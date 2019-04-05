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Клопп: «„Сити“ выглядит как лучшая команда мира. Они способны на квадрипл»

сегодня, 05:16

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть четыре трофея в текущем сезоне. Напомним, «горожане» уже стали обладателями Кубка английской Лиги.

Если взглянуть на всё это со стороны, то кажется, что «Сити» может выиграть все четыре трофея, и я думаю так же.

На данный момент они выглядят как лучшая команда в мире. Что есть, то есть.

«Барселоне» пришлось немного попотеть в матче с «Вильярреалом», но всё же они справились с задачей (4:4). В Италии очень внушительно выглядит «Ювентус», но неизвестно, каким будет их результат в Лиге чемпионов. Вместе с «Сити» они являются тремя главными фаворитами Лиги чемпионов.

И вы, наверное, скажете, что «Сити» выглядит наиболее стабильно из всех, но это не означает, что они выиграют все свои матчи.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил вячеслав остапенко
   219 / 916
сегодня в 09:31
Причём сильно!!
dzvinka
dzvinka
   48 / 916
сегодня в 09:13
Агуэро - это конечно топчик, очень сильно решает когда есть такой завершатель, а не Салах забиваючий 1/7 подходов. Но мы поборемся до последнего.
Igo0rek
Igo0rek
   137 / 916
сегодня в 09:02
Команда сейчас действительно находится в очень хорошей форме. Стерлинг и Агуэро выдают потрясающий сезон. Манчестер Сити имеет все шансы, чтобы забрать себе все трофеи в этом сезоне. Но это футбол. Чуть-чуть не настроились, допустили ошибку, расслабились и все. Пусть Сити соблаговолит удача!
Sergey Z
Sergey Z
   178 / 916
сегодня в 08:29
Успеха МС!!!
удав
удав
   352 / 916
сегодня в 07:45
реверанс из вежливости)
Leha-ha50
Leha-ha50
   29 / 916
сегодня в 07:19
Не удивил !!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   296 / 916
сегодня в 07:08
Я считаю Клоп приувиличивает
Novograd
Novograd
   363 / 916
сегодня в 06:16
Ну такое я за мю
STVA 1
STVA 1
   111 / 916
сегодня в 05:53
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