Фавр: «Каким бы ни был исход матча с „Баварией“, он ничего не решит»

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Баварией» в 28-м туре Бундеслиги. На данный момент «Боруссия» лидирует в чемпионате Германии, опережая мюнхенский клуб на 2 очка.

Нас ждёт особенный матч. Две большие команды находятся рядом в таблице, а до конца чемпионата 7 туров.

Если мы победим, это ничего не решит. Если сыграем вничью, это тоже ничего не решит, как и если мы проиграем... интрига будет сохранена!

Как и у всех команд, у «Баварии» есть свои слабости. Они есть у любых команд, даже лучших в мире. Но у мюнхенцев их не так много, и, конечно, у них много сильных сторон. Мы об этом знаем.