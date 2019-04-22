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Рейнгольд: «Как орал и визжал Черданцев, я такого не слышал давно»

22 апреля 2019, 14:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча «Краснодар» - «Зенит» (2:3), а также раскритиковал поведение комментатора Георгия Черданцева.

В Краснодаре был просто показательный футбол, именно так надо играть для болельщика. Я увидел уникальную игру в исполнении двух наших команд. Это был интересный, атакующий, абсолютно открытый футбол. Я такого прежде не видел - просто фурор в исполнении «Зенита» и «Краснодара». Я считаю, что отличную игру показали обе команды, но «Зенит» пре­успел больше. В таких матчах всегда за кого-то обидно, так вот, мне было жалко «Краснодар». Хотя скажу вот о чем: пропускать по три мяча - это много, с такой обороной в Лиге чемпионов делать нечего.

Зажглась новая звезда - вратарь Сафонов. Я внимательно за ним следил. Если голова не поедет у парня, если ничего не случится, то вырастет звезда сумасшедшая. Реакция на линии ворот, характер у мальчишки - всё уже есть.

Позвольте мне сделать небольшую ремарку. Мне очень понравился футбол в матче «Краснодар» - «Зенит», но кое-что меня поразило. Как орал и визжал Черданцев, я такого не слышал давно. Это безобразие полнейшее. Просто как молодой поросенок перед тем, как его зарежут. Мои внуки спросили: «Дед, кто там орет? Он что, с ума сошел?». Я сидел и обалдевал, думал, пьяный человек, что ли? Я в шоке! Это всё разболтанность и вседозволенность. Иногда можно повысить интонацию, голос, не без этого. Я слышал за свою жизнь много комментаторов, начиная от Синявского и Озерова до Маслаченко и Майорова, но такого хулиганства не было. То, что творил Черданцев, - это неуважение к публике! За такой репортаж надо отгонять от микрофона и близко не подпускать. Ты же не в клетке сидишь, так кричать…

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   147 / 959
23 апреля в 00:07
Черданцев комментирует, конечно, на любителя и мне не очень нравятся его вопли, но в комментируя матч Краснодар-Зенит у него был повод, чего уж там. Офигенная игра была. Ну и от себя добавлю, что Маслаченко с Озеровым еще та 23а была. Озеров разок матерился в эфире, а Маслаченко, вообще, нес ахинею.
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
22 апреля в 21:05
Насчет Чердака полностью согласен с Валерием Леонидовичем!
Достал уже этот визжащий (против Зенита!) поросенок...
Джо_Блэк
Джо_Блэк
22 апреля в 20:45
очень раздражает слишком писклявый голос Черданцева, только из-за особенности голоса этот тошнотик не должен комментировать. Передачи по каналам пусть ведёт, но только не комментировать матчи. так-же зачастую комментируя в паре в процессе репортажа Черд провоцирует конфликтные ситуации из-за своих комплексов что тоже напрягает. По мне он худший спортивный комментатор.
Absinthe3
Absinthe3
   142 / 959
22 апреля в 20:36
Уж лучше Чердак, чем монотонный унылый Орлов с реверансами в сторону Зенита и коверкованием фамилий)
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   189 / 959
22 апреля в 20:26
Черданцев даже так не орал когда пищевику давали чемпионство на Юбилей СИМОНЯНА.
Евгений Нелюбов
Евгений Нелюбов
22 апреля в 19:55
Чердак всегда лицемерен, а в этот раз как будто сбежал из психушки.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
22 апреля в 19:38
Если бы спартак играл как Зенит, рейнольд бы орал еще громче!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
22 апреля в 19:17
Уж лучше пусть Черданцев орет за любую команду, а не как Гена Орлов делает все время лиз, лиз только одной команде!
clop
clop
   148 / 959
22 апреля в 18:47
На мой взгляд, Чердак прибавил как комментатор. Раньше он орал только периодически во время матча, что дико раздражало. Приходилось все время звук трансляции регулировать туда-сюда. А сейчас орет равномерно.

