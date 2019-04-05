Ривалдо: «Гризманн не перешёл в „Барселону“? Быть в тени Месси тяжело»

сегодня, 04:29

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался на тему того, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн уже не один год входит в сферу интересов «Барселоны».

Гризманн – чемпион мира и очень нравится мне как игрок. Я не расстроен тем, что Гризманн не перешёл в «Барселону», так как у каждого игрока есть свой собственный взгляд на вещи. В «Барселоне» есть много отличных футболистов, а находиться в тени Месси тяжело.

Недавно появился слух о том, что французский форвард готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».