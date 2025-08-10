Лещук установил новый рекорд по числу матчей на скамейке запасных в РПЛ

1754851464

вчера, 21:44

Вратарь «Динамо» остался на скамейке запасных во время матча с «Сочи» в 4-м туре РПЛ (1:1).

29-летний голкипер установил новый рекорд чемпионата России по количеству игр, проведенных на скамейке запасных, достигнув 224 матчей.

Он превзошел предыдущий рекорд , выступавшего за «Ахмат» с 2010 по 2022 годы, который завершил карьеру с 223 матчами на скамейке.