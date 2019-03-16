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«Рома» проиграла СПАЛу во втором матче при Раньери

вчера, 21:54
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» уступила СПАЛу в матче 28-го тура Серии А.

«Волки» остаются на пятой строчке в турнирной таблице, а СПАЛ обошел «Удинезе» и занял 15-ю позицию.

Феррара, стадион «Паоло Мацца»

СПАЛ - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Фарес 22, Петанья 60 (пенальти) - Перотти 54 (пенальти)

СПАЛ: Вивиано, Ранхель Ционек, Викари, Бонифаци, Лаццари (Реджини 76), Мурджа (Шимич 84), Миссироли, Куртич (Скьяттарелла 80), Фарес, Петанья, Антенуччи
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

«Рома»: Ульсен, Карсдорп (Сантон 80), Фасио, Маркано , Жуан, Клюйверт (Дзаньоло 46), Кристанте, Н'Зонзи, Эль-Шаарави (Перотти 46), Шик, Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Викари 5, Н'Зонзи 40, Джеко 45+2, Ранхель Ционек 52, Фарес 54, Жуан 57, Перотти 63, Миссироли 64, Кристанте 69

Судья: Рокки Джанлука.

В первом матче под руководством Клаудио Раньери «Рома» обыграла «Эмполи».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 08:55
    Гус Пойет
    Гус Пойет
       403 / 1092
    сегодня в 07:54
    Работы у Клаудио непочатый край
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       97 / 1092
    сегодня в 05:24
    Стыдно за римские два клуба,
    England01
    England01 ответил milan-f
       1043 / 1092
    сегодня в 01:37
    Млять, красно чёрный ахаххахв. Походу мне уже надо ложиться спать ахаха черно сний мать его
    Может быть не ошибся, а так и есть?)
    Это называется оговорка по Фрейду)
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       358 / 1092
    сегодня в 01:14
    После Лестера все надеются на чудо. Гнать его надо.
    milan-f
    milan-f ответил England01
       235 / 1092
    сегодня в 00:38
    Млять, красно чёрный ахаххахв. Походу мне уже надо ложиться спать ахаха черно сний мать его
    milan-f
    milan-f ответил England01
       235 / 1092
    сегодня в 00:35
    Красно чёрный имел ввиду))
    England01
    England01 ответил milan-f
       1043 / 1092
    сегодня в 00:23
    "Даже Милан играет лучше"?. Даже?? Ты походу смотрел только последний матч Милана, если так говоришь. А по теме. Жаль Ромку. Да и Раньери. Уж лучше они в топ 4 будут, чем недоклуб красно синий
    "КРАСНО СИНИЙ"?
    Причем тут Дженоа?))
    milan-f
    milan-f
       235 / 1092
    сегодня в 00:17
    Хотя Милану тоже ничего делать в ЛЧ с такой игрой, к большущему сожалению...
    milan-f
    milan-f ответил Брулин
       235 / 1092
    сегодня в 00:16
    "Даже Милан играет лучше"?. Даже?? Ты походу смотрел только последний матч Милана, если так говоришь.
    А по теме. Жаль Ромку. Да и Раньери. Уж лучше они в топ 4 будут, чем недоклуб красно синий
    hardpony
    hardpony
       299 / 1092
    сегодня в 00:07
    Конечно в этом сезоне Рома просто печаль какая-то.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       24 / 1092
    вчера в 23:58
    Во что Рома превратилась - это ужас!!!
    kotmyshka
    kotmyshka
       247 / 1092
    вчера в 23:44
    за что боролись...
    Брулин
    Брулин
       62 / 1092
    вчера в 23:25
    Я чуть не ослеп от этого ужаса. Даже Милан играет лучше Ромы. И Динамо Киев.
    Balanenok
    Balanenok
       91 / 1092
    вчера в 22:31
    И судья был Рокки.
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик ответил Ангарск-81
       637 / 1092
    вчера в 22:21
    СПАЛ 2:1 Рома Рома 5:1 цска цска 4:0 Реал Реал 3:0 ювентус СПАЛ 14:2 ювентус
    бред
    Пулково-2
    Пулково-2
       280 / 1092
    вчера в 22:13
    Вот те на!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Ангарск-81
       55 / 1092
    вчера в 22:08
    Закусывайте....
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       392 / 1092
    вчера в 22:03
    Неожиданно
    Ангарск-81
    Ангарск-81
       183 / 1092
    вчера в 22:02
    СПАЛ 2:1 Рома
    Рома 5:1 цска
    цска 4:0 Реал
    Реал 3:0 ювентус
    СПАЛ 14:2 ювентус
    Ангарск-81
    Ангарск-81
       183 / 1092
    вчера в 22:01
    СПАЛ 2:1 Рома
    Рома 5:1 ц.с.к.а

    СПАЛ 7:2 ц.с.к.а
    Ангарск-81
    Ангарск-81 ответил juvenale
       183 / 1092
    вчера в 22:00
    Оно на 1 месте
    Просто Краснодарский
    Просто Краснодарский
       279 / 1092
    вчера в 21:57
    на дне
    juvenale
    juvenale
       20 / 1092
    вчера в 21:56
    мда вот такими темпами картонное дрмо пройдет в четверку
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