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Ривалдо: «Гризманн не перешёл в „Барселону“? Быть в тени Месси тяжело»

сегодня, 04:29

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался на тему того, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн уже не один год входит в сферу интересов «Барселоны».

Гризманн – чемпион мира и очень нравится мне как игрок.

Я не расстроен тем, что Гризманн не перешёл в «Барселону», так как у каждого игрока есть свой собственный взгляд на вещи. В «Барселоне» есть много отличных футболистов, а находиться в тени Месси тяжело.

Недавно появился слух о том, что французский форвард готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   360 / 905
сегодня в 04:45
Ерунда. Суарес перешёл из Ливера, и не затерялся и кучу трофеев отхватил. Гризман в Атлетико ничего не возьмёт.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 905
сегодня в 04:42
Потерялся бы
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