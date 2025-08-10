Soccer.ru
Карпин заявил, что доволен игрой «Динамо» в ничейном матче с «Сочи»

вчера, 21:00
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин удовлетворен игрой своей команды в матче против «Сочи» (1:1).

Результатом, понятно, недовольны. По обороне вопросов вообще нет. У «Сочи» был один удар в створ за всю игру и пропускать, естественно, обидно. В атаке понравился первый тайм, но если не забиваешь ты, забивают тебе из ничего. Вратарь выбил, не подобрали — и 1:1. Хорошего было намного больше. Кроме результата, из плохого выделить что‑то непросто.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:30
Это защитная реакция Карпина на неудачу. Мне кажется, Валера уже пожалел, что пришёл в Динамо.
112910415
112910415
вчера в 21:16
Маленький такой провал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01, ред.
Все довольны....И Карпин...и хозяева встречи...

Установку руководства выполняет безукоризненно : "Держись всегда за Зенитом,прям на пятки наступай и медали нам обеспечены"
