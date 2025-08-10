В «Зените» по-прежнему доверяют Сергею Семаку

1754841555

вчера, 18:59

Руководство «Зенита» полностью поддерживает .

По информации источника, вопрос об отставке главного тренера не обсуждается, и в клубе не ищут нового специалиста. У клуба нет никаких сроков или ограничений по туру для улучшения текущей ситуации.

В Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает восьмое место в таблице, набрав 5 очков за 4 тура.