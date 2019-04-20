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Гол Бруну Алвеша спас «Парму» от поражения в матче с «Миланом»

20 апреля 2019, 15:25
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Пармой» в матче 33-го тура Серии А.

После этого матча «Милан» занимает четвертое место в таблице (56 очков), а «Парма» - тринадцатое (36 очков).

Парма, стадион «Эннио Тардини»

«Парма» - «Милан» - 1:1 (0:0)
Голы: Бруну Алвеш 87Кастильехо 69

«Парма»: Сепе, Гальоло, Алвеш, Димарко (Силигарди 72), Якопони, Скоццарелла (Стюак 90+1), Куцка, Барилла, Гаццола, Жервиньо, Чераволо (Спрокати 76)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Сапата, Родригес, Конти (Кастильехо 66), Бакайоко (Кутроне 58), Чалханоглу (Билья 75), Кессье, Пёнтек, Борини, Сусо
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждение: Билья 82.

Судья: Валери Паоло.

Напомним, что «Милан» одержал победу над «Лацио» в матче 32-го тура чемпионата Италии.

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Все комментарии
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 20:38
Бруну браво...
bsww
bsww
   329 / 959
20 апреля в 18:20
Этот трансфер пока негласный (на словах, КОЕ-КТО дал добро)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 959
20 апреля в 18:13
Бруну до сих пор в порядке, браво!
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 17:23
    Ozabot
    Ozabot ответил zubila
       686 / 959
    20 апреля в 17:10
    В том то и дело - у него нет идей.
    Ну, теперь уже делать нечего. Остается только надеяться, что «Рома» и «Аталанта» провалятся, а наша хромая лошадь финиширует в четверке, и уже с нового сезона придет либо Конте, либо Аллегри, и игра обретет смысл. Боже, храни «Эмполи» и их вратаря!
    zubila
    zubila ответил Ozabot
       330 / 959
    20 апреля в 17:05
    В том то и дело - у него нет идей.
    Ozabot
    Ozabot ответил zubila
       686 / 959
    20 апреля в 17:02
    Если в начале тренерской карьеры Гаттузо в Милане он ставил вертикальный футбол с высоким прессингом, то в новом сезоне команда , по не понятным мне причинам, сам себе отрезала яйца. У него маниакальное желание желание сохранять счет против Фрозиноне или Ювентуса играя очень глубо. План всегда один, но ирония в том что в современном футболе глубоко садясь в обороне можно жидко 79аться даже против полного дна. Для меня Гаттузо закончился как тренер в матче перового круга против Лацио, когда он совершено бездарно про76 победу в гостях против прямого конкурента и вот таких обсеров у него уже накопилось прилично. Именно этих очков сейчас на финишной прямой может катострофически не хватить, если Милан по-любой причине не попадет в этом году в ЛЧ грядет большая распродажа и возможно очередная перепродажа клуба. В том матче с Лацио Милан возили 50 минут Гаттузо смотрел как аутист на поле, не сделав НИ ОДНОЙ замены даже не попытавшись перестроить игру в итоге пропустили под самый конец. Про бездарное про76ное миланское дерби против убитого после тяжелейшей игры против Айнтрахта Интера даже вспоминать не хочется.
    Помню тот матч, тоже психанул, что Гаттузо, имея преимущество в счете и всего 10 минут до конца матча, не сделал ни одной замены, хотя бы чтобы тупо выиграть время и освежить оборону.
    Captain Paolo
    Captain Paolo
    20 апреля в 16:59
    Гаттузо сам не понял чего хотел добиться заменами . Глупо думать о лч, если такой матч не могут довести до победного.
    zubila
    zubila ответил Ozabot
       330 / 959
    20 апреля в 16:58
