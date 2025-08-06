Черчесов вернулся в РПЛ. Тренер возглавит команду, которая проиграла четыре матча подряд

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сегодня, 09:26

Случилась первая отставка сезона.

Черчесов хочет бороться за чемпионство

Бывший тренер сборной России, «Спартака» и «Динамо» возвращается в РПЛ . Станислав Саламович крутился в Москве, пытаясь найти новый клуб уровня «Локомотива», но тренер Галактионов сохранил работу. В «Динамо» выбрали Карпина, а «Спартаку» не нужен Черчесов после неудачи в сборной Казахстана. ЦСКА интересуют иностранные специалисты, а не бывший «спартаковец». Черчесов давно хотел вернуться в РПЛ , ведь у него есть незавершённое дело – чемпионство.

Фавориты РПЛ тренеру не доверяют, так что Черчесов провёл успешные переговоры с одним из знакомых клубов. Он руководил «Тереком» в прошлом, но тогда выиграл менее половины матчей. Зато работал с клубом из Грозного дольше, чем с «Амкаром», «Спартаком» или «Динамо». «Ахмат» после ухода Ташуева неожиданно для многих выбрал тренера Сторожука. Этот наставник работал с тульским «Арсеналом», но в тех краях у специалиста появились серьёзные враги.

Кто-то нанял коллекторскую контору: Сторожуку звонили до семидесяти раз в день. Тренеру желали всего плохого и угрожали. Кроме звонков, были мерзкие сообщения Сторожуку и его жене. Или у тульского «Арсенала» есть злые фанаты, или кто-то в руководстве клуба ускорил процесс прощания с тренером незаконными методами. В любом случае, Сторожука нет в «Арсенале». С «Ахматом» пути тоже разошлись: после четырех стартовых поражений стороны разорвали контракт.

Черчесов выступит лучше? Ташуев до сих пор вспоминает, как поднял «Ахмат» на пятую строчку в таблице. Сейчас в РПЛ шесть классических лидеров, но если один из них переживёт сложную серию, а Черчесов окажется в лучшей форме, чем был в Казахстане, то «Ахмат» как минимум сменит своё положение в таблице на более приятное. После серии поражений команда идёт тринадцатой по разнице мячей, ведь рядом ещё три клуба без набранных очков. А по составу команда — крепкий середняк.

Вот только Черчесов не закроет гештальт, «Ахмат» не станет чемпионом. Они не «Краснодар». «Быки» выиграли РПЛ , имея солидный трансферный бюджет и опытных исполнителей. В заявке клуба есть игроки, выступавшие в еврокубках. Тренер Мусаев не является харизматичным человеком, как Черчесов, но у большого эго немало минусов. Особенно если высокомерный человек совсем не умеет учиться. «Краснодар», в отличие от «Ахмата», задумывался как будущий чемпион лиги.

«Ахмат» повторил все старинные ошибки

Не просто старые, а старинные ошибки, ведь в мире футбола десять лет могут означать полвека в обычной жизни. Древнее несоответствие игры и результатов было ещё у «Терека». В каждом сезоне РПЛ появляются новые команды, у которых игра заметно лучше результатов. В прошлом сезоне ярчайшим представителем такой сомнительной категории стал «Ахмат». Им пришлось сражаться в стыковых матчах, хотя по составу и подходу речь шла о команде для первой десятки.

Статистика подтверждает наблюдения: «Ахмат» набрал очков на более высокую позицию, чем занял в итоге. Зато команда не вылетела из РПЛ и нашла тренера Сторожука. Оказалось, что смена наставника и приличные трансферы не изменили суть «Ахмата». Они снова в многих матчах старались и создавали явные моменты, но в очередной раз подвели неожиданные ляпы в защите и плохая реализация моментов. Против «Рубина» команда вела по ударам 24:4, а проиграла казанцам дома 0:2.

В гостях у ЦСКА тоже не повезло. «Ахмат» мог выигрывать 0:2, но забили только один мяч. В ответ Круговой, который теперь играет в атаке, сделал дубль в дополнительное время к первому тайму. В Кубке России у Сторожука был третий подряд сильный соперник — «Зенит». Оборона снова начудила, пропустив два мяча к восьмой минуте. «Ахмат» сократил отставание с пенальти, но сравнять счет не сумел. Также не забили ответный гол «Динамо» из Махачкалы, пропустив на 33 секунде.

Опять атаковали и били по воротам — у голкипера гостей Магомедова 8 сейвов и место в символической сборной тура, но «Ахмат» не выручили нападающие. Конате, Мансилья и Касинтура пополнили состав летом, все они хорошо знают порядки в РПЛ , но никто из них не впечатлил голами. Латерали Тородович и Богосавац, хавбек Исмаэл и центральные защитники Ибишев и Гандри точно могут идти в таблице намного выше. Но пока у команды очень слабые переходы между фазами игры.

Сторожуку не хватило класса. Многих удивил выбор в его пользу, но разгадка на поверхности: Бердыев, Федотов и Осинькин отказались. Они не верят, что с «Ахматом» можно повторить фокусы старого «Ростова» времен Бердыева и Кириченко в качестве менеджеров. «Ахмат» не сможет подняться на второе место в РПЛ , даже если прыгнет выше головы. Для сенсации им нужен синхронный провал московских клубов и «Краснодара». И «Зенит» не допустит, чтобы их опередил «Ахмат».

В команду не верят крутые кандидаты, и пришлось звать Черчесова. Тренеру сложнее успешно подхватывать чужой коллектив без летних сборов и права самостоятельно выбирать ключевых новичков. «Ахмат» почти сформировал состав и провел больше трансферов, чем часть лидеров РПЛ . Самые сделки хорошие. Кроме форвардов, упомянутых чуть выше, подписали также центрального хавбека Келиано. Анголец может закрепиться в основе, но есть один важный нюанс.

Футболистам нужно понимать цель клуба. В городах, где полные трибуны, заявляют об игре для народа. Когда есть еврокубки, можно тянуться к международным турнирам. В Москве и Санкт-Петербурге у футболистов хотя бы дикие зарплаты, а в «Ахмате» доходы игроков ниже. Клуб не является карьерным трамплином. Бериша стал легендой «Ахмата», но не ушел на пике формы в серьёзную команду из Италии. Футболистам в Грозном крайне сложно долго сохранять концентрацию.