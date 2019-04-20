«Оренбург» разгромил «Ростов»

«Оренбург» переиграл «Ростов» в рамках 24-го тура РПЛ.
После этого поединка «Оренбург» догоняет «Ростов» и «Арсенал» в таблице (35 очков).
Ростоши, стадион Газовик
«Оренбург» - «Ростов» 3:0 (1:0)
Голы: Антонсен Норманн 41 (автогол), Галаджан 60, Чиркин 90
«Оренбург»: Довбня, Ойеволе, Бегич (Шахов 58), Андреев (Сиваков 29), Бреев (Чиркин 23), Мишкич, Попович, Сутормин, Чуканов, Деспотович, Галаджан
Главный тренер: Федотов Владимир В..
«Ростов»: Песьяков, Логашов (Зуев 60), Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Чернов, Еременко, Глебов, Антонсен Норманн, Шомуродов (Зайнутдинов 90+1), Сигурдарсон (Попов 67)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Антонсен Норманн 39, Галаджан 81, Новосельцев 81
Судья: Вилков Михаил.
В другом матче тура «Арсенал» обыграл «Уфу».
Как то так!!!
Как то так!!!
Обе команды еще себя покажут, в этом можно не сомневаться!!!
Обе команды еще себя покажут, в этом можно не сомневаться!!!