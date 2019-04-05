Клопп: «„Сити“ выглядит как лучшая команда мира. Они способны на квадрипл»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть четыре трофея в текущем сезоне. Напомним, «горожане» уже стали обладателями Кубка английской Лиги.

Если взглянуть на всё это со стороны, то кажется, что «Сити» может выиграть все четыре трофея, и я думаю так же.

На данный момент они выглядят как лучшая команда в мире. Что есть, то есть.

«Барселоне» пришлось немного попотеть в матче с «Вильярреалом», но всё же они справились с задачей (4:4). В Италии очень внушительно выглядит «Ювентус», но неизвестно, каким будет их результат в Лиге чемпионов. Вместе с «Сити» они являются тремя главными фаворитами Лиги чемпионов.

И вы, наверное, скажете, что «Сити» выглядит наиболее стабильно из всех, но это не означает, что они выиграют все свои матчи.