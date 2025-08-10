«Кристал Пэлас» выиграл у «Ливерпуля» и стал обладателем Суперкубка Англии

1754842556

вчера, 19:15

«Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 по пенальти)

На 4-й минуте мерсисайдцы открыли счёт — гол забил Уго Экитике. На 17-й минуте Жан-Филипп Матета восстановил равенство, реализовав пенальти. На 21-й минуте чемпионы Англии снова вышли вперёд благодаря усилиям Джереми Фримпонга. Лондонский клуб отыгрался на 77-й минуте — гол забил Исмаила Сарр. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «Кристал Пэлас»: у «орлов» свои попытки не смогли реализовать Борна Соса и Эберечи Эзе, а у «Ливерпуля» — Мохамед Салах, Алексис МакАллистер и Харви Эллиотт.

Для «Кристал Пэлас» победа в Суперкубке страны стала первой в истории.