Де Брюйне: «Англия и Франция – главные фавориты ЧЕ-2020»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о фаворитах предстоящего в 2020 году чемпионата Европы.
Неделю назад я сказал ребятам из сборной Англии, что они должны выигрывать Евро. Думаю, что они и Франция являются фаворитами турнира.
Я вижу в их сборной как уже сформировавшихся парней, так и тех, кто на подходе. Так что будущее [сборной Англии] выглядит очень радужным.
Выиграют ли они ЧЕ? Я не знаю, потому что победить может только одна команда, но в ближайшие 10 лет у них будет хорошая возможность добиться успеха.
Напомним, вчера главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был награждён Орденом Британской империи.