Еременко принес «Ростову» победу над «Рубином»

В поединке 20-го тура РПЛ «Ростов» добыл выездную победу над «Рубином».
После этой встречи ростовчане поднялись на шестую строчку в турнирной таблице, «Рубин» опустился на седьмую позицию.
Казань, стадион «Казань-Арена»
«Рубин» - «Ростов» 0:2 (0:0)
Голы: Еременко 83, Еременко 89
«Рубин»: Бабурин, Гранат (Пантелеев 90), Устинов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов (Попов 75), Еременко, Зайнутдинов (Зуев 74), Сигурдарсон (Шомуродов 66)
Главный тренер: Кафанов Виталий.
Предупреждения: Еременко 8, Зайнутдинов 70
Судья: Лапочкин Сергей.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура ЦСКА обыграл «Урал».
А он решил последний контракт сорвать вот и поехал а спам
Но спам не кони там нет семьи там бизнес не вывозишь досвидос
В ростове конечено звезда тем более против мертвого рубина
А так ростов его последний большой клуб
Дальше на пенсию в хик
А он решил последний контракт сорвать вот и поехал а спам
Но спам не кони там нет семьи там бизнес не вывозишь досвидос
В ростове конечено звезда тем более против мертвого рубина
А так ростов его последний большой клуб
Дальше на пенсию в хик