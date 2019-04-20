Гол Бруну Алвеша спас «Парму» от поражения в матче с «Миланом»

«Милан» сыграл вничью с «Пармой» в матче 33-го тура Серии А.
После этого матча «Милан» занимает четвертое место в таблице (56 очков), а «Парма» - тринадцатое (36 очков).
Парма, стадион «Эннио Тардини»
«Парма» - «Милан» - 1:1 (0:0)
Голы: Бруну Алвеш 87 - Кастильехо 69
«Парма»: Сепе, Гальоло, Алвеш, Димарко (Силигарди 72), Якопони, Скоццарелла (Стюак 90+1), Куцка, Барилла, Гаццола, Жервиньо, Чераволо (Спрокати 76)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Сапата, Родригес, Конти (Кастильехо 66), Бакайоко (Кутроне 58), Чалханоглу (Билья 75), Кессье, Пёнтек, Борини, Сусо
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждение: Билья 82.
Судья: Валери Паоло.
Напомним, что «Милан» одержал победу над «Лацио» в матче 32-го тура чемпионата Италии.
В том матче с Лацио Милан возили 50 минут Гаттузо смотрел как аутист на поле, не сделав НИ ОДНОЙ замены даже не попытавшись перестроить игру в итоге пропустили под самый конец. Про бездарное про76ное миланское дерби против убитого после тяжелейшей игры против Айнтрахта Интера даже вспоминать не хочется.
В том матче с Лацио Милан возили 50 минут Гаттузо смотрел как аутист на поле, не сделав НИ ОДНОЙ замены даже не попытавшись перестроить игру в итоге пропустили под самый конец. Про бездарное про76ное миланское дерби против убитого после тяжелейшей игры против Айнтрахта Интера даже вспоминать не хочется.
Не то вообще не то
Не то вообще не то
пускай лучше там рома позорится снова!!!
пускай лучше там рома позорится снова!!!