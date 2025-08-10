Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» выиграло только 1 из 4 матчей в РПЛ после назначения Карпина

вчера, 20:50
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

Таким образом, динамовцы выиграли только 1 из 4 матчей в РПЛ после назначения Валерия Карпина на должность главного тренера клуба.

До этого «Динамо» проиграло «Краснодару», сыграло вничью с «Балтикой» и обыграло «Ростов».

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак провёл 300-й матч во главе «Зенита»
Вчера, 00:09
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года
09 августа
«Спартак» повторил свой антирекорд по пропущенным голам после четырёх туров
09 августа
Батраков оформил самый молодой хет-трик «Локомотива» в РПЛ в XXI веке
09 августа
«Спартак» выдал худший старт сезона с 2011 года
09 августа
Акинфеев провёл 600-й матч в рамках чемпионата России
09 августа
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:50
Здесь уже ставит таку тику..., но сам Валера об этом не знает.)
112910415
112910415
вчера в 21:17
Много работы впереди!
Потянет?
Вещий
Вещий
вчера в 20:58
Можно делать ставки - доработает ли Валерон до осени или продержится до зимней паузы....

А кто то может сказать какой футбол ставит Карпин? Помню в Спартаке ставил тику таку. Последнее лет 7 слышу что он мастер прессинга. Но прессинг это один из элементов игры. Еще что он хочет видеть от команды? За счет чего выстраивает атаку?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 