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«Реал» обыграл «Сельту» в первом матче после возвращения Зидана

вчера, 20:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (54) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Сельта» (25) - третья снизу.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Сельта» 2:0 (0:0)
Голы: Иско 62, Бэйл 77

«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 77), Кроос, Бэйл, Иско (Себальос 63), Асенсио, Бензема (Мариано Диас 82)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Сельта»: Бланко, Васкес, Костас, Араухо, Хунка Ренье (Худт 4), Йокушлу (Фран Бельтран 75), Лоботка, Систо, Мендес, Буфаль (Хьюлсагер 68), Гомес
Главный тренер: Эскриба Фран.

Предупреждения: Бэйл 45

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

Напомним, что в прошлом туре «Реал» обыграл «Вальядолид».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   274 / 1092
сегодня в 09:52
Сливочные в экстазе, им это победа нужна как лопшувшей печени боржоми =)
112910415
112910415
   84 / 1092
сегодня в 08:35
много работы предстоит, очень много
Agamaga
Agamaga
   308 / 1092
сегодня в 00:47
Экстренно вернули Зидана чтоб обойти Атлетико.
амурец
амурец
   165 / 1092
сегодня в 00:22
ну конечно соперник не бог весть какой, но радует что при Зидане игра улучшилась, вот и Исков только вышел и отличился, в дальней шеи будем думать пойдёт лучше
drug01
drug01
   132 / 1092
сегодня в 00:04
Дела пойдут в гору!
goalaktika
goalaktika ответил shur
   632 / 1092
вчера в 23:48
...не читайте каталонских газет за обедом,сэр!!!
    abramjan
    abramjan
       618 / 1092
    вчера в 23:01
    знатно подгорает у барсанутиков)))чувствуют уже приближение черного властелина к их задницам
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       151 / 1092
    вчера в 22:55
    И че там было...Ну хорошо хоть там матритистки не 79а....сь..


