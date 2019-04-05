Ковач о матче с «Боруссией»: «Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящей игры с дортмундской «Боруссией» в 28-м туре Бундеслиги.

Всё будет решать ответственность и дисциплина. Франция стала чемпионом мира, потому что показывала хороший футбол, но также потому, что хорошо оборонялась. Мы должны вернуться к надёжной игре в обороне, как в индивидуальном плане, так и командном.

Это будет интересная игра. Победит та команда, которая допустит меньше ошибок.