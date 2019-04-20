«Динамо» благодаря голу Панченко обыграло «Крылья Советов»

В матче 24-го тура РПЛ «Динамо» с минимальным счетом одолело «Крылья Советов».
«Динамо» набирает 28 очков (11-е место), у «Крылышек» остается 27 пунктов (12-я позиция).
Химки, стадион «Арена-Химки».
«Динамо» - «Крылья Советов» - 1:0 (0:0)
Гол: Панченко 67
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу, Теттех (Рыков 79), Юсупов (Соу 78), Жоаозиньо, Марков, Луценко (Панченко 59)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Джано (Ткачук 75), Тимофеев, Рабиу (Антон 78), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко 69)
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Юсупов 17, Теттех 21, Рабиу 35, Панченко 90.
Судья: Лапочкин Сергей.
В другом матче тура «Ростов» крупно проиграл «Оренбургу».
У Крыльев отличная команда.
Желаю им успехов.
У Крыльев отличная команда.
Желаю им успехов.