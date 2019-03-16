ЦСКА обыграл «Урал»

В рамках 20-го тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Урал». После этого матча москвичи поднимаются на 2 место в турнирной таблице (36 очков), «Урал» же остается на 13 позиции (23 пункта).
Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена
«Урал» - ЦСКА 0:1 (0:0)
Гол: Марио Фернандес 75
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов (Брызгалов 46), Бумаль Майега, Егорычев, Араторе, Димитров (Ароян 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков 69).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Бекао, Магнуссон (Набабкин 54), Марио Фернандес, Щенников (Бистрович 83), Ахметов, Влашич, Обляков, Нисимура (Сигурдссон 61), Чалов.
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Магнуссон 15, Бумаль Майега 20, Дивеев 30, Набабкин 55
Судья: Безбородов Владислав.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре ЦСКА разгромил «Рубин».
Какая боль
Зенит-Спартак 5-0!!!!
Гыгыгы
Какая боль
Зенит-Спартак 5-0!!!!
Гыгыгы
Никто не знает...
Никто не знает...
Мне кажется, перебор...))
Мне кажется, перебор...))
Кстати. Стёб - это про три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. А твой ответ на мой пост - нытьё
Кстати. Стёб - это про три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. А твой ответ на мой пост - нытьё
...зря трактат писал....)))
...зря трактат писал....)))