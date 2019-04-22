Быстров: «О том, что „Спартак“ - команда Кононова, говорить рано»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил работу Олега Кононова на посту главного тренера столичной команды.

О том, что «Спартак» - команда Кононова, говорить рано. Он проработал-то всего несколько месяцев. За столь короткое время перестроить игру сложно. Разве что понять возможности игроков можно.

Считается ли Кононов топ-тренером по российским меркам? Топ-тренер это, наверное, тот, кто выиграл Лигу чемпионов. По российским меркам, хотя бы Премьер-Лигу. Работу тренера оценивают по результатам. Сегодня в одной команде его считают хорошим, завтра в другой - плохим.