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Фавр: «Каким бы ни был исход матча с „Баварией“, он ничего не решит»

сегодня, 03:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияЗавтра в 19:30 Не начался

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Баварией» в 28-м туре Бундеслиги. На данный момент «Боруссия» лидирует в чемпионате Германии, опережая мюнхенский клуб на 2 очка.

Нас ждёт особенный матч. Две большие команды находятся рядом в таблице, а до конца чемпионата 7 туров.

Если мы победим, это ничего не решит. Если сыграем вничью, это тоже ничего не решит, как и если мы проиграем... интрига будет сохранена!

Как и у всех команд, у «Баварии» есть свои слабости. Они есть у любых команд, даже лучших в мире. Но у мюнхенцев их не так много, и, конечно, у них много сильных сторон. Мы об этом знаем.

Ранее полузащитник «Баварии» Серж Гнабри заявил, что его команда, скорее всего, обыграет «Боруссию».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   203 / 905
сегодня в 03:46
Фавр прав. Я думаю Бавария еще пару раз потеряет очки. Айнтрахт и Лейпциг могут победить эту Баварию. Вся надежда что и Дортмунд их будет терять. Увы и ах,но думаю Дортмунд будет чемпионом Германии. А вот потом мы опять будем брать чемпионство 7 или 8 лет подряд.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   137 / 905
сегодня в 03:32
Лукавит тренер, в случае победы Боруссия делает отрыв в пять очков.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 905
сегодня в 03:29
Очень многое решит!
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 905
сегодня в 03:24
Обидно
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