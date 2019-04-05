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Бернат: «Жаль, что так вышло с МЮ. ПСЖ заслуживал гораздо большего»

сегодня, 03:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат выразил надежду, что главные звёзды клуба останутся в ПСЖ, несмотря на вылет парижан от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В «Пари Сен-Жермен» собраны очень серьёзные игроки и такие суперзвёзды, как Неймар и Мбаппе. Надеюсь, они останутся с нами, потому что они являются теми, кто делает разницу на поле.

Я верю в то, что они останутся. ПСЖ – амбициозный проект, и мы будем продолжать двигаться дальше. Жаль, что так вышло с «Манчестер Юнайтед», ведь мы заслуживали гораздо большего. Но в футболе такое случается, и мы должны сделать выводы из своих ошибок.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   360 / 905
сегодня в 04:48
Лишь бы помнили до февраля 2020. Забудут и опять всё сначала.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   137 / 905
сегодня в 04:41
ПСЖ достойна только симулянта и плаксу Неймара.
STVA 1
STVA 1
   94 / 905
сегодня в 04:11
Надо выигрыввть было
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