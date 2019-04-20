ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» отомстил «Тоттенхэму» и возглавил АПЛ

20 апреля 2019, 16:24
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» переиграл «Тоттенхэм» в рамках 24-го тура АПЛ.

После этого поединка «горожане» возвращаются на 1 место в таблице (86 очков), а «Тоттенхэм» расположился на 3 позиции (67 пунктов).

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 1:0 (1:0)
Гол: Фоден 5

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Де Брюйне (Фернандиньо 38), Гюндоган, Фоден (Сильва 85), Бернарду Силва, Кун Агуэро (Сане 66), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Фойт, Давинсон Санчес, Алдервейрелд (Льоренте 78), Вертонген, Дэвис, Эриксен, Дайер (Ваньяма 61), Алли (Роуз 69), Сон, Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Ваньяма 86, Вертонген 90+3, Стерлинг 90+3

Судья: Оливер Майкл.

Напомним, что на этой неделе «шпоры» выбили «Сити» из Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 18:23 Комментарии62
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии79
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stlouis
stlouis ответил Pancher_95
   775 / 959
21 апреля в 07:25
спасибо, поправили
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
21 апреля в 07:22
С победой Майкл Оливер!!!
Как можно не заметить такую явную игру рукой!!!
Шмавон
Шмавон
21 апреля в 07:16
Вряд ли это можно назвать местью
Pancher_95
Pancher_95
   362 / 959
21 апреля в 01:51
Давно МС и ТТХ перебрались в РПЛ?))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Зеленыйслоник
   160 / 959
20 апреля в 23:28
Что Ливерпуль, что Ювентус-по теореме Эскобара, разве что последние имеют за плечами 8 побед подряд в чемпионате, в отличии от ЛФК, который при Клоппе на даныый момент НИЧЕГО не выиграл, но уже относит себя к грандам.
Ливерпуль всегда будет грандом, вторая команда после МЮ по внутренним трофеем, и первая по еврокубкам, даже в сложные для клуба времена, они все равно остаются грандом, а сам факт того, что клуб выиграл 8 титулов подряд говорит об уровне конкурентоспособности лиги, но поздравляю Юве с этим достижением.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   646 / 959
20 апреля в 22:48
Отомстил это громко сказано отоистить можно крупным счётом а это называется отскочил
Ahmadjon Xv
Ahmadjon Xv
20 апреля в 22:03
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   391 / 959
20 апреля в 22:02
Что Ливерпуль, что Ювентус-по теореме Эскобара, разве что последние имеют за плечами 8 побед подряд в чемпионате, в отличии от ЛФК, который при Клоппе на даныый момент НИЧЕГО не выиграл, но уже относит себя к грандам.
Martini_1987
Martini_1987 ответил juvenale
   351 / 959
20 апреля в 21:57
сегодня в 19-00 увидишь как чемпионаты выигрываются)))) а в следующем году выкинем Ливерпульль из лч
Ага, к слову "выкинем", частичку "ся" в конце добавь)) как были клубишкой кабинетным, так им и останетесь...
neomessi
neomessi
   145 / 959
20 апреля в 21:30
МЮ и Арсенал выиграют свои игры и выйдут вперед. А ТТХ наверное в сезоне не будет в топ 4
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Kirill Erokhin
   73 / 959
20 апреля в 21:24
Крыховяк- это игрок уровня выше Джана, которого мы впарили кабинетным))
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
20 апреля в 21:23
месть, конечно, состоялась, но могла и не состояться
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Князь Московский
   73 / 959
20 апреля в 21:22
Разобранный Реал в полуфинале унизил Юве на их же стадионе)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил juvenale
   73 / 959
20 апреля в 21:15
Как отбил 100 лямов+ зарплату космическую? Купить 34 летнего старика за такую сумму- это верх и3иотизма) Покупали, чтобы потом проиграть у Аякса?
lobsterdam
lobsterdam ответил sparxx2
   220 / 959
20 апреля в 20:35
И тебя выпустят))))
ну, обычно, я сам спускаю всяких спарксов с цепи, чтобы порезвились..., а потом, конечно, снова в клетку!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Scuderia Ferrari
   160 / 959
20 апреля в 20:31
Я буду за Барсу, пусть лучше месси опять мусорный трофей поднимет, чем грязный осёл. Салах даже Крыховяку в подмётки не годится.
Крыховяк? Это что за игрок уровня Саутгемптона?
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
20 апреля в 20:27
С одной стороны хорошо - завтра МЮ может догнать Тоттенхэм по очкам, с другой стороны плохо - Хотспур были предпоследним барьером разделяющим Сити и титул.
Всё решится в среду.

