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Быстров: «О том, что „Спартак“ - команда Кононова, говорить рано»

22 апреля 2019, 16:18

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил работу Олега Кононова на посту главного тренера столичной команды.

О том, что «Спартак» - команда Кононова, говорить рано. Он проработал-то всего несколько месяцев. За столь короткое время перестроить игру сложно. Разве что понять возможности игроков можно. 

Считается ли Кононов топ-тренером по российским меркам? Топ-тренер это, наверное, тот, кто выиграл Лигу чемпионов. По российским меркам, хотя бы Премьер-Лигу. Работу тренера оценивают по результатам. Сегодня в одной команде его считают хорошим, завтра в другой - плохим.

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Все комментарии
ABir
ABir
   176 / 959
23 апреля в 06:43
Быстрова кто-то спрашивал об этом или он сам решил порассуждать на эту тему?
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   189 / 959
22 апреля в 20:24
Погонят "пиджак" как пить дать погонят.
cska1948
cska1948
   93 / 959
22 апреля в 18:35
Иметь топ-тренера в планы Федуна ни когда не входило. Ему нужен тренер статистический середняк, который и сзади не отстаёт и вперёд не высовывается. Таковым Федун и Карреру считал, но ошибся. Пришлось исправлять ошибку уже постфактум.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
22 апреля в 18:14
Команда пиджака - ФК Лапочкин.
Гыгыгы
wingback
wingback
   150 / 959
22 апреля в 17:24
спартак - команда лампочкена...
makkie
makkie ответил cska plus
   11 / 959
22 апреля в 17:15
Мне нравится когда быстров и другие бывшие тарасовские троллят хрющатник, ну а с другой стороны, кто такой быстров, что обсуждает такие темы и осуждает людей, которые как минимум стараются честно и добросовестно сделать свою работу, сам быстров особо и футболистом толковым так и не стал, только и знал, что перебегал из одного клуба в другой, сжигая за собой мосты.
Да ладно?
Ты хоть видел, как Быстров за Спартак играл? Думаю, по его игре вообще нет претензий ни у кого из КБ, ну а человеческие качества конечно на усмотрение)
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
22 апреля в 17:07
Спартак команда физруков неопытных. Вот теперь пиджак решил под себя что то построить.
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 17:04
Мне нравится когда быстров и другие бывшие тарасовские троллят хрющатник, ну а с другой стороны, кто такой быстров, что обсуждает такие темы и осуждает людей, которые как минимум стараются честно и добросовестно сделать свою работу, сам быстров особо и футболистом толковым так и не стал, только и знал, что перебегал из одного клуба в другой, сжигая за собой мосты.
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
22 апреля в 17:03
А там, что не тренер, то всё на багаже других едет.
Кто тренером Спартака был, тот в цирке не смеётся!
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 16:26
Кононов пока ничего не показал в"Спартаке" и навряд ли покажет.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 16:24
Удачи Спартак .
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