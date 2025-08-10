«Динамо» выиграло только 1 из 4 матчей в РПЛ после назначения Карпина

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата России.
Таким образом, динамовцы выиграли только 1 из 4 матчей в РПЛ после назначения Валерия Карпина на должность главного тренера клуба.
До этого «Динамо» проиграло «Краснодару», сыграло вничью с «Балтикой» и обыграло «Ростов».
Потянет?
А кто то может сказать какой футбол ставит Карпин? Помню в Спартаке ставил тику таку. Последнее лет 7 слышу что он мастер прессинга. Но прессинг это один из элементов игры. Еще что он хочет видеть от команды? За счет чего выстраивает атаку?
