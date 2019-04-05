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Гути: «Роналду удалось взять 5 „Золотых мячей“ в эпоху Месси – потрясающе»

сегодня, 02:16

Бывший полузащитник «Реала» Гути сравнил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Криштиану или Месси? Оба. Это правда, что недавно в «твиттере» я написал, что выбираю Месси, но я также высоко оцениваю то, что сделал Криштиану. Он великий футболист.

Месси обладает большим талантом, а Криштиану больше сосредоточен на голах и более амбициозен. Это игрок, который сделал себя сам. Это потрясающе, что в эпоху Месси Роналду выиграл пять «Золотых мячей». Он играет огромную роль на поле, что и было продемонстрировано им в «Реале».

Напомним, недавно France Football опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, где Месси занял первое место, а Роналду – второе.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   360 / 905
сегодня в 04:53
То же самое можно сказать: "Брежнев был известным политическим лидером в эпоху Пугачёвой". Это с какой стороны посмотреть.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   40 / 905
сегодня в 03:58
Даже бывшие игроки середняка реалки выбирают Месси, о чем тут ещё говорить ?
Бекхэм кстати тоже назвал Лео лучшим.
mangoх12
mangoх12 ответил амурец
   14 / 905
сегодня в 03:36
ну я согласен, что это потрясающе, особенно учитывая, что Месси 3 ЗМ просто подарили, а Роналду их заслужил
интресно чем это он заслужил , не связями ли Переса а может связами с марроканцем ?
амурец
амурец
   113 / 905
сегодня в 02:40
ну я согласен, что это потрясающе, особенно учитывая, что Месси 3 ЗМ просто подарили, а Роналду их заслужил
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