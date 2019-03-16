«Рома» проиграла СПАЛу во втором матче при Раньери

«Рома» уступила СПАЛу в матче 28-го тура Серии А.
«Волки» остаются на пятой строчке в турнирной таблице, а СПАЛ обошел «Удинезе» и занял 15-ю позицию.
Феррара, стадион «Паоло Мацца»
СПАЛ - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Фарес 22, Петанья 60 (пенальти) - Перотти 54 (пенальти)
СПАЛ: Вивиано, Ранхель Ционек, Викари, Бонифаци, Лаццари (Реджини 76), Мурджа (Шимич 84), Миссироли, Куртич (Скьяттарелла 80), Фарес, Петанья, Антенуччи
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
«Рома»: Ульсен, Карсдорп (Сантон 80), Фасио, Маркано , Жуан, Клюйверт (Дзаньоло 46), Кристанте, Н'Зонзи, Эль-Шаарави (Перотти 46), Шик, Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.
Предупреждения: Викари 5, Н'Зонзи 40, Джеко 45+2, Ранхель Ционек 52, Фарес 54, Жуан 57, Перотти 63, Миссироли 64, Кристанте 69
Судья: Рокки Джанлука.
В первом матче под руководством Клаудио Раньери «Рома» обыграла «Эмполи».
Это называется оговорка по Фрейду)
Это называется оговорка по Фрейду)
Причем тут Дженоа?))
Причем тут Дженоа?))
А по теме. Жаль Ромку. Да и Раньери. Уж лучше они в топ 4 будут, чем недоклуб красно синий
А по теме. Жаль Ромку. Да и Раньери. Уж лучше они в топ 4 будут, чем недоклуб красно синий
Рома 5:1 цска
цска 4:0 Реал
Реал 3:0 ювентус
СПАЛ 14:2 ювентус
Рома 5:1 цска
цска 4:0 Реал
Реал 3:0 ювентус
СПАЛ 14:2 ювентус
Рома 5:1 ц.с.к.а
СПАЛ 7:2 ц.с.к.а
Рома 5:1 ц.с.к.а
СПАЛ 7:2 ц.с.к.а