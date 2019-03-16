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ЦСКА обыграл «Урал»

вчера, 15:52
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В рамках 20-го тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Урал». После этого матча москвичи поднимаются на 2 место в турнирной таблице (36 очков), «Урал» же остается на 13 позиции (23 пункта).

Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена

«Урал» - ЦСКА 0:1 (0:0)
Гол: Марио Фернандес 75

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов (Брызгалов 46), Бумаль Майега, Егорычев, Араторе, Димитров (Ароян 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков 69).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Бекао, Магнуссон (Набабкин 54), Марио Фернандес, Щенников (Бистрович 83), Ахметов, Влашич, Обляков, Нисимура (Сигурдссон 61), Чалов.
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Магнуссон 15, Бумаль Майега 20, Дивеев 30, Набабкин 55

Судья: Безбородов Владислав.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре ЦСКА разгромил «Рубин».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   755 / 1092
сегодня в 10:47
С победой ЦСКА
Ваня лучший
Ваня лучший ответил papic337
   41 / 1092
сегодня в 10:17
Ты даже не понял, что мой ответ это ирония, такая же выдумка как и твоя. Я имею в виду, что "ошибку" не заметили эксперты, комментаторы, инспектор, а не хряки. Хряки естественно заметили, хотя там все было чисто.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   908 / 1092
сегодня в 10:03
У ЦСКА сейчас хорошаякоманда
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
сегодня в 07:34
Хряки все ноют :)
Багров-брат
Багров-брат
   154 / 1092
сегодня в 07:29
С победой! Удачи в следующих матчах!...)))
papic337
papic337 ответил Ваня лучший
   139 / 1092
сегодня в 05:37
Эту " явную" судейскую ошибку кроме тебя никто не заметил, я имею в виду судейский корпус. Если ты чувствуешь в себя огромный потенциал, напиши письмо Дюкову и предложи себя на место Егорова в департамент судейства и инспектирования. Фанатский взгляд на судейство оставь при себе. При желании можно отыскать не менее 5 "ошибок" судьи в игре Динамо-Спартак , начиная с не удаления Джикии и кончая не назначением пенальти в ворота Спартака. Но к счастью судьи не фанаты и правила знают.
Если ошибку никто не заметил, то это вовсе не означает что её не было.
papic337
papic337 ответил Ваня лучший
   139 / 1092
сегодня в 05:35
Эту " явную" судейскую ошибку кроме тебя никто не заметил, я имею в виду судейский корпус. Если ты чувствуешь в себя огромный потенциал, напиши письмо Дюкову и предложи себя на место Егорова в департамент судейства и инспектирования. Фанатский взгляд на судейство оставь при себе. При желании можно отыскать не менее 5 "ошибок" судьи в игре Динамо-Спартак , начиная с не удаления Джикии и кончая не назначением пенальти в ворота Спартака. Но к счастью судьи не фанаты и правила знают.
Типичный комментарий конявого фаната. Когда по существу сказать нечего, они начинают вспоминать когда и где судьи ошиблись в пользу Спартака. При этом даже не понимают, что прошлые ошибки не дают право закрывать глаза на ошибки в настоящем. Будь здоров.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Расул Манаев
   41 / 1092
вчера в 23:10
Счёт на табло и он отражает игру. Ваня Лучший-с победой вас!
Спасибо, дорогой! Удачи тебе и твоей команде!
Расул Манаев
Расул Манаев
   324 / 1092
вчера в 22:47
Счёт на табло и он отражает игру. Ваня Лучший-с победой вас!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил papic337
   41 / 1092
вчера в 22:15
Нытьё это сопли про судейство против своей команды. Мне абсолютно по барабану Урал, так что сам понимаешь. С конявыми у нас ещё очная встреча там и разберёмся. Сейчас идёт обсуждение явной судейской ошибки. Это моё личное мнение.
Эту " явную" судейскую ошибку кроме тебя никто не заметил, я имею в виду судейский корпус. Если ты чувствуешь в себя огромный потенциал, напиши письмо Дюкову и предложи себя на место Егорова в департамент судейства и инспектирования. Фанатский взгляд на судейство оставь при себе. При желании можно отыскать не менее 5 "ошибок" судьи в игре Динамо-Спартак , начиная с не удаления Джикии и кончая не назначением пенальти в ворота Спартака. Но к счастью судьи не фанаты и правила знают.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Юрниекс
   41 / 1092
вчера в 22:10
Победили- хорошо,но вопросы к команде есть. Япошка, не тянет на игрока основы,если хрустальный Абель не заиграет,нас ждут проблемы в нападении.Игорек, расслабился,могли вполне пропустить,Влашич очень старается,пашет,но пока не вышел на пик формы..Надо что делать...а что победили на таком поле- молодцы.
Но есть еще 18-летний Н Диайе. Парнишка талантливый, но пока сыроват. А Эрнандес я думаю летом уйдет. Насимура молодой, пока не стабильный, но задатки есть. Так что определенные перспективы есть.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   41 / 1092
вчера в 22:08
Почему ты так часто употребляешь слово "хряки"..??? Мне кажется, перебор...))
Соглашусь, поддаюсь на провокации. Это ответная реакция на "клячи", кобылы", лошади" и тд Но такое обращение стараюсь использовать не ко всем, а к особо,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Литейный 4
Литейный 4 ответил saha100
   1 / 1092
вчера в 21:43
Как думаешь кто завтра победит и с каким счётом?
Какая боль
Какая боль
Зенит-Спартак 5-0!!!!
Гыгыгы
Исмет
Исмет
   548 / 1092
вчера в 21:29
Парфёнов ты мусор ненавижу тебя
papic337
papic337 ответил Беланов
   139 / 1092
вчера в 21:20
Улавливаю. Только причём тут свиное нытьё про "опять гол с нарушением" к стёбу? Когда перестанешь ныть - пиши. Кстати. Стёб - это про три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. А твой ответ на мой пост - нытьё
Нытьё это сопли про судейство против своей команды. Мне абсолютно по барабану Урал, так что сам понимаешь. С конявыми у нас ещё очная встреча там и разберёмся. Сейчас идёт обсуждение явной судейской ошибки. Это моё личное мнение.
Юрниекс
Юрниекс
   150 / 1092
вчера в 21:09
Победили- хорошо,но вопросы к команде есть. Япошка, не тянет на игрока основы,если хрустальный Абель не заиграет,нас ждут проблемы в нападении.Игорек, расслабился,могли вполне пропустить,Влашич очень старается,пашет,но пока не вышел на пик формы..Надо что делать...а что победили на таком поле- молодцы.
CSKA2012
CSKA2012 ответил Союзник противников
   754 / 1092
вчера в 21:09
Его брали на перспективу, Ганчаренко верит в него даёт играть и со временем Обляков собёрет уверенность и начнет реализовать моменты. Понимаю если брали уже как состоявшегося игрока , а у него игра не пошла в команде. Тогда ругать можно было, но перспективу я вижу в нем .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил saha100
   31 / 1092
вчера в 20:45
Как думаешь кто завтра победит и с каким счётом?
Я не знаю...
Никто не знает...
saha100
saha100 ответил Jeck Denielse
   307 / 1092
вчера в 20:34
Как думаешь кто завтра победит и с каким счётом?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   31 / 1092
вчера в 20:27
Там и намёка на контакт не было. Всё чисто, но фантазии хряков не знают границ
Почему ты так часто употребляешь слово "хряки"..???
Мне кажется, перебор...))
ermak6848
ermak6848
   219 / 1092
вчера в 20:15
с ПОБЕДОЙ фк " ЦСКА " !!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Беланов
   41 / 1092
вчера в 20:13
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       41 / 1092
    вчера в 20:11
    Что то я потерял из виду последних адекватных хряков натом сайте
    Беланов
    Беланов ответил papic337
       142 / 1092
    вчера в 20:11
    Это конявые постоянно ноют про судейство, а спартачи над ними стебутся. Улавливаешь разницу?
    Улавливаю. Только причём тут свиное нытьё про "опять гол с нарушением" к стёбу? Когда перестанешь ныть - пиши.

