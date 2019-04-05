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Де Брюйне: «Англия и Франция – главные фавориты ЧЕ-2020»

сегодня, 04:49

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о фаворитах предстоящего в 2020 году чемпионата Европы.

Неделю назад я сказал ребятам из сборной Англии, что они должны выигрывать Евро. Думаю, что они и Франция являются фаворитами турнира.

Я вижу в их сборной как уже сформировавшихся парней, так и тех, кто на подходе. Так что будущее [сборной Англии] выглядит очень радужным.

Выиграют ли они ЧЕ? Я не знаю, потому что победить может только одна команда, но в ближайшие 10 лет у них будет хорошая возможность добиться успеха.

Напомним, вчера главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был награждён Орденом Британской империи.

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