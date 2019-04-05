Бернат: «Жаль, что так вышло с МЮ. ПСЖ заслуживал гораздо большего»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат выразил надежду, что главные звёзды клуба останутся в ПСЖ , несмотря на вылет парижан от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В «Пари Сен-Жермен» собраны очень серьёзные игроки и такие суперзвёзды, как Неймар и Мбаппе. Надеюсь, они останутся с нами, потому что они являются теми, кто делает разницу на поле.