    Аэа-ха)
    RedRedTeam
    RedRedTeam
       360 / 1092
    вчера в 22:52
    Купи же наконец чакыра с кашшаем, Противнику поставте ворота во всю ширину поля, и чтобы противник с завязанными ногами, а вратарь с завязанными глазами играл.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Kavaro
       147 / 1092
    вчера в 22:51
    62ово. Прямо так как большенство матчей во главе Зизу. Сто миллионов навесов в штрафную, только теперь уже там нету Роналду.
    это беда всего сезона. что нет человека, навесы на которого превращались в забитые голы.
    Посмотрим кого летом возьмут.
    shur
    shur
       603 / 1092
    вчера в 22:40
    ...Иско,Марсело как приятно видеть ребят в основе,а жизнь то налаживается,с
    победой,первой,рэспект!!!
    shur
    shur ответил goalaktika
       603 / 1092
    вчера в 22:38
    Читаешь комментарии и удивляешься. Люди, здесь и сейчас хотят разгромной победы , безоговорочного превосходства над всеми. Смешные, чё можно сказать)
    ...не читайте каталонских газет за обедом,сэр!!!
    Neymar 10
    Neymar 10
       484 / 1092
    вчера в 22:19
    теперь только такие скучные и бесславные победы реалу и светят . время их мимолетное вышло окончательно . и никакие зизу - мизу это не изменят никогда . может еще конечно в ЛЕ выстрелят ,как знать .
    gfrasulov
    gfrasulov
       587 / 1092
    вчера в 22:18
    Атлетико оступился в Бильбао...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Kavaro
       55 / 1092
    вчера в 22:06
    Я понимаю,тоже этого хочу.Но сегодня только первый матч,Зидан же не волшебник правильно...
    Брулин
    Брулин
       62 / 1092
    вчера в 22:04
    Эффект тренера-новичка в очередной раз сработал. И хотя первый гол Мадрида был из офсайда, но второй чистый. Да и Сельта даже ничьи не заслуживала своей безвольной игрой.
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил Kavaro
       269 / 1092
    вчера в 22:00
    Хорошо, что от тебя ничего не зависит😂
    ozdo
    ozdo ответил Великий Князь
       436 / 1092
    вчера в 21:48
    От того, что с приходом Зидана вам в новом сезоне и на внутренней арене трофеев не видать, ну разве что кубок Котолонии)
    а Реалу без Роналду(( ближайщий год...
    gfrasulov
    gfrasulov ответил An Jo
       587 / 1092
    вчера в 21:45
    Смотрел матч от начала до конца. 2-0 - это реалу дико повезло против никакущей сельты. Первый мяч затащили в момент паса, когда двое были в офсайде стопроцентном.
    Нет, нет)))....вы что тыщепроцентном)хтолько очки купите....)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       187 / 1092
    вчера в 21:44
    Зрелишную игру Реал показывал при Солари,только мяч мино ворот или в штангу.Зидан хуже Солари,скоро узнаете.Роналду его выручал.
    Тага Дага
    Тага Дага
       425 / 1092
    вчера в 21:41
    Реалу поможет только если пригласят Луи де Фюнес...хотя внешне Зидан похож на него...
    gfrasulov
    gfrasulov ответил Kavaro
       587 / 1092
    вчера в 21:40
    Рать я хотел на такие победы, на такую игру, а ведь ничего не изменится, купи ты хоть Мбаппе, Неймара, Азара, Салаха и всех на свете. Пока в Реале нету тренера, ни че го не выйдет. Зизу может собрать своих Иско, Марсело, Асеньсио и идти тренеровать Юве. Этот состав нужно разгонять. И найдите наконец тренера, тренера 72ь, а не старшего брата, раз уж вы платите ему такую зарплату.
    Поживем, увидим...
    gfrasulov
    gfrasulov ответил Евгений Макрушин
       587 / 1092
    вчера в 21:38
    Как болельщик Реала не увидел какого-то качественного скачка в игре.Но нужно признать,что и надеятся на него было глупо,да ещё и в игре с Сельтой.Что бросилось в глаза,это некое спокойствие и утраченная ранее уверенность в себе.Порадовали своим присутствием и игрой Марсело и Навас.
    Все верно, вы задали вопрос и сами же ответили...в столь короткий срок только скачок духа командности и возможен...остальное со временем...всем удачи
    gfrasulov
    gfrasulov ответил zakirjan_87
       587 / 1092
    вчера в 21:33
    У Бэйла одна проблема, он не стабилен, отыграет на уровне 1 матч, а следующие 4 его вообще на поле не видно
    Даже, если и прибавят, Бейл и Бензема никак не будущее Реала...
    311
    311
       58 / 1092
    вчера в 21:31
    Куртуа похоже надолго бросил кости на лавку!)
    gfrasulov
    gfrasulov ответил Гражданин России
       587 / 1092
    вчера в 21:31
    Как болельщик Барсы поздравляю сливочных с победой. Искренне радует тот факт, что Наваса вернули в раму вместо распиаренного не по делу бельгийского носатого чучела.
    Спасибо)
    gfrasulov
    gfrasulov ответил zakirjan_87
       587 / 1092
    вчера в 21:30
    Игра команды не айс, но хоть одно радует, отсутствие на бровке Солари, удачи Зидану
    Действительно радует появление Наваса...и наконец то на ноль)
    RUPRICHT
    RUPRICHT
       651 / 1092
    вчера в 21:23
    ЖАЛКО ЧТО ЗИДАН ПОЯВИЛСЯ СЕЙЧАС!!!ПОЧЕМУ НЕ РАНЬШЕ!!??ЧТОБ НЕ ДАТЬ ВЫЛЕТЕТЬ С ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!???
    Каталонский_ногамяч
    Каталонский_ногамяч ответил Великий Князь
    вчера в 21:21
    Что и следовало ожидать. Теперь барсики снова заскулят. Аха-ха)
    А ты смешной, князь))
    NGY
    NGY
       90 / 1092
    вчера в 21:08
    Посмотреть матч не удалось. Но главное, есть победа. Зидана с "почином". а Реалу поздравления!

    Но чудя по таблице, Сельта вообще в этом сезоне зачахла.
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