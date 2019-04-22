Рейнгольд: «Как орал и визжал Черданцев, я такого не слышал давно»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча «Краснодар» - «Зенит» (2:3), а также раскритиковал поведение комментатора Георгия Черданцева.

В Краснодаре был просто показательный футбол, именно так надо играть для болельщика. Я увидел уникальную игру в исполнении двух наших команд. Это был интересный, атакующий, абсолютно открытый футбол. Я такого прежде не видел - просто фурор в исполнении «Зенита» и «Краснодара». Я считаю, что отличную игру показали обе команды, но «Зенит» пре­успел больше. В таких матчах всегда за кого-то обидно, так вот, мне было жалко «Краснодар». Хотя скажу вот о чем: пропускать по три мяча - это много, с такой обороной в Лиге чемпионов делать нечего.

Зажглась новая звезда - вратарь Сафонов. Я внимательно за ним следил. Если голова не поедет у парня, если ничего не случится, то вырастет звезда сумасшедшая. Реакция на линии ворот, характер у мальчишки - всё уже есть.

Позвольте мне сделать небольшую ремарку. Мне очень понравился футбол в матче «Краснодар» - «Зенит», но кое-что меня поразило. Как орал и визжал Черданцев, я такого не слышал давно. Это безобразие полнейшее. Просто как молодой поросенок перед тем, как его зарежут. Мои внуки спросили: «Дед, кто там орет? Он что, с ума сошел?». Я сидел и обалдевал, думал, пьяный человек, что ли? Я в шоке! Это всё разболтанность и вседозволенность. Иногда можно повысить интонацию, голос, не без этого. Я слышал за свою жизнь много комментаторов, начиная от Синявского и Озерова до Маслаченко и Майорова, но такого хулиганства не было. То, что творил Черданцев, - это неуважение к публике! За такой репортаж надо отгонять от микрофона и близко не подпускать. Ты же не в клетке сидишь, так кричать…