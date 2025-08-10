Soccer.ru
Лещук установил новый рекорд по числу матчей на скамейке запасных в РПЛ

вчера, 21:44
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук остался на скамейке запасных во время матча с «Сочи» в 4-м туре РПЛ (1:1).

29-летний голкипер установил новый рекорд чемпионата России по количеству игр, проведенных на скамейке запасных, достигнув 224 матчей.

Он превзошел предыдущий рекорд Халида Кадырова, выступавшего за «Ахмат» с 2010 по 2022 годы, который завершил карьеру с 223 матчами на скамейке.

Vilar
Vilar
вчера в 22:37
Кстати, обидно за Лещука, тем более Лунёв не такой, уж, не пробиваемый.
Думаю, после сегодняшнего ляпа забронировал место себе на лавке.
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:09
Теперь будут рекорды не по количеству сыгранных матчей, а кто кого пересидит на скамейке.
