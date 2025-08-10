В «Зените» по-прежнему доверяют Сергею Семаку

Руководство «Зенита» полностью поддерживает Сергея Семака.
По информации источника, вопрос об отставке главного тренера не обсуждается, и в клубе не ищут нового специалиста. У клуба нет никаких сроков или ограничений по туру для улучшения текущей ситуации.
В Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает восьмое место в таблице, набрав 5 очков за 4 тура.
Ибо...количество очков превышает количество игр.....
Вот и чудненько! Нам будет проще.
Нет причин для беспокойства!
