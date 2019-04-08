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Невилл: «Хадсон-Одои начал в старте 14 матчей - это ужасно мало»

сегодня, 23:42

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что «Челси» должен сделать ставку на полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

У него огромный талант, но у «Челси» было много перспективных игроков, которым не давали шансов в первой команде, а потом они показывали себя в других клубах.

Думаю, поднимется много шума, если «синие» отпустят Хадсона-Одои. С учетом разговоров об уходе Азара «Челси» стоит на пороге переломного момента, когда, наконец, пора дать шанс молодому футболисту.

Каллум в этом сезоне выходил в основе 14 раз - это ужасно. Игроку с его талантом нужно развиваться и получать больше практики, чтобы повысить свои навыки. 

18-летний игрок в текущем сезоне забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. 

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dimagas1
dimagas1
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сегодня в 23:57
педра тащит)))Значит Одои на лавку.
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