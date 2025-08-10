Вратарь «Кристал Пэлас» отобрал у «Ливерпуля» трофей. Роскошный матч на «Уэмбли»

1754846756

сегодня, 20:25

Салах промахнулся с пенальти.

«Кристал Пэлас» остановил чемпионов Англии

У австрийца Глазнера классная команда. Их силу все поняли те, кто посмотрел весенний финал Кубка Англии против «Манчестер Сити». Победа над Гвардиолой отправила скромного середняка АПЛ в ещё один финал на «Уэмбли». К старту матча толпы фанатов тянулись к стадиону за многоэтажными домами. Новый «Уэмбли» с улицы похож на пасхальную корзину благодаря знаменитой дуге над ареной. Финал обещал быть ярким, и команды не подвели ожидания зрителей.

На стадионе с красными трибунами собралось много фанатов местного лондонского клуба «Кристал Пэлас». Поклонники «Ливерпуля», разумеется, тоже приехали. Команды почтили память Диогу Жоты и его брата Андре — все играли с чёрными повязками. Но футбол не был траурным: соперники забили четыре мяча на двоих, а «Кристал Пэлас» дважды отыгрывался по ходу матча. Аутсайдер финала показал волю к победе, особенно учитывая, что «орлов» обокрали арбитры.

Все увидели игру рукой от МакАллистера. Аргентинец неудачно вышел на замену и нелепо встретил навес. Чистая игра рукой у чемпиона мира — чистейшее пенальти не в пользу «Ливерпуля». Арбитры из Англии в своем репертуаре, они опозорились в первом поединке нового сезона. Но «Кристал Пэлас» не кивал на чужие ошибки — «орлы» дожили до серии пенальти сразу после основного времени матча, ведь овертаймов в этом финале нет. Для Суперкубка Англии пенальти — норма.

Шесть из девяти последних финалов завершились победами после серии пенальти. Самоуверенный вратарь в кепке Дин Хендерсон сегодня сыграл лучше великолепного Алиссона в последней черте поединка. Голкипер «Кристал Пэлас» отразил удары МакАллистера и Эллиотта, а Салах бахнул выше ворот. Мохамед открыл серию, его неудача повлияла на результат финала. Алиссон взял пижонский удар капитана «Кристал Пэлас» Эзе, а Соса попал в каркас ворот, но «Ливерпуль» уступил.

Причин у поражения сразу несколько. «Кристал Пэлас» лучше рассчитал физические силы. Сарр забил второй мяч во втором тайме, а «Ливерпуль» перестал играть в футбол намного раньше. Вторая причина — слабые замены Слота. Арне неправильно оценил ситуацию и выпустил двух разрушителей — Эндо и МакАллистера. Надо было убирать с поля нападающих Гакпо и Салаха, не трогая Вирца и Экитике. Переход «Ливерпуля» на узкую схему «4-3-1-2» помог команде Глазнера забить второй гол.

Экитике и Фримпонг забили голы до перерыва

В основе Слота было четыре летних новичка. Места на флангах заняли Фримпонг справа и Керкеж слева. В центре атаки действовал Экитике, а вот позицию Вирца смогли определить только по ходу самого поединка. Оказалось, что у Флориана полная свобода, но тренер Слот окопал лучшего игрока Германии довольно глубоко. При этом никто не запрещал рекордному новичку в истории АПЛ выдвигаться ближе к чужим воротам.

У Вирца есть любимая манера — он бросает мяч стопой вместо классической передачи низом. Этот фокус позволяет быстрее сделать пас и усложнить перехват. Именно Флориан с левого фланга кинул мяч Экитике. Новый нападающий «Ливерпуля» подстроился под удар и технично забил первый гол за «красных». Француз быстро порадовал Слота, а затем пришла пора результативной ошибки капитана и лидера чемпионов Англии.

Ван Дейк не успел сыграть в мяч в борьбе с нападающим «Кристал Пэлас». На одном из повторов казалось иначе, но судьи нашли правильный ракурс. Ван Дейк не достал мяч и зацепил ногу соперника. Матета реализовал пенальти уверенным ударом. Два француза быстро обменялись голами. А дальше повезло голландцу Фримпонгу. Джереми навешивал мяч с правого фланга, но снаряд срезался с бутсы латераля «Ливерпуля».

Мяч по красивой дуге прошел над вытянутой рукой голкипера Хендерсона. К 25-й минуте матча зрители увидели три гола. Дальше игра предсказуемо успокоилась, ведь команды выяснили, кто готов лучше физически. Футболисты Глазнера прилично прессинговали, а «Ливерпуль» со временем подсел. Без Гравенберха (голландец пропускал финал Суперкубка Англии, ведь вчера стал отцом) «красные» не доминировали в центре поля.

У «Ливерпуля» выпали из игры Салах и Гакпо

Опытные крайние нападающие оказались менее результативными впереди, чем новички Экитике, Вирц и Фримпонг. Гакпо много боролся на левом фланге, а вот Салаха держали подальше от ворот Хендерсона и ударных позиций. «Ливерпуль» забил два гола без явных моментов. Забавно, что хавбеки Джонс, Собослаи и Вирц лучше взаимодействовали с Экитике и Фримпонгом, чем с Гакпо и Салахом. «Ливерпуль» включил привычный режим.

Команда ещё со времен первого чемпионства в АПЛ умеет играть рационально. Поскольку Джонс часто страховал правый фланг, а Собослаи занимал позицию левее, когда Вирц выходил в атаку, «Кристал Пэлас» не мог сразу добраться до чужих ворот. «Ливерпуль» слаженно играл в обороне, ведь им был удобен такой подход. Но едва не доигрались намного раньше. Повезло дважды подряд: у соперника был офсайд, и он не попал в створ.

Тот эпизод, как и пенальти, привезенный ван Дейком, выбивался из серии действий «Ливерпуля» без мяча. Невзирая на большое количество перестановок — МакАллистер был на скамейке, то есть Слот использовал экспериментальную связку в центре поля — «красные» сохраняли структуру игры. Фаворит понимал, что «Кристал Пэлас» будет рисковать, ведь им нечего терять. «Орлы» не впечатлили на стандартах, но забили после перехвата мяча.

Слот нарвался на поражение, а Глазнер подобрал выпавший из рук «Ливерпуля» трофей. Наверное, всё по делу. В матче случилась ничья, а трофей у «Кристал Пэлас»: их вратарь был сильнее в серии пенальти. Теперь желают «орлам» выиграть апелляцию после решения УЕФА отобрать их путёвку в Лигу Европы, которую они заслужили победой над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. А вот второй трофей доказывает, что Глазнер — большой мастер.

Оливер три года назад выиграл Лигу Европы с «Айнтрахтом», по пути выбив «Барселону». Теперь у австрийца отличные результаты в Англии. «Ливерпуль» открыл сезон поражением, но так даже интереснее. У команды непростой старт — против «Борнмута», «Ньюкасла» и «Арсенала». Возможно, теперь ускорят подписание Исака, ведь у «красных» пока нет второй волны атаки. Зато летние новички клуба в полном порядке.