«Реал» обыграл «Сельту» в первом матче после возвращения Зидана

«Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (54) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Сельта» (25) - третья снизу.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Сельта» 2:0 (0:0)
Голы: Иско 62, Бэйл 77
«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Вальверде 77), Кроос, Бэйл, Иско (Себальос 63), Асенсио, Бензема (Мариано Диас 82)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Сельта»: Бланко, Васкес, Костас, Араухо, Хунка Ренье (Худт 4), Йокушлу (Фран Бельтран 75), Лоботка, Систо, Мендес, Буфаль (Хьюлсагер 68), Гомес
Главный тренер: Эскриба Фран.
Предупреждения: Бэйл 45
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.
Напомним, что в прошлом туре «Реал» обыграл «Вальядолид».
Аэа-ха)
Аэа-ха)
Посмотрим кого летом возьмут.
Посмотрим кого летом возьмут.
победой,первой,рэспект!!!
победой,первой,рэспект!!!
Но чудя по таблице, Сельта вообще в этом сезоне зачахла.
Но чудя по таблице, Сельта вообще в этом сезоне зачахла.