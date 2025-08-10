Soccer.ru
В «Зените» по-прежнему доверяют Сергею Семаку

вчера, 18:59

Руководство «Зенита» полностью поддерживает Сергея Семака.

По информации источника, вопрос об отставке главного тренера не обсуждается, и в клубе не ищут нового специалиста. У клуба нет никаких сроков или ограничений по туру для улучшения текущей ситуации.

В Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает восьмое место в таблице, набрав 5 очков за 4 тура.

Александр Гармашов
вчера в 23:57
Игроков ему нужно подкупить маловато ему
Jeck Denielse
вчера в 20:57
Семаку можно поднимать вопрос о повышении зарплаты...
Ибо...количество очков превышает количество игр.....
cska1948
вчера в 20:20
Вот и чудненько! Нам будет проще.
112910415
вчера в 19:29, ред.
Тренер талантливый, результаты достойные...
Нет причин для беспокойства!
lotsman
вчера в 19:28
Руководство это одно, самое главное чтобы было взаимопонимание с игроками. Чтобы тренер и команда было одно целое. А этого как раз и не наблюдается.
nv2ukkba4vhb
вчера в 19:18
Жаль, что болельщики больше не доверяют.
Futurista
вчера в 19:14
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:10
Мы тоже верим в Семака! Руки прочь от него! Он должен выкинуть Зенит из тройки, как минимум - а до этого просто нельзя его отправлять в отставку!
Comentarios
вчера в 19:04
Налейте может ему не рыба не мясо
Брулин
вчера в 19:03
Ну ничего страшного, перенесем юбилей на следующий сезон
