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«Оренбург» разгромил «Ростов»

20 апреля 2019, 15:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Оренбург» переиграл «Ростов» в рамках 24-го тура РПЛ.

После этого поединка «Оренбург» догоняет «Ростов» и «Арсенал» в таблице (35 очков).

Ростоши, стадион Газовик

«Оренбург» - «Ростов» 3:0 (1:0)
Голы: Антонсен Норманн 41 (автогол), Галаджан 60, Чиркин 90

«Оренбург»: Довбня, Ойеволе, Бегич (Шахов 58), Андреев (Сиваков 29), Бреев (Чиркин 23), Мишкич, Попович, Сутормин, Чуканов, Деспотович, Галаджан
Главный тренер: Федотов Владимир В..

«Ростов»: Песьяков, Логашов (Зуев 60), Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Чернов, Еременко, Глебов, Антонсен Норманн, Шомуродов (Зайнутдинов 90+1), Сигурдарсон (Попов 67)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Антонсен Норманн 39, Галаджан 81, Новосельцев 81

Судья: Вилков Михаил.

В другом матче тура «Арсенал» обыграл «Уфу»

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Все комментарии
mars6791
mars6791
   785 / 959
21 апреля в 09:39
Даже как-то свежо и легко стало на форуме, а то так надоела эта какафония про великий и непобедимый клуб . Молодец Оренбург , без суеты по деловому , решили исход матча.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
20 апреля в 23:34
Как оказалось, два гола были забиты из вне игры. На СЭ разобрали эти голы и пришли к выводу , что они левые.
Как то так!!!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
20 апреля в 22:09
Как обычно...))
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
20 апреля в 20:53
В тотализатор играют!
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
20 апреля в 20:10
Федотов — это голова! Хотелось бы видеть его следующим тренером Ростова.
kts
kts
20 апреля в 19:55
Валера нормально. Паровозов в кубке порвём а билеты сверху уже распределены.
112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 19:32
это какой-то другой Ростов !
MAUS
MAUS ответил Palex
   71 / 959
20 апреля в 19:19
Больше к тебе, вопросов не имею.
приятно иметь дело с людьми, которые всё понимают!
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
20 апреля в 19:19
Ростову нужен новый тренер - пупсик не тянет. Пусть в спартак идет.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил mikysss
   107 / 959
20 апреля в 19:16
Я имел ввиду чтоб их не бросили эти горе спонсоры
mikysss
mikysss ответил Самедов Агил
   143 / 959
20 апреля в 18:44
Главное Оренбург движется в правильном направлении....только бы с финансами все в порядке было..заслужили место в первой 8
ты шутишь или троллишь? ты спонсора их видел? какие проблемы с финансами?
mikysss
mikysss ответил ПерекатиПоле
   143 / 959
20 апреля в 18:41
Федотов построил Оренбургу очень грамотную игру. Им бы антинародных из пятёрки выдавить, глядишь и деньги на игроков повыше уровнем появятся...
платок всего лишь филиал для фарма очков для бомжей как была тосна в свое время только от однодневки отличие в том что у платка газпром на груди и этот филиал не сольют чтоб дальше ежесезонно очки приносил, но и вливать туда не будут средства ато невзначай усилят как потом Зенит с ними играть честно сможет?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   49 / 959
20 апреля в 18:37
Статистика Оренбург-Зенит 4 игры,четыре поражения.Уфа пошла дальше 8игр 8поражений.Даже Анжи(не в обиду Махачкалинцам))выигрывал у Зенита...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Питермен
   49 / 959
20 апреля в 18:34
    злой болельщик
    злой болельщик
    20 апреля в 18:34
    Оренбург со всеми командами ж... илы рвёт, но только не с "газпромом старшим"....
    dok66
    dok66
       667 / 959
    20 апреля в 18:33
    Оренбург становится просто непредсказуем .
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответил Самедов Агил
       49 / 959
    20 апреля в 18:32
    С деньгами полный ажур,по шесть очков дарят каждый год Зениту,
    Palex
    Palex ответил MAUS
       50 / 959
    20 апреля в 18:28
    Больше к тебе, вопросов не имею.
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Mr.Fish-ka
       551 / 959
    20 апреля в 18:14
    В очередной раз автобус показал, что может только парковаться, а Генич говорит, что Ростов это мол, Робин Гуд - отнимает очки у богатых, отдаёт бедным...Да нет же, играть вперёд они НЕ УМЕЮТ... только парковаться.
    Ну в прошлом туре после столкновения двух автобусов сосисочный оказался по-сильнее свиного
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 959
    20 апреля в 18:12
    С победой .
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    20 апреля в 18:08
    В очередной раз автобус показал, что может только парковаться, а Генич говорит, что Ростов это мол, Робин Гуд - отнимает очки у богатых, отдаёт бедным...Да нет же, играть вперёд они НЕ УМЕЮТ... только парковаться.
    bamana
    bamana
    20 апреля в 17:57
    Волера верим! так кажется да?
    tolctoy
    tolctoy
       262 / 959
    20 апреля в 17:47
    Это ростову не с питерским судейкой у СПАРТАКА выигрывать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 959
    20 апреля в 17:46
    Счет конечно крупный, но Ростов был в целом неплох. Не поперло, да и второй гол был забит с нарушением.
    Обе команды еще себя покажут, в этом можно не сомневаться!!!
    oFANATo
    oFANATo
       141 / 959
    20 апреля в 17:45
    Оренбург жжет.
    КЭТиК
    КЭТиК
       204 / 959
    20 апреля в 17:40
    Ростов все силы со Спартаком оставил.
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       107 / 959
    20 апреля в 17:39
    Главное Оренбург движется в правильном направлении....только бы с финансами все в порядке было..заслужили место в первой 8
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       549 / 959
    20 апреля в 17:35
    Нормально так дали Гацкану отдохнуть
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Питермен
       65 / 959
    20 апреля в 17:34
    Локомотив оседлает ростов со счетом 0-2, можете скринить. Я эксперт
    А что будет если нет? Готов публично признать, что ..... (боюсь забанят)?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Питермен
       154 / 959
    20 апреля в 17:23
    А как же кони??? Тоже получили после триумфа)) 😊
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