костадинов 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев 90), Кангва
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов (Соболев 46), Савичев (Саркисов 46), Хубулов (Комков 81), Огуде, Сарр, Кутьин
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Джорджевич 9, Савичев 17, Горбатенко 58, Ткачев 59, Ятченко 69, Левашов 71

Судья: Казарцев Василий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Уралом».

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Все комментарии
Т34
Т34
   73 / 1092
сегодня в 08:51
ФНЛ распахнул свои объятья для Енисея. 11 очков в 20 турах утянули на дно и подняться оттуда это уже область фантастики.
spartach091
spartach091
   215 / 1092
сегодня в 07:37
Тула хорршо начала!
Shamil79
Shamil79
   438 / 1092
сегодня в 00:55
Енисей вернётся в фнл без Ал-ваа....
minai
minai
   373 / 1092
вчера в 23:05
Поддерживаю Р. Мирзова насчёт надписи на майке.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил DXTK
   147 / 1092
вчера в 22:57
слили Аленичева, в конце сезона Енисей бесхребетно сольется в фнл
Де-факто уже слились)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   48 / 1092
вчера в 21:55
Твердый середняк обыграл аутсайдера. Все по уму...
DXTK
DXTK
   153 / 1092
вчера в 21:45
слили Аленичева, в конце сезона Енисей бесхребетно сольется в фнл
спартак 1987
спартак 1987 ответил Риелтор с берегов Невы
   232 / 1092
вчера в 21:44
ну в том моменте с Глушаковым до ворот было метров 10 и вратарь был в раме, а игроку енисея вообще никто не мешал и мяч был на удобной высоте...за ту игру с тосно Глушаков расплачивается до сих пор и никто его не простил за тот бездарный вылет из кубка России
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил спартак 1987
   281 / 1092
вчера в 21:40
сейчас по матч тв показали в новостях нарезки игры, игрок енисея умудрился с метра выше ворот пробить🤣 такое запороть даже Марков из динамо не в состоянии. Тулу с победой! оба гола красавцы как на подбор ( Мирзов наконец стал забивать и приносить важнейшие победы, а не просто водиться) надеюсь арсенал пройдёт урал в кубке России, команде из Екатеренбурга в лиге европы точно делать нечего. Р.S если на таком газоне будут разрешать играть ничего хорошего наш чемпионат не ждёт
А как глушаков два раза в игре с тосно мазал, сливают тренера. Я не хочу заводить фана спартака, и не пытаюсь очернить спартак. Просто так бывает.
спартак 1987
спартак 1987
   232 / 1092
вчера в 21:35
сейчас по матч тв показали в новостях нарезки игры, игрок енисея умудрился с метра выше ворот пробить🤣 такое запороть даже Марков из динамо не в состоянии. Тулу с победой! оба гола красавцы как на подбор ( Мирзов наконец стал забивать и приносить важнейшие победы, а не просто водиться) надеюсь арсенал пройдёт урал в кубке России, команде из Екатеренбурга в лиге европы точно делать нечего. Р.S если на таком газоне будут разрешать играть ничего хорошего наш чемпионат не ждёт
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   363 / 1092
вчера в 21:30
Поздравляю Арсенал с победой
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 21:16
Могут туляки и за ЛЕ побороться!!! Плюс - кубок могут взять.
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 21:14
Класс есть класс.
particular
particular
   2 / 1092
вчера в 21:06
Туляки подтвердили свои притязания на крепкую середину, - всё у них в среднем, - победы-поражения, разница мячей, состав, ну и место!..:))
Стабильность признак мастерства..:))
С победой Арсенал!..
Evilhuman
Evilhuman
   18 / 1092
вчера в 21:05
Арсенал с победой,сегодня день без сюрпризов
Bayern Best
Bayern Best
   144 / 1092
вчера в 21:03
С победой Тула!
Шуnя771
Шуnя771 ответил EAGuar As
   205 / 1092
вчера в 20:59
С победой Арсенал , молодцы .
С чем и Вас поздравляем!
За адекватность
За адекватность
   47 / 1092
вчера в 20:59
2 сумасшедших гола туляки положили, ну а Аленичеву видимо придется паковать чемоданы, если конечно руководство уже не смирилось с вылетом в ФНЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
вчера в 20:58
Арсенал с Победой !!!
Неплохая домашняя статистика......11 игр - 1 поражение...
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1092
вчера в 20:57
С победой Арсенал , молодцы .
Sunny.
Sunny.
   163 / 1092
вчера в 20:57
Алень , давай , до свияданья!
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