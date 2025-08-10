«Кристал Пэлас» выиграл у «Ливерпуля» и стал обладателем Суперкубка Англии

«Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 по пенальти)
На 4-й минуте мерсисайдцы открыли счёт — гол забил Уго Экитике. На 17-й минуте Жан-Филипп Матета восстановил равенство, реализовав пенальти. На 21-й минуте чемпионы Англии снова вышли вперёд благодаря усилиям Джереми Фримпонга. Лондонский клуб отыгрался на 77-й минуте — гол забил Исмаила Сарр. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «Кристал Пэлас»: у «орлов» свои попытки не смогли реализовать Борна Соса и Эберечи Эзе, а у «Ливерпуля» — Мохамед Салах, Алексис МакАллистер и Харви Эллиотт.
Для «Кристал Пэлас» победа в Суперкубке страны стала первой в истории.
По поводу Ливерпуля - не понял решений Слота: Ван Дайк и Собослай провели откровенно провальный матч, но почему-то так и остались на поле.
Ну и очень обидно, что сезон только начинается, а у нас уже есть ГРУБЕЙШАЯ ошибка от рефери и ВАР: мяч прилетел откровенно в руку МакАлистера, и рука была выставлена. Как судья и ВАР это не заметили - я просто не понимаю.
Еще раз с победой Пэлэйс и всех с началом сезона в Англии
Жаль Ливерпуль, не смогли сохранить счет. А КП за усердие, удача пришла помочь в футбольной лотерее и помогла выиграть Суперкубок! Чем и поздравляю орлов!
