Де Брюйне: «Англия и Франция – главные фавориты ЧЕ-2020»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о фаворитах предстоящего в 2020 году чемпионата Европы.

Неделю назад я сказал ребятам из сборной Англии, что они должны выигрывать Евро. Думаю, что они и Франция являются фаворитами турнира.

Я вижу в их сборной как уже сформировавшихся парней, так и тех, кто на подходе. Так что будущее [сборной Англии] выглядит очень радужным.