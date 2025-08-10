Мурад Мусаев: «Было очень трудно пробить оборону „Оренбурга“»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу в матче 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

Было очень трудно пробить оборону «Оренбурга». Это боевая команда, плюс искусственное поле, к нему тяжело адаптироваться. Была тяжелая игра, как мы и ожидали. Они ждали нашу ошибку, встречали нас в среднем блоке. Я рад, что мы добились победы. Важно, что ребята, которые вышли на замену, усилили игру, забили победный гол. Проделана хорошая работа как на поле, так и в подготовке на тренировках. Было много работы.