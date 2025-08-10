Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Суперкубок 2025

«Кристал Пэлас» выиграл у «Ливерпуля» и стал обладателем Суперкубка Англии

вчера, 19:15
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился после серии пенальти

«Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 по пенальти)

На 4-й минуте мерсисайдцы открыли счёт — гол забил Уго Экитике. На 17-й минуте Жан-Филипп Матета восстановил равенство, реализовав пенальти. На 21-й минуте чемпионы Англии снова вышли вперёд благодаря усилиям Джереми Фримпонга. Лондонский клуб отыгрался на 77-й минуте — гол забил Исмаила Сарр. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «Кристал Пэлас»: у «орлов» свои попытки не смогли реализовать Борна Соса и Эберечи Эзе, а у «Ливерпуля» — Мохамед Салах, Алексис МакАллистер и Харви Эллиотт.

Для «Кристал Пэлас» победа в Суперкубке страны стала первой в истории.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» разгромил «Милан» в матче с пенальти, удалением и автоголом
Вчера, 18:50
«Краснодар» одолел «Оренбург» в поединке РПЛ
Вчера, 17:34
«Урал» обыграл «Енисей» и продолжает лидировать в Первой лиге
Вчера, 12:19
«Монреаль» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью, Миранчук забил гол
Вчера, 07:03 Видео
Дубль Рейндерса помог «Ман Сити» разгромить «Палермо» в товарищеском матче
Вчера, 00:21
«Ахмат» обыграл «Зенит» в первом матче под руководством Черчесова
09 августа
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:08
преданных болельщиков КП с трофеем! Заслуженная победа над красными, молодцы! для клуба 25 год удачный - уже второй кубок взяли.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:48
Это сынок английский футбол - жди что угодно....)
Поздравления юзеру Crystal Palace!
azkan
azkan
вчера в 23:01
Смотрел хайлайты. С таким нацеленным и упорным Кристал Пэлас будет трудно Челси в первой же игре в АПЛ. А она через неделю уже.
Жаль Ливерпуль, не смогли сохранить счет. А КП за усердие, удача пришла помочь в футбольной лотерее и помогла выиграть Суперкубок! Чем и поздравляю орлов!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:31
Ну да, руководству пора перестать кидаться на все что блестит. А так я надеюсь что МЮ снова начнет расчитывать на игроков своей академии и преобретать футболистов с опытом игры в АПЛ
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:33
Честно говоря рад, что не выиграли трофей. Лучше в сезоне выиграть настоящий чемп и ЛЧ, чем в начале ярмарочный
Inside91
Inside91
вчера в 21:17
Весьма неожиданно от скаузеров. Но можно скинуть всё на притирку новых игроков друг к другу.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 21:13
Если честно - я все равно надеюсь, что МЮ купит Ламменса. Молодой и ОЧЕНЬ перспективный парень. А главное - очень надежный. И самое главное - чтобы руководство не повелось на низкую стоимость Доннарумы сейчас
Брулин
Брулин
вчера в 20:41
Поздравляем КП с заслуженным вторым трофеем и ждём начала сезона и остальных трансферов)
NbKA555
NbKA555
вчера в 20:18
С победой КП!Приятная неожиданность.Для клуба это серьезный успех,второй трофей за 30 лет.Болельщиков отдельно поздравляю!
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:08, ред.
Немного посмотрел матч. То что видел, Вирц должен нормально вписаться в команду. Неплохо смотрелся. Играл в роли Пирло, Хаби Алонсо. Оттягивался глубоко назад, начинал и поддерживал атаки. Посмотрим как будет в сезоне.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:01
Для Кристал Пэлас это второй трофей в истории вроде бы да?
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:58
Ну это он уже сам решит.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:57
Ну если руководство и тренер убедят его в том что он им нужен, то он согласится
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:51
«Кристал Пэлас» уверенно начал путь к квадреблу
sv_1969
sv_1969 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 19:33
Вопрос только нужно ли это Хэндерсону!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 19:24
Думаю, Дин сам этого не захочет. Как по мне - в сезон перед продажей Хендерсон играл в разы увереннее, чем Де Хеа, но руководство предпочло испанца.
112910415
112910415
вчера в 19:24
Победа пришла к более достойным!
Crystal Palace
Crystal Palace ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:22
Большое спасибо!
Stamford Bridge
Stamford Bridge
вчера в 19:21
БРАВО! Просто браво Орлы!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Crystal Palace (раскрыть)
вчера в 19:20
Искренне поздравляю Вас с заслуженным трофеем!
AKH
AKH
вчера в 19:20
Экитик красиво забил. Радует. Ливер бил смешные пенальти.. Да и вратарь КП здорово угадывал. Сезон начинается. Интересный сезон.
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 19:19
Искренне поздравляю Пэлэйс с победой. Очень рад за клуб! Абсолютно заслуженный трофей! Очень понравилось, как КП сыграли в прессинге. Единственное - Эзе сыграл куда ниже своего уровня.

По поводу Ливерпуля - не понял решений Слота: Ван Дайк и Собослай провели откровенно провальный матч, но почему-то так и остались на поле.

Ну и очень обидно, что сезон только начинается, а у нас уже есть ГРУБЕЙШАЯ ошибка от рефери и ВАР: мяч прилетел откровенно в руку МакАлистера, и рука была выставлена. Как судья и ВАР это не заметили - я просто не понимаю.

Еще раз с победой Пэлэйс и всех с началом сезона в Англии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:19, ред.
Новички ливера сыграли неплохо, а вот старички наверно одни из худших (Ван Дэйк, Собослай и Салах).
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 19:19
Ого-го орлы сила! Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:18
Пэлас с еще одним трофеем!!!)))
Ливер сами упустили победу, наверно хотят в этом сезоне трофеев))))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:18
Красавцы пэлас, заслуженно. И почему бы МЮ Хендерсона не вернуть вместо Онаны?!
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:18
Хорошо били пеньки Пелас
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 