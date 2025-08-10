Карпин заявил, что доволен игрой «Динамо» в ничейном матче с «Сочи»

Главный тренер «Динамо» удовлетворен игрой своей команды в матче против «Сочи» (1:1).

Результатом, понятно, недовольны. По обороне вопросов вообще нет. У «Сочи» был один удар в створ за всю игру и пропускать, естественно, обидно. В атаке понравился первый тайм, но если не забиваешь ты, забивают тебе из ничего. Вратарь выбил, не подобрали — и 1:1. Хорошего было намного больше. Кроме результата, из плохого выделить что‑то непросто.