Ривалдо: «Гризманн не перешёл в „Барселону“? Быть в тени Месси тяжело»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался на тему того, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн уже не один год входит в сферу интересов «Барселоны».
Гризманн – чемпион мира и очень нравится мне как игрок.
Я не расстроен тем, что Гризманн не перешёл в «Барселону», так как у каждого игрока есть свой собственный взгляд на вещи. В «Барселоне» есть много отличных футболистов, а находиться в тени Месси тяжело.
Недавно появился слух о том, что французский форвард готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».