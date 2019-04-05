Гути: «Роналду удалось взять 5 „Золотых мячей“ в эпоху Месси – потрясающе»

Бывший полузащитник «Реала» Гути сравнил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Криштиану или Месси? Оба. Это правда, что недавно в «твиттере» я написал, что выбираю Месси, но я также высоко оцениваю то, что сделал Криштиану. Он великий футболист.

Месси обладает большим талантом, а Криштиану больше сосредоточен на голах и более амбициозен. Это игрок, который сделал себя сам. Это потрясающе, что в эпоху Месси Роналду выиграл пять «Золотых мячей». Он играет огромную роль на поле, что и было продемонстрировано им в «Реале».