    Если в начале тренерской карьеры Гаттузо в Милане он ставил вертикальный футбол с высоким прессингом, то в новом сезоне команда , по не понятным мне причинам, сам себе отрезала яйца. У него маниакальное желание желание сохранять счет против Фрозиноне или Ювентуса играя очень глубо. План всегда один, но ирония в том что в современном футболе глубоко садясь в обороне можно жидко 79аться даже против полного дна. Для меня Гаттузо закончился как тренер в матче перового круга против Лацио, когда он совершено бездарно про76 победу в гостях против прямого конкурента и вот таких обсеров у него уже накопилось прилично. Именно этих очков сейчас на финишной прямой может катострофически не хватить, если Милан по-любой причине не попадет в этом году в ЛЧ грядет большая распродажа и возможно очередная перепродажа клуба.
    В том матче с Лацио Милан возили 50 минут Гаттузо смотрел как аутист на поле, не сделав НИ ОДНОЙ замены даже не попытавшись перестроить игру в итоге пропустили под самый конец. Про бездарное про76ное миланское дерби против убитого после тяжелейшей игры против Айнтрахта Интера даже вспоминать не хочется.
    Ozabot
    Ozabot ответил zubila
       686 / 959
    20 апреля в 16:39
    Переводим нулевого левого бегунка в защиту, выпускаем второго опорника против Пармы - получаем банку.Второй год тренируем и ничего не понимаем.При сегодняшней победе Ромы вылетаем из лига чемпионской четверки и это за считаные туры до конца.
    Я вообще не увидел логику в заменах Гаттузо. Видимо, он хотел провернуть тот же фокус, что и с «Лацио», когда сместил Борини в глубокий фланг защиты, и это вполне окупилось. Но в этот раз Борини привез.
    parallels
    parallels
       3 / 959
    20 апреля в 16:37
    я уж думал, он завершил карьеру - а тут вон оно чо 😶
    milan-f
    milan-f
       406 / 959
    20 апреля в 16:32
    М-да уж, с такой игрой в ЛЧ лезть не стоит, да что уж там ЛЧ, абы в ЛЕ не позорнуться опять с Олимпиакосами...
    Не то вообще не то
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       102 / 959
    20 апреля в 16:24
    Есть еще порох в пороховницах. Браво Бруно.
    juvenale
    juvenale ответил bsww
       38 / 959
    20 апреля в 15:59
    такими результатами можно не только место в четвёрке потерять, но и супертрансфер
    какой супертрансфер?кто туда пойдет
    Ozabot
    Ozabot
       686 / 959
    20 апреля в 15:57
    Мда, печаль-беда, а не игра. 3 удара в створ за матч против середняка. При всей моей любви к «Милану», мы не заслужили выхода в ЛЧ. Теперь придется болеть за «Интер» против «Ромы» - какое унижение.
    bsww
    bsww
       329 / 959
    20 апреля в 15:52
    такими результатами можно не только место в четвёрке потерять, но и супертрансфер
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       236 / 959
    20 апреля в 15:51
    Отгрузил Бруну одиношку неудачникам!
    Splurgeloa
    Splurgeloa
       721 / 959
    20 апреля в 15:40
    Игра Милана это полный мрак.
    zubila
    zubila ответил FILL3286
       330 / 959
    20 апреля в 15:35
    Это при том, что Рома и Лацио на ровном месте дарят очки
    juvenale
    juvenale
       38 / 959
    20 апреля в 15:34
      zubila
      zubila
         330 / 959
      20 апреля в 15:31
      Переводим нулевого левого бегунка в защиту, выпускаем второго опорника против Пармы - получаем банку.Второй год тренируем и ничего не понимаем.При сегодняшней победе Ромы вылетаем из лига чемпионской четверки и это за считаные туры до конца.
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив
         35 / 959
      20 апреля в 15:30
      Таким макаром Милану снова не видать Лигу Чемпионов!
      mangoх12
      mangoх12
         32 / 959
      20 апреля в 15:29
      я вроде успел на ничейку зарядить)
      FILL3286
      FILL3286
         31 / 959
      20 апреля в 15:29
      борини клоун,гатузо трус-физрук,какая на ,,, ЛЧ?
      пускай лучше там рома позорится снова!!!
      cska plus
      cska plus
         20 / 959
      20 апреля в 15:27
      У Милана не всё получается, очень жаль.
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