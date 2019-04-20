ГлавнаяНовости

«Динамо» благодаря голу Панченко обыграло «Крылья Советов»

20 апреля 2019, 18:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 24-го тура РПЛ «Динамо» с минимальным счетом одолело «Крылья Советов».

«Динамо» набирает 28 очков (11-е место), у «Крылышек» остается 27 пунктов (12-я позиция).

Химки, стадион «Арена-Химки».

«Динамо» - «Крылья Советов» - 1:0 (0:0)
Гол: Панченко 67

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу, Теттех (Рыков 79), Юсупов (Соу 78), Жоаозиньо, Марков, Луценко (Панченко 59)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Джано (Ткачук 75), Тимофеев, Рабиу (Антон 78), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко 69)
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Юсупов 17, Теттех 21, Рабиу 35, Панченко 90.

Судья: Лапочкин Сергей.

В другом матче тура «Ростов» крупно проиграл «Оренбургу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 18:23 Комментарии51
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии78
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
   444 / 959
21 апреля в 04:41
Главное было победить.
Муслим90
Муслим90
   744 / 959
20 апреля в 21:31
Дома должны были выиграть, а то можем и в стыки попасть
Kolymchanin
Kolymchanin ответил Leha-ha50
   374 / 959
20 апреля в 21:25
По сути равная игра без моментов. Динамикам повезло больше.
Должно же и нам когда то повезти. Всех с побеДой!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Wolf77785
20 апреля в 20:36
Встретились бы Бавария с Зенитом в период с 2010 по 2018 год, счет был бы 8:0 в пользу Мюнхена. Да даже в товарняке 2011 года Бавария победила Зенит на Петровском 4:2.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 20:00
Ничья должна была быть...
Димoн
Димoн
   33 / 959
20 апреля в 19:58
Динамо вне опасной зоны, выше Крыльев
Vadik
Vadik
20 апреля в 19:57
С победой, динамики!!!!
112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 19:44
вот и молодцы !
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
20 апреля в 19:44
Ничейная игра, но Динамо с победой!!
dok66
dok66
   667 / 959
20 апреля в 19:31
Справделиво было 0-0 . Динамо повезло больше
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
20 апреля в 19:29
Джокер
Питермен
Питермен
   21 / 959
20 апреля в 19:26
Жаль крылья
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
20 апреля в 19:22
Динамо с победой!!!
Wolf77785
Wolf77785 ответил Ragnar_Lodbrok
   42 / 959
20 апреля в 19:10
Проект без истории базируется в Питере - звать его Зенит
Путаешь с Баварией! Проект который 0-4 сливает!
Dominators
Dominators ответил Napoleon Bonapart
   543 / 959
20 апреля в 19:01
+100000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет Витя .Поздравляю с победой , а мои козлы 69 .....прое ..ну ты понял .
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Dominators
20 апреля в 18:57
Всех болел Динамо с победой , отдельные поздравления Вите Наполеону . Вот это лучшее поздравление клуба и и болельщиков с Днюхой , чем петь фальшиво сомнительные песни не на русском языке .
+100000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гуливер
Гуливер
   936 / 959
20 апреля в 18:56
    Димoн
    Димoн ответил nikoladolgov
       33 / 959
    20 апреля в 18:54
    Договорняк !
    Какой договорняк)))
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Wolf77785
    20 апреля в 18:52
    Проект без истории базируется в Питере - звать его Зенит
    ermak6848
    ermak6848
       182 / 959
    20 апреля в 18:44
    Молодцы динамовцы ...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       267 / 959
    20 апреля в 18:42
    Договорняк !
    ДСА
    ДСА
       132 / 959
    20 апреля в 18:39
    Тем интереснее борьба за выживание
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 959
    20 апреля в 18:37
    С победой .
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       24 / 959
    20 апреля в 18:36
    Динамовцев с победой.
    У Крыльев отличная команда.
    Желаю им успехов.
    beefs
    beefs
       194 / 959
    20 апреля в 18:35
    ставил 2-0
    Dominators
    Dominators
       543 / 959
    20 апреля в 18:35
    Всех болел Динамо с победой , отдельные поздравления Вите Наполеону . Вот это лучшее поздравление клуба и и болельщиков с Днюхой , чем петь фальшиво сомнительные песни не на русском языке .
    Fadei130287
    Fadei130287
    20 апреля в 18:32
    Что за 77? Позорище, а ни футбол! Ни одного голевого момента за всю игру.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       108 / 959
    20 апреля в 18:30
    надо же было молодоженов порадовать)
    Palex
    Palex ответил Wolf77785
       50 / 959
    20 апреля в 18:30
    Какое жалкое зрелище.
    gentlewolf
    gentlewolf
       242 / 959
    20 апреля в 18:30
    Поздравляю соратников со счетом. Но не с игрой.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100