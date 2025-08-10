Батраков повторил голевой старт Кержакова и Дзагоева. Молодёжь царит в РПЛ на старте сезона

1754837575

сегодня, 17:52

Выделяем не только лидера «Локомотива».

Батраков переубедил скептиков

В чемпионате России были приличные местные диспетчеры и часто появлялись классические тяжелые форварды. А теперь пришла пора юрких футболистов со свободной позицией. Хитрый Батраков начал забивать головой и может технично отправить мяч в угол ворот. Алексей вряд ли такой белый и пушистый, как в интервью, но выбор манеры общения – скромная и грамотная, выдает в нем неглупого парня. Алексей собрал 21 гол в 38 матчах РПЛ после хет-трика в ворота «Спартака». В более молодом возрасте отметку в 20 мячей прошли только два человека – Кержаков и Дзагоев.

Александр и Алан не сумели построить длительную карьеру без спадов, особенно страдал осетинский плеймейкер ЦСКА . Кержакова и Дзагоева нельзя сравнивать ни по позиции, ни по профессионализму, но если добавить ещё двух рекордсменов, которые быстро забили двадцать мячей в РПЛ , будучи молодыми как Батраков, то Алексей сразу знает, чего ему делать нельзя. Жо и Чалов после ЦСКА не сумели найти идеальные зарубежные клубы. Бразилец рассказывал, что спился в Манчестере, хотя в него поверили разбогатевшие «горожане». А Чалов не прижился в «Базеле» и ПАОКе.

Батракова заметил самый зубатый агент мира Жорже Мендеш. Через своего клиента Жоау Феликса хитрец связался с Алексеем и предложил помощь. Двадцатилетней звезде «Локомотива» надо быть осторожным. Мендеш плохо выбирает молодым футболистам новые клубы. Его успехи скорее случайны, ведь главная задача португальца – максимальные комиссионные выплаты в его карман. Но Батракову точно нужен сильный зарубежный агент, ведь Алексей точно один из самых талантливых вторых форвардов поколения. У него классный длинный пас и умнейшие короткие передачи.

Помня истории Дзагоева, Захаряна и многих других неудачливых талантов из РПЛ , не хочется перехваливать Батракова. Пусть лучше Алексея недооценят, и он себя покажет в большом клубе в будущем, чем «Локомотив» найдет ему аналог «Монако». Тогда бедняга застрянет в нестабильном клубе на много лет, как Головин. Александр как футболист не развивается, с этим невозможно спорить. Батраков наоборот стремительно растет, ведь у него грамотный подход. Видно, что Алексей часто говорит словами Галактионова. Наставник «Локомотива» точно рассказывал парню о точках роста.

У Батракова есть голевое чутье, прекрасный пас, но для работы на высоком уровне он должен не просто агрессивно, а грамотно прессинговать. Не один в один, а позиционно. Чтобы пройти очередную точку роста, Алексею нужно стать самым лучшим по работе без мяча в линии атаки «Локомотива» и всей РПЛ . Успешная игра головой при низком росте – ещё один козырь, которым надо разжиться для преодоления новых точек роста на острие. Физика, техника и психология формируют больших футболистов. Батраков выделяется, а вокруг него могут появиться последователи, что очень важно для РПЛ .

Молодёжь стала ещё смелее

Батраков после победы над «Спартаком» возглавил гонку снайперов. У него 6 голов, но пока нет ассистов. За весь прошлый сезон футболист собрал 14 мячей и 7 голевых передач, а теперь надо попробовать побить рекорд. Личную планку уже поднял Раков, которого Батраков по-дружески зовет Вадиком, ведь они оба из школы «Локомотива». Второй форвард в аренде в «Крыльях Советов», где нужны грамотные футболисты атаки. Раков держится наравне с Даку по голам – у них по 4 точных удара после четырех туров. Прекрасный результат, ведь Мирлинд – центральный форвард.

Разжился первыми голами молодой Кирилл Глебов, нападающий ЦСКА . Девятнадцатилетний игрок не пожалел себя, замкнув подачу Кругового ударом головой – Глебов ударился о штангу. Хорошо, что обошлось без травмы. Чуть позже Кирилл сделал дубль после выхода один на один. Глебов, как Батраков и Раков, в группе невысоких резких форвардов, которые могут принять оригинальное решение, а их главный козырь – хитрость. Прячутся за спинами защитников, резко выскакивают на линию офсайда. Это футболисты с фантазией и умением протащить мяч, как делает Кисляк.

Опорник ЦСКА вышел на первое место по голевым передачам в РПЛ благодаря новому ассисту против «Рубина». У Матвея теперь три удачных передачи. Футболист уже заинтересовал турецкие клубы. Челестини без труда отговорит молодого Кисляка от отъезда в среднюю лигу, ведь хавбек может достичь большего. Хотя по амплуа Матвей сильно отличается от Батракова, Ракова и Глебова, опорник тоже прекрасно работает с мячом. В академиях больших клубов изменили подход – молодежь смелее держит мяч и идёт вперед. Становится больше интересных ходов в атаке.

В списке самых юных и талантливых также есть Пиняев, но успехи Руденко отодвинули вингера «Локомотива» на второй план. Возможно, Сергей поменяет клуб до конца лета. А у «Акрона» прекрасно начинает Пестряков. Дмитрий в 18 лет выступает в основе рядом с Дзюбой и уже отличался голами. В двадцать лет в основе на фланге «Рубина» появляется латераль Рожков. Молодежи доверяют, причем это только начало: привычно ждём открытий из школы «Динамо». Александров в 19 лет появлялся в центре поля, а 18-летний плеймейкер Окишор ждёт очереди.