«Динамо» выиграло только 1 из 4 матчей в РПЛ после назначения Карпина

1754848251

вчера, 20:50

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

Таким образом, динамовцы выиграли только 1 из 4 матчей в РПЛ после назначения на должность главного тренера клуба.

До этого «Динамо» проиграло «Краснодару», сыграло вничью с «Балтикой» и обыграло «Ростов».