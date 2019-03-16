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Еременко принес «Ростову» победу над «Рубином»

вчера, 18:19
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В поединке 20-го тура РПЛ «Ростов» добыл выездную победу над «Рубином».

После этой встречи ростовчане поднялись на шестую строчку в турнирной таблице, «Рубин» опустился на седьмую позицию.

Казань, стадион «Казань-Арена»

«Рубин» - «Ростов» 0:2 (0:0)
Голы: Еременко 83, Еременко 89

«Рубин»: Бабурин, Гранат (Пантелеев 90), Устинов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов (Попов 75), Еременко, Зайнутдинов (Зуев 74), Сигурдарсон (Шомуродов 66)
Главный тренер: Кафанов Виталий.

Предупреждения: Еременко 8, Зайнутдинов 70

Судья: Лапочкин Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Урал».

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
   827 / 1092
сегодня в 11:06
Рано Рубин хороните, как материальная база наладится в клубе, всех начнут нагибать...
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   1068 / 1092
сегодня в 10:43
Ростов с долгожданной победой! Роман - молоток!
Контуженый
Контуженый ответил Литейный 4
   937 / 1092
сегодня в 10:11
Пора Рубину в пердив на очищение и свиней туда же прихватить. Гыгыгы
    Контуженый
    Контуженый ответил За адекватность
       937 / 1092
    сегодня в 10:08
    Еременко зарешал, болельщиков "Ростова" с победой, Гранату здоровья.
    Это Дюков зарешал. У него до сих пор пукан горит после 17-го тура Решил отомстить и дал ЦУ всем судейкам -"элтонджонам" топить "Рубин"
    Контуженый
    Контуженый ответил GKN
       937 / 1092
    сегодня в 10:04
    Ро победили Ру
    Ну ты умён!
    berda2003
    berda2003
       716 / 1092
    сегодня в 09:09
    карпин доволен, ростов ликует!
    mars6791
    mars6791 ответил Shamil79
       567 / 1092
    сегодня в 08:33
    Сколько лет Еременко, и сколько лет почти любому из игроков рубина . Наверное наоборот по поводу закатов и восходов.
    mars6791
    mars6791 ответил ULTRASteam
       567 / 1092
    сегодня в 08:29
    Не мечтай о лаврах Нострадамуса.
    Багров-брат
    Багров-брат
       154 / 1092
    сегодня в 07:17
    Рад за Романа. С возвращением в большой футбол!...)))
    Zayac_65
    Zayac_65
       933 / 1092
    сегодня в 04:20
    Мастерство не пропьёшь.))
    ULTRASteam
    ULTRASteam ответил Dominators
    сегодня в 01:45
    Его коняки все время поддерживали и бабло платили даже в дискве
    А он решил последний контракт сорвать вот и поехал а спам
    Но спам не кони там нет семьи там бизнес не вывозишь досвидос
    В ростове конечено звезда тем более против мертвого рубина
    А так ростов его последний большой клуб
    Дальше на пенсию в хик
    ULTRASteam
    ULTRASteam ответил mars6791
    сегодня в 01:41
    Жди следующего юбилея казани причем 2000 летия))
    ULTRASteam
    ULTRASteam ответил ФК Пупсик
    сегодня в 01:40
    Хахаха 100500%
    Shamil79
    Shamil79
       438 / 1092
    сегодня в 01:00
    восход Ерёменко и Карпина...закат туркмена
    grisser
    grisser ответил РОСТОВ СИЛА
       60 / 1092
    вчера в 23:51
    Гордишься игрой Кубка канделаки? Вспомни тогда 0:3 от Спама и Локо. Посмеемся вместе многоликий.
    А причем здесь пердивынй Ростов?
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик
       637 / 1092
    вчера в 22:17
    Отходит еременко от спартака, начинают его отмывать от тарасовской бани.
    mars6791
    mars6791 ответил Dominators
       567 / 1092
    вчера в 22:13
    Да Ростов более посещаем болельщиками. Были времена на Рубин ходило больше. Не делайте поспешных выводов. Я и не отрицаю , Рубин сегодня не сильная команда, но думаю не вылетит , команда практически создаётся заново , без опоры на ветеранов. А игра была равная, просто опытных мастеров у Ростова больше сегодня, за ними и последнее слово. Кстати на приглашение Еременко из киевского Динамо настоял Бердыев.
    40175219386
    40175219386 ответил dok66
       61 / 1092
    вчера в 21:46
    Когда Рома перешел в Ростов , сразу сказал , что Ростову очень повезло .
    Рома не обманул)
    andrefino13
    andrefino13
       667 / 1092
    вчера в 21:38
    А я рад за Еременко. Два года не играть, и вернуться, это уже поступок.
    Исмет
    Исмет
       548 / 1092
    вчера в 21:28
    Фидун клоун 👎 Ерёменко ты 👍
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик
       637 / 1092
    вчера в 21:25
    Отходит от спартака потихоньку, от грязи отмыли, стал в футбол играть.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       416 / 1092
    вчера в 21:21
    Рад за Ромку! Ростов с победой!
    kts
    kts
       514 / 1092
    вчера в 21:16
    Попов Еременко Шомуродов вырисовываются в серьёзную силу. Ребята креативные атака Ростова может многих огорчить. Валера зачёт
    Юрниекс
    Юрниекс
       150 / 1092
    вчера в 21:12
    Вот и иуда пригодился..
    STVA 1
    STVA 1
       106 / 1092
    вчера в 21:07
    Спартаку Ерема оказался не нужен....там же Глушак есть)))
    Dominators
    Dominators ответил mars6791
       80 / 1092
    вчера в 21:04
    Несмотря на победу, Ростов вполне средняя команда, в пятерку трудновато будет попасть. Даже Рубин дающий играть , и тот создал проблемы. Рубину же не хватает мощи, есть легковесность в игре, да комбинируют, но нет флангов и ударов со средней дистанции.
    Главное не любите вы футбол в Казани . Рубину не хватает зрителей на трибунах .Как поднять бабло на билетах , если на игре 5000 болельщиков .В Ростове было бы минимум 35000 ,даже при такой температуре .А уровень команды измеряется местом в таблице .Вы ниже ,значит уровень Ростова выше .
    dok66
    dok66
       545 / 1092
    вчера в 21:00
    Когда Рома перешел в Ростов , сразу сказал , что Ростову очень повезло .
    ArgonS
    ArgonS
       206 / 1092
    вчера в 20:55
    Освободился от ига свиного и заиграл.
    Dominators
    Dominators ответил GKN
       80 / 1092
    вчера в 20:54
    Ро победили Ру
    Ро победил Ку .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       48 / 1092
    вчера в 20:54
    Красавцев поклал...
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