    Кстати. Стёб - это про три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. А твой ответ на мой пост - нытьё
    pomor45
    pomor45
       172 / 1092
    вчера в 20:10
    Все спорят кто лучше, но все дружно вылетают из ЕК, причём призёры (лучшие) раньше всех. Они же и наиболее горячие спорщики.
    pomor45
    pomor45 ответил Jeck Denielse
       172 / 1092
    вчера в 20:03
    Обычные отмазки выглядят проще - "Все играют одинаковое количество матчей и в гостях и дома "...)) ...зря трактат писал....)))
    Почему зря? Он же его для себя писал.
    пeрдун из Тарасовки
    пeрдун из Тарасовки
       414 / 1092
    вчера в 20:01
    Молодцы кони. А мой Спартак, завтра опять опозорит наше братство. Тьфу.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил janka bulka
       24 / 1092
    вчера в 19:52
    Обляков и Ахметов слабые организаторы игры, Ахметов слишком предсказуем и оба без удара.
    Ахметову только по пустым воротам. Удара нет вообще. Обляков бьет , но трудно понять куда он целится???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил спартак 1987
       31 / 1092
    вчера в 19:46
    вискарь ты давай заканчивай с конями заигрывать, тебе ли на календарь жаловаться? составлен он грамотно под вас, с возобновлением чемпионата две игры с командами из нижней части таблицы,дальше в гостях со Спартаком, мало ли, завтра может выйграют красно - белые? на этот случай в следующем туре дома игра с ручным оренбургом, дальше выезд в краснодар, после него снова дома " сложнейшая" игра против анжи, выезд в Москву против локо и снова дома против динамо ( вобщем вискарь всё сделано чтобы у бомжей не было неудачных серий и такого надлома со скачком на 5е место) про коней: ещё раз напоминаю какие игры были у лошадей с первого по шестой тур, когда у цска была новая и не сыгранная команда, не одного соперника из топ - 5 по итогам прошлого чемпионата! вот тебе и не Гинер составлял календарь! естественно рано или позно армейцам пришлось бы играть против конкурентов, поэтому такая у них концовка рпл
    Обычные отмазки выглядят проще - "Все играют одинаковое количество матчей и в гостях и дома "...))
    ...зря трактат писал....)))
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил papic337
       250 / 1092
    вчера в 19:28
    Студент со всей принципиальностью сказал профессору что тот где-то, в чём-то очень может быть не совсем и прав.
    Если ты умный человек , то ты понял о чём я говорил и твою иронию принимаю .
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