«Динамо» упустило победу над «Сочи»

1754845253

вчера, 20:00

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 85-й минуте полузащитник «Сочи» Максим Мухин сравнял счёт.

«Динамо» идёт на 9-м месте (5 очков), «Сочи» занимает 14-е место (1 очко).