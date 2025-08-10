Soccer.ru
«Челси» разгромил «Милан» в матче с пенальти, удалением и автоголом

вчера, 18:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Челси» обыграл «Милан» (4:1) в товарищеском матче.

На 5-й минуте защитник «Милана» Андрей Кубис отправил мяч в свои ворота. На 8-й минуте нападающий «Челси» Жоао Педро отправил второй мяч в ворота «россонери». На 18-й минуте Кубис был удалён с поля. На 67-й минуте форвард «Челси» Лиам Делап довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. На 70-й минуте полузащитник «Милана» Юссуф Фофана отыграл один гол. На 90-й минуте Делап оформил дубль.

Отметим, что матч проходил на «Стэмфорд Бридж» — домашнем стадионе «Челси».

Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 20:08
Одно слово - румын!
azkan
azkan
вчера в 20:08
Не смотрел матч. Вернее отрывками. Но удаление в товарищеском матче нонсенс конечно.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:32
С таким дебютом Кубис наверняка сопьется )
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:57
Хорошо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:54
Челси прям всех подряд выносит)) посмотрим на них в АПЛ)
juchok
juchok
вчера в 18:52
Кубис выдал матч жизни!
