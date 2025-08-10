Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Хуммельс провёл прощальный матч

1754844025

вчера, 19:40

36-летний защитник , завершивший карьеру в прошлом сезоне, вышел в стартовом составе дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче с «Ювентусом» (0:1, первый тайм) и был заменён на 19-й минуте — вместо немца вышел .

Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год, затем перешёл в «Баварию», а в 2019-м вернулся в дортмундский клуб. В сентябре 2024 года он перешёл в «Рому».