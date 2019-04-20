«Томь» и «Луч» не смогли открыть счет на табло

«Томь» и «Луч» сыграли вничью в матче 32-го тура ФНЛ.
«Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» (40) — на 12-м месте в таблице первенства.
Томск, стадион «Труд»
«Томь» - «Луч» - 0:0
«Томь»: Смирнов, Шумских, Пенчиков, Эдиев, Мануйлов, Каккоев (Кудряшов 84), Ставпец, Макурин, Шалаев, Гасилин, Абдулавов (Тлупов 56 (Сасин 65)).
«Луч»: Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Павленко (Белунов 90), Замалиев, Кротов, Пономаренко, Визнович (Калугин 84), Часовских (Хлебородов 62), Гордиенко (Дзахов 74).
Предупреждения: Марущак 14, Ставпец 25, Пономаренко 29, Шумских 36, Эдиев 63, Насадюк 80, Хлебородов 83.
Главный судья: Артем Любимов.
В матче 31-го тура ФНЛ «Томь» сыграла вничью с «Чертаново».