А что тут забыли обиженные фанаты китайской старухи? Пусть идут праздновать дешёвое чемпионство и требл.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
   6 / 959
20 апреля в 20:03
По-любэ ТТХ заслуживает брать ЛЧ, удачи им.
Князь Московский
Князь Московский ответил Scuderia Ferrari
   13 / 959
20 апреля в 20:02
Я буду за Барсу, пусть лучше месси опять мусорный трофей поднимет, чем грязный осёл. Салах даже Крыховяку в подмётки не годится.
А я буду надеяться на падение метеорита, что бы всю кабинетную мошкару накрыло разом, как Содом и Гомору. Аха-ха)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
   6 / 959
20 апреля в 20:00
Я буду за Барсу, пусть лучше месси опять мусорный трофей поднимет, чем грязный осёл. Салах даже Крыховяку в подмётки не годится.
112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 19:59
почти-почти чемпионы
Князь Московский
Князь Московский ответил juvenale
   13 / 959
20 апреля в 19:56
хаха Аякс разгромил Реал,который 3 лч взял подряд и выбил Ювентус...
Он забыл, как его сквозира продули в финале разобранному роялю, а Аякс их вздрючил с таким же счётом. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский ответил Wolf77785
   13 / 959
20 апреля в 19:55
Видать забыли купить оппонентов? Или так и должно было быть?
Конечно забыли, мы же не кабинелона. Аха-ха)
Как там аргентинская блоха? Готова рискнуть своим клювиком в играх против сквозирпуля? Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил El Dassory
   38 / 959
20 апреля в 19:54
А как вы на Аякс попали? Или это гранд мирового футбола после того как вас спустил в одно место?))
хаха Аякс разгромил Реал,который 3 лч взял подряд и выбил Ювентус...
Князь Московский
Князь Московский ответил El Dassory
   13 / 959
20 апреля в 19:53
А как вы на Аякс попали? Или это гранд мирового футбола после того как вас спустил в одно место?))
Аякс не сильнее Спала и слабее Аталанты, но уж точно выше классом чем портосы и ливерка.
juvenale
juvenale ответил Steven Gerrard 008
   38 / 959
20 апреля в 19:53
Все игроки, купленные при Клоппе, заиграли, кроме Кариуса, которого брали за 6-7 лямов. За Ван Дейка, которому сейчас 27 лет, отдали 80 млн евро. И как оказалось не зря. Один из лучших защитников в мире. Юве же, за посредственных стариков Игуаина и КР отдали 100 лямов за каждого. Вот это эпик фейл на все времена)
лучший игрок мира за 100 копейки))0он их уже отбил и благодаря ему,еще будет много трансферов по 100)))а ван дейк отобьет,тогда ,когда вы что-нибудь выиграете
juvenale
juvenale ответил Steven Gerrard 008
   38 / 959
20 апреля в 19:50
Ничего страшного, что Стиви подскользнулся. Главное, он выиграл ЛЧ, а Буффон за 17 лет не выиграл, зато выиграл Серию Б)
Буффон свой чемпионат 10ок раз взяли и кубок мира))а стивусик бы уверен,променял свою ЛЧ на чемпионат хаха
El Dassory
El Dassory ответил Князь Московский
   215 / 959
20 апреля в 19:42
А как вы на Аякс попали? Или это гранд мирового футбола после того как вас спустил в одно место?))
Wolf77785
Wolf77785 ответил Kirill Erokhin
   42 / 959
20 апреля в 19:37
Не сказал бы, что в этом сезоне Сити доминирует, и они еще не чемпионы, я бы подождал матча против МЮ, а то как с Тоттенхэмом получится.
Барса МЮ порвала, не вижу причин, за счет чего МС их не порвет, да и Ливеру очки терять нельзя!
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 19:31
Надеюсь не надолго
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100