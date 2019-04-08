Невилл: «Хадсон-Одои начал в старте 14 матчей - это ужасно мало»

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что «Челси» должен сделать ставку на полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

У него огромный талант, но у «Челси» было много перспективных игроков, которым не давали шансов в первой команде, а потом они показывали себя в других клубах.

Думаю, поднимется много шума, если «синие» отпустят Хадсона-Одои. С учетом разговоров об уходе Азара «Челси» стоит на пороге переломного момента, когда, наконец, пора дать шанс молодому футболисту.

Каллум в этом сезоне выходил в основе 14 раз - это ужасно. Игроку с его талантом нужно развиваться и получать больше практики, чтобы повысить свои навыки.