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«Лацио» уступил последней команде Серии А

20 апреля 2019, 17:55
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

«Лацио» уступил «Кьево» в матче 33-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» (52 очка) располагается на восьмом месте. «Кьево» (14 очков) - последний.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Кьево» 1:2 (0:0)
Голы: Кайседо 67 - Виньято 49, Хетемай 51

«Лацио»: Стракоша, Патрик (Пароло 38), Ачерби, Раду (Луис Фелипе 16), Марушич, Милинкович-Савич, Бадель (Корреа 58), Альберто, Дурмиси, Кайседо, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Кьево»: Шемпер, Депаоли, Бани, Цесар, Барба, Лерис, Ригони (Диуссе 69), Хетемай, Виньято (Кийин 77), Степински (Пеллиссьер 83), Меджорини
Главный тренер: Ди Карло Доменико.

Предупреждения: Депаоли 40, Ригони 55, Диуссе 73

Удаление: Милинкович-Савич 34

Судья: Киффи Даниэле.

Ранее «Милан» сыграл вничью с «Пармой».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
20 апреля в 19:45
Поздравляю Кьево с победой
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 18:49
Ослики возбудили зоофила. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский ответил FILL3286
   13 / 959
20 апреля в 18:44
24 еще в кубке насуем середняку
    bsww
    bsww
       329 / 959
    20 апреля в 18:19
    частично помогли Милану
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 959
    20 апреля в 18:05
    24 еще в кубке насуем середняку
    juvenale
    juvenale
       38 / 959
    20 апреля в 18:00
    мда так 79аться при борьбе за место в ЛЧ,с командой,которая уже вылетела
    Left Boy
    Left Boy
       222 / 959
    20 апреля в 18:00
    типичный Индзаги, как всегда всё про76
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       135 / 959
    20 апреля в 17:58
    кьево умеет
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 959
    20 апреля в 17:56
    ща царь скажет,мол лацио уже ни чего не нужно
    ха-ха-ха-ха
    стыдно
    ахахаххахаха
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 959
    20 апреля в 17:56
    ха-ха-ха-ха
    Стыдно за лацио!!!
    ха-ха-ха-ха
    В лч они собрались!
    ха-ха-ха-ха
    У последней команды не могут выиграть
    ха-ха-ха-ха
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