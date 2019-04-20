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«Томь» и «Луч» не смогли открыть счет на табло

20 апреля 2019, 14:26
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)0 : 0Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)ЛучМатч завершен

«Томь» и «Луч» сыграли вничью в матче 32-го тура ФНЛ.

«Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» (40) — на 12-м месте в таблице первенства. 

Томск, стадион «Труд»

«Томь» - «Луч» - 0:0

«Томь»: Смирнов, Шумских, Пенчиков, Эдиев, Мануйлов, Каккоев (Кудряшов 84), Ставпец, Макурин, Шалаев, Гасилин, Абдулавов (Тлупов 56 (Сасин 65)).

«Луч»: Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Павленко (Белунов 90), Замалиев, Кротов, Пономаренко, Визнович (Калугин 84), Часовских (Хлебородов 62), Гордиенко (Дзахов 74).

Предупреждения: Марущак 14, Ставпец 25, Пономаренко 29, Шумских 36, Эдиев 63, Насадюк 80, Хлебородов 83.

Главный судья: Артем Любимов.

В матче 31-го тура ФНЛ «Томь» сыграла вничью с «Чертаново».

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
20 апреля в 16:01
Я думал победит Томь
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