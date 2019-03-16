ЦСКА обыграл «Урал»

вчера, 15:52

В рамках 20-го тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Урал». После этого матча москвичи поднимаются на 2 место в турнирной таблице (36 очков), «Урал» же остается на 13 позиции (23 пункта).

Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена

«Урал» - ЦСКА 0:1 (0:0)

Гол: Марио Фернандес 75

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов (Брызгалов 46), Бумаль Майега, Егорычев, Араторе, Димитров (Ароян 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков 69).

Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

« ЦСКА »: Акинфеев, Дивеев, Бекао, Магнуссон (Набабкин 54), Марио Фернандес, Щенников (Бистрович 83), Ахметов, Влашич, Обляков, Нисимура (Сигурдссон 61), Чалов.

Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Магнуссон 15, Бумаль Майега 20, Дивеев 30, Набабкин 55

Судья: Безбородов Владислав.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.