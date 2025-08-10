«Динамо» упустило победу над «Сочи»

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 85-й минуте полузащитник «Сочи» Максим Мухин сравнял счёт.
«Динамо» идёт на 9-м месте (5 очков), «Сочи» занимает 14-е место (1 очко).
Включил только перед началом 2-го тайма.
Наивно руководствуясь мнением комментаторов, которые даже не критику сочинцам устроили, а форменный разгром, разбирая действия ФК Сочи в 1-м тайме, думал, что сейчас увижу "избиение младенцев" в исполнении бело-голубых.
Ага.
Избиение.
В ОБЕ РУКИ!
С самого начала второй половины, где-то минут через 5, у меня стало ощущение, что либо это вчерашний Спартак "подработку" в Сочи взял, либо боров и его вАробышки варелика и его "орлов" вчера вечером покусали: НА ПОЛЕ БЫЛ СПАРТАК БОРОВА!
Только в тёмно-синей форме.
Так что, получается, во 2-м тайме я смотрел встречу ДВУХ КОЛХОЗОВ.
Динамо, конечно, потрясающе.
Отменённый гол в ворота Динамо был забит после ТАКОГО ЛЯПА обороны бело-голубых, что просто слов нет!
И, что характерно, даже после ЭТОГО команда варелика продолжала бегать по полю непонятно во что.
Даже ЗАСЧИТАННЫЙ гол в их ворота особо настроя игроков динамо и их тренера варелика не изменил.
Не, правда, в самой-самой концовке, когда сочинцы ВЖАЛИСЬ в свою штрафную, у Динамо была возможность забить победный мяч, но это было бы НЕСПРАВЕДЛИВО!
В общем, варелик в своём репертуаре: посмотреть бы послематчевую пресс-конференцию... ))
Не хочется уже просто эту безобразную игру смотреть. А впереди ЦСКА, который на ходу.
Скоро бкдут нового главного тренера искать с такой игрой.
Может лучше бы уж Личку оставили.
