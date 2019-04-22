Веденеев: «„Краснодар“ пытается усидеть сразу на двух стульях»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» и «Краснодара» после матча 24-го тура РПЛ (3:2).
«Зенит» не то чтобы играет по нарастающей, но очень уверенно. Завершился поиск оптимального состава. Сейчас все оставшиеся матчи питерской команды пройдут вплоть до финиша по одному рисунку игры. «Зенит» будет атаковать крупными силами, загонять соперника на его половину поля, оставляя минимальными шансы соперников на контратаку.
«Краснодар», складывается такое впечатление, пытается усидеть сразу на двух стульях. И путевку в Лигу чемпионов завоевать, и играть своими воспитанниками, стараясь как можно большим числом вводить их в состав. Если это действительно так, то команде, которая играет для зрителя, будет очень непросто выполнить первую задачу. Игра для зрителя есть, а вот очков-то нет. С такой «красотой» подопечные Мусаева вообще могут вылетать из четверки лидеров.
Шалимов, работая в «Краснодаре», правильно, но мой взгляд, пытался придать больше баланса игре команды, сдвигая акцент на надежную игру в обороне. Похоже, руководству это не очень поправилось, поскольку игра надежней стала, а вот очков не прибавилось. И «Краснодар» по-прежнему атакует, не зная, как обороняться.
Моуриньо, к слову, приняв в свое время «Манчестер Юнайтед