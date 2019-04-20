«Лацио» уступил последней команде Серии А

«Лацио» уступил «Кьево» в матче 33-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (52 очка) располагается на восьмом месте. «Кьево» (14 очков) - последний.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Кьево» 1:2 (0:0)
Голы: Кайседо 67 - Виньято 49, Хетемай 51
«Лацио»: Стракоша, Патрик (Пароло 38), Ачерби, Раду (Луис Фелипе 16), Марушич, Милинкович-Савич, Бадель (Корреа 58), Альберто, Дурмиси, Кайседо, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Кьево»: Шемпер, Депаоли, Бани, Цесар, Барба, Лерис, Ригони (Диуссе 69), Хетемай, Виньято (Кийин 77), Степински (Пеллиссьер 83), Меджорини
Главный тренер: Ди Карло Доменико.
Предупреждения: Депаоли 40, Ригони 55, Диуссе 73
Удаление: Милинкович-Савич 34
Судья: Киффи Даниэле.
Ранее «Милан» сыграл вничью с «Пармой».
ха-ха-ха-ха
стыдно
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стыдно
ахахаххахаха
Стыдно за лацио!!!
ха-ха-ха-ха
В лч они собрались!
ха-ха-ха-ха
У последней команды не могут выиграть
ха-ха-ха-ха
Стыдно за лацио!!!
ха-ха-ха-ха
В лч они собрались!
ха-ха-ха-ха
У последней команды не могут выиграть
ха-ха-ха-ха