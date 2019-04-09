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Сарри: «100 млн фунтов - слишком дешево за Азара»

сегодня, 00:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча с «Вест Хэмом» (2:0) похвалил полузащитника команды Эдена Азара, оформившего дубль.

Азар провел замечательный матч. Он также хорошо сыграл и с «Брайтоном». Нам очень повезло, потому что очень легко выигрывать матчи, когда у тебя есть такой футболист.

100 млн фунтов - слишком дешево за Эдена, если учитывать цены на рынке. Очень трудно найти игрока, подобного Азару. Однако если Эден хочет получить новый опыт, то будет трудно его удержать.

Мы стараемся стать лучше, хотим быть одной из лучших команд Англии и Европы, но нужно уважать решение Азара.

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