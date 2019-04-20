«Манчестер Сити» отомстил «Тоттенхэму» и возглавил АПЛ

«Манчестер Сити» переиграл «Тоттенхэм» в рамках 24-го тура АПЛ.
После этого поединка «горожане» возвращаются на 1 место в таблице (86 очков), а «Тоттенхэм» расположился на 3 позиции (67 пунктов).
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 1:0 (1:0)
Гол: Фоден 5
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Де Брюйне (Фернандиньо 38), Гюндоган, Фоден (Сильва 85), Бернарду Силва, Кун Агуэро (Сане 66), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Фойт, Давинсон Санчес, Алдервейрелд (Льоренте 78), Вертонген, Дэвис, Эриксен, Дайер (Ваньяма 61), Алли (Роуз 69), Сон, Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Ваньяма 86, Вертонген 90+3, Стерлинг 90+3
Судья: Оливер Майкл.
Напомним, что на этой неделе «шпоры» выбили «Сити» из Лиги чемпионов.
Как можно не заметить такую явную игру рукой!!!
Как можно не заметить такую явную игру рукой!!!
Всё решится в среду.
А что тут забыли обиженные фанаты китайской старухи? Пусть идут праздновать дешёвое чемпионство и требл.
Всё решится в среду.
А что тут забыли обиженные фанаты китайской старухи? Пусть идут праздновать дешёвое чемпионство и требл.
Как там аргентинская блоха? Готова рискнуть своим клювиком в играх против сквозирпуля? Аха-ха)
Как там аргентинская блоха? Готова рискнуть своим клювиком в играх против сквозирпуля? Аха-ха)