Рейнгольд: «Как орал и визжал Черданцев, я такого не слышал давно»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча «Краснодар» - «Зенит» (2:3), а также раскритиковал поведение комментатора Георгия Черданцева.
В Краснодаре был просто показательный футбол, именно так надо играть для болельщика. Я увидел уникальную игру в исполнении двух наших команд. Это был интересный, атакующий, абсолютно открытый футбол. Я такого прежде не видел - просто фурор в исполнении «Зенита» и «Краснодара». Я считаю, что отличную игру показали обе команды, но «Зенит» преуспел больше. В таких матчах всегда за кого-то обидно, так вот, мне было жалко «Краснодар». Хотя скажу вот о чем: пропускать по три мяча - это много, с такой обороной в Лиге чемпионов делать нечего.
Зажглась новая звезда - вратарь Сафонов. Я внимательно за ним следил. Если голова не поедет у парня, если ничего не случится, то вырастет звезда сумасшедшая. Реакция на линии ворот, характер у мальчишки - всё уже есть.
Позвольте мне сделать небольшую ремарку. Мне очень понравился футбол в матче «Краснодар» - «Зенит», но кое-что меня поразило. Как орал и визжал Черданцев, я такого не слышал давно. Это безобразие полнейшее. Просто как молодой поросенок перед тем, как его зарежут. Мои внуки спросили: «Дед, кто там орет? Он что, с ума сошел?». Я сидел и обалдевал, думал, пьяный человек, что ли? Я в шоке! Это всё разболтанность и вседозволенность. Иногда можно повысить интонацию, голос, не без этого. Я слышал за свою жизнь много комментаторов, начиная от Синявского и Озерова до Маслаченко и Майорова, но такого хулиганства не было. То, что творил Черданцев, - это неуважение к публике! За такой репортаж надо отгонять от микрофона и близко не подпускать. Ты же не в клетке сидишь, так кричать…
Достал уже этот визжащий (против Зенита!) поросенок...
Достал уже этот визжащий (против Зенита!) поросенок...
Рейнгольду надо научиться пользоваться пультом от телевизора, тогда и внуков беспокоить не будет.
Рейнгольду надо научиться пользоваться пультом от телевизора, тогда и внуков беспокоить не будет.
П.С. Не являюсь поклонником Черданцева, скорее наоборот.
П.С. Не являюсь поклонником Черданцева, скорее наоборот.
Дементьева чтоли с бабским голосом слушать?
Дементьева чтоли с бабским голосом слушать?
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Вырастет...если в Тарасовку не переманят.
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Вырастет...если в Тарасовку не переманят.
Смешно сказал про молодого поросенка
Смешно сказал про молодого поросенка
Спартаковцам при просмотре победных матчей Зенита всё мешает.....)))
Слабые соперники питерцев....судьи....комментаторы...)))
Спартаковцам при просмотре победных матчей Зенита всё мешает.....)))
Слабые соперники питерцев....судьи....комментаторы...)))
потрясающий матч, невероятный вратарь!
но вопли комментатора...напрасно он так переигрывал!
потрясающий матч, невероятный вратарь!
но вопли комментатора...напрасно он так переигрывал!
Валериан что, завидовал Чердаку? Что тот пьян, а ему не налили?...)))
Валериан что, завидовал Чердаку? Что тот пьян, а ему не налили?...)))