Рейнгольду надо научиться пользоваться пультом от телевизора, тогда и внуков беспокоить не будет.
PITER_1
PITER_1
   223 / 959
22 апреля в 18:40
ну если бы свинки показали такую игру и чердак бы так орал комментируя их, старый маразматик был бы доволен, тем более всем известно что чердак топит за свинок, а тут кашерного задело
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
22 апреля в 18:37
Рейнгольд: как орал и визжал Черданцев, я такого не слышал давно. Это безобразие полнейшее. Просто как молодой поросенок перед тем, как его зарежут.... Вот уж не бывшему хряку говорить о том, кто поросенок, а кто нет) О своем красно-белом свинарнике лучше думай!
cska1948
cska1948
   93 / 959
22 апреля в 18:26
Черданцев своим темпераментом старался передать атмосферу царящею на поле и на стадионе в целом. Может слегка местами переигрывал, но в целом его комментарий соответствовал накалу страстей на поле.
П.С. Не являюсь поклонником Черданцева, скорее наоборот.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   112 / 959
22 апреля в 18:23
А мне нравится чердак. Эмоционально комментует, орет в одну и другую сторону, и не показывает тем самым, что он за кого то болеет.
Дементьева чтоли с бабским голосом слушать?
161регион
161регион
   191 / 959
22 апреля в 18:22
Прав старый еврей....чердак идьет)))пора ему в больничку наведаться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 18:20
Он заряжался энергетикой футбола и отдавал её зрителям. Ведь было что комментировать!
cska1948
cska1948
   93 / 959
22 апреля в 18:18
"...Зажглась новая звезда - вратарь Сафонов. Я внимательно за ним следил. Если голова не поедет у парня, если ничего не случится, то вырастет звезда сумасшедшая..."
-----------------------
Вырастет...если в Тарасовку не переманят.
kastites
kastites
   109 / 959
22 апреля в 18:11
Ха-ха.
Смешно сказал про молодого поросенка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 18:04
Заметили...??
Спартаковцам при просмотре победных матчей Зенита всё мешает.....)))
Слабые соперники питерцев....судьи....комментаторы...)))
вхсо 111
вхсо 111
   72 / 959
22 апреля в 16:56
Гусев вообще коментит как на панихиде, уснуть точно можно.))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   619 / 959
22 апреля в 16:55
А чего нормально комментировал... Так и надо эмоционально....
112910415
112910415
   97 / 959
22 апреля в 16:53
ни убавить, ни прибавить!
потрясающий матч, невероятный вратарь!
но вопли комментатора...напрасно он так переигрывал!
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
22 апреля в 16:47
Бакланы Чердаку дали народных деньжат и велели орать, визжать и захлёбываться!! Чердак - баклан!
4RT
4RT
   256 / 959
22 апреля в 16:45
Бездари всегда орут
leopit
leopit
   533 / 959
22 апреля в 16:21
Как же должен визжать поросёнок,по-волчьи или по-заячьи?
Багров-брат
Багров-брат
   873 / 959
22 апреля в 16:15
"Я сидел и обалдевал, думал, пьяный человек, что ли?"
Валериан что, завидовал Чердаку? Что тот пьян, а ему не налили?...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 16:06
Черданцев с Геничем истерят давно, а если еще и в паре балабонят , так это вообще ужас. Командный голос что ль вырабатывают, может Тину подсидеть хотят???
порт
порт
   275 / 959
22 апреля в 16:06
Лучше визжать, чем загробным голосом вести репортаж.
Palex
Palex ответил RMUKMU
   50 / 959
22 апреля в 16:01
Не рановато ли ты, людей начал оценивать?
Palex
Palex ответил LOpp
   50 / 959
22 апреля в 15:59
Ну уж и не зенитовец.
Zlatan35
Zlatan35 ответил RMUKMU
   18 / 959
22 апреля в 15:58
А как же звуки со стадиона? Вот когда Евроспорт показывал в России Бундеслигу можно было выбирать звуковые дорожки: с комментатором или без. У МАТЧа такая функция появится лет через сто.
определённый дискомфорт есть, когда не слышно шум стадиона. пожалуй лучший вариант это когда слышно стадион, но не слышно комментатора. если комментатор не визжит, то несёт всякую околесицу, зачем это слушать. вряд ли у нас сделают, чтобы было возможно выбирать звуковые дорожки, если сделают, тогда никто не будет слушать ни крикунов, ни говорунов, которые говорят о чём угодно, но только не о матче, который мы смотрим
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