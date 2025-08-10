Soccer.ru
«Динамо» упустило победу над «Сочи»

вчера, 20:00
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 85-й минуте полузащитник «Сочи» Максим Мухин сравнял счёт.

«Динамо» идёт на 9-м месте (5 очков), «Сочи» занимает 14-е место (1 очко).

Николай 1
Николай 1
сегодня в 04:16
Из интервью:
"— Когда можно будет сказать, что это «Динамо» Карпина, которое полностью понимает ваши требования?
— Все уже понимают требования, и это видно на поле. Это уже моя команда."
This is the 3,14zdec.
Николай 1
Николай 1
сегодня в 04:15
Из интервью:
"— Когда можно будет сказать, что это «Динамо» Карпина, которое полностью понимает ваши требования?
— Все уже понимают требования, и это видно на поле. Это уже моя команда."
This is the pizdec
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Немного не корректное сравнение..для Зенита теперь важна не только его игра, а потеря очков команд которые впереди)...это же не один забег, а турнир...потерянные очки уже не вернуть...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 23:01
Вы никого не забыли???
Vilar
Vilar
вчера в 22:26
Динамо со Спартаком соревнуются, кто больше расстроит своих болельщиков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
Юра Борзаковский тоже две трети дистанции на 800-метровке в хвосте бегущей группы легкоатлетов плёлся.......а потом....

Ждём-с....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Возможно...но пока на старте в Динамо у него результат не лучше чем у Семака в Зените...даже можно сказать "копейка в копейку")...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
А Карпину и не надо языки учить...у него такая харизма что через месяц вся рота бразильцев в Санкт Петербурге будет в оригинале "Евгений Онегин" и "Мцыри" наизусть рассказывать...и кадриль пританцовывать....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:35
Карпин в португальском не силён...а в Зените практически одни бразильцы)...
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:22
Рано, конечно, строить турнирную таблицу. В прошлом чемпионате Локо тоже по началу «зажигал». Дальше «посыпался». Не думаю, что и сейчас выдюжат. Через туров 5 появится какая-то определенность. Как по мне, так Зенит остается одним из главных претендентов на чемпионство. Но Семак «не тянет».
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Я не расстроился, но огорчился. Бывают и такие неудачные дни.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:01
Ладно, Витя: поживём - увидим.
Не расстраивайся: сами-то, небось, футболёры Динамо ни капельки не расстроились, а тебе зачем здоровье подрывать?
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:59
Имей терпение. Чеха терпели два года, не выгнали, даже после пр....го чемпионства, а тут, в самом начале чемпионата уже такие претензии, не говоря уже про катастрофические кадровые потери.
Capral
Capral ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 20:56
А разве не вы, больше других клеймили чеха позором и гнали из команды? Однако...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
"Сегодняшняя потеря очков конечно обидная, но не смертельная"

Витя, потерю очков-то как раз можно и пережить, НО ПРИ НАЛИЧИИ ВНЯТНЫХ, ОСМЫСЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ на поле и наличия большого желания победить.
А я, например, ни первого, ни второго сегодня от бело-голубых не увидел.
Что же это за "перестройка" такая, если ни мысли, ни желания в действиях динамовских футболистов я не увидел???
Не иначе как вместе с боровом варелик одну и ту же книжку "Как тренировать футбольную команду. Краткий курс" читали: действия ИХ команд что сегодня, что вчера - как под копирку!
Сп62
Сп62
вчера в 20:50
Бителло хорошо вёл игру в первом тайме, но на два тайма его пока не хватает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Карпин мой кумир....
С Удовольствием бы увидел его в Зените...
А подкалывать его надо изредка....он то всех троллит ....вообще всех...ну такое у него амплуа...в социуме....
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:49
Да, смотреть тяжело, но я знаю, что команда перестраивается. У кого-то, этот процесс проходит быстрей и не так болезненно, у кого-то сложней. Сегодняшняя потеря очков конечно обидная, но не смертельная, весь чемпионат впереди, еще все будут терять очки...
В конце концов, есть еще кубок, можно и там побороться.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:45
Ну вы же позволяете себе троллить Карпина, так почему я не могу сказать вам правду в глаза? По-моему, всё справедливо.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Привет, Витя!
Ничего я над Динамо не издеваюсь, а, как тот акын, что вижу - о том и пою.
Кстати, в этом же ключе я и о Спартаке пишу, и о Зените, и о всех других командах: если хорошо, так оно и хорошо. а если уж полное г..., то именно ТАК и есть.
Понимаю, что тебе тяжело было сегодня на ЭТО смотреть.
Мне тоже было неприятно.
Но я же ПРЕДУПРЕЖДАЛ, верно?
Но у тебя ПЕРЕД началом чемпионата было другое мнение.
Я и не стал разубеждать, рассудив, что время всё расставит по своим местам...
Так что - не держи на меня обиду за ранее выложенный здесь пост, ладно? )
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:43
Джек очнитесь)...Краснодар чемпион...а Вы всё продолжаете чемпионить...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Подытоживать что то в 4-м туре - себя не уважать....
Не рано ли бегать по КарлМаксШтрассе с флагом Локо и кричать "Локомотив- Чемпион"???
Вы же должны знать русские поговорки....
"Кто долго запрягает-тот быстро едет"
Какой то странно-непродуманный выпад с вашей стороны....

Всё устаканится....пусть и Локо полокомотивит...и Балтика в лидерах побудет....
Сейчас Юбилей Александра Ивановича (70 лет) 14-го августа пройдёт и Зенит займётся таблицей....всё встанет на круги своя....в середине второго круга сами будете смеяться над своими этими комментами...в надежде на неуспешность Зенита в данном сезоне.....
smiliel
smiliel
вчера в 20:38
Печальное зрелище. Ни игры, ни осмысленных действий. Вся надежда в игре, что залетит какая-то дурная плюха. Команда просто деградирует и превращается в худшую копию Ростова.
Не хочется уже просто эту безобразную игру смотреть. А впереди ЦСКА, который на ходу.
Скоро бкдут нового главного тренера искать с такой игрой.
Может лучше бы уж Личку оставили.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
вот знаешь, Bолодя, ты так издеваешься сейчас, так троллишь, как будто это не Динамо, а Зенит. Я за твой Cпартак душой болею, переживаю больше самих болельщиков Cпартака, а ты- прям на седьмом небе от счастья. Хочешь доказать мне, что я погoрячился? Ну хорошо, поглядим, кто, в результате прав окажется...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:31
Ну вам легче, вашему недотренеру до конца жизни продлили... Сейчас уже и восьмое место для вас за счастье, как говорится- всё возвращается на круги своя, а вы- в славные советские годы, когда u середина таблицы была для вас родным домом...
smiliel
smiliel
вчера в 20:30, ред.
Будем в этом году болтаться на дне турнирной таблицы, как жио не печально.
Брулин
Брулин
вчера в 20:30
В Динамо хотят бороться за чемпионство. Валера идёт вровень с главным фаворитом. Какие вопросы к нему?
Capral
Capral
вчера в 20:24, ред.
Ничего не хотел писать, да и особо нечего. И не сказать, что вообще всё плохо, где-то, как-то, что-то получается, но опять же- где атака, где нападение? Чем Сергеев занимается? Для меня было дикостью, когда узнал, что Сергеев приходит в Динамо. Понимал, что он игрок проблемный, в плане тактических построений, к нему нужен подход, его надо понимать... Отсутствие Гладышева не обеднило игру, поскольку говорил и говорю, что играть он должен на другой позиции- он не лидер aтаки Динамо.

Гол- однозначно Лунева, в ближний угол, из-за пределов штрафной. Вобщем проблем много, а разрешения всех неприятностей пока не вижу. Отсутствие Kарраскаля- это конечно огромная потеря, некому моторить, некому последний пас отдать. Да, с выходом Бителло немного появилась мысль, стройность, но пока этого мало. Трагедии из ничьей не делаю, потому что понимаю, что процесс сложный, возможно долгий.

Следущий матч с ЦСКА. Уверен, не проиграем. На победу не надеюсь, а на ничью, думаю наиграем... Сегодня конечно очки надо было брать. Но, что есть, то есть. В концовке, вроде замутили неплохую движуху, но поздно. Почему? Думаю, Карпин объяснит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:21
Кому ведомы подробности контракта??
Карпин останется в Динамо если покинет высшую Лигу ???
112910415
112910415
вчера в 20:16, ред.
Тренер сборной не почуял опасность , мер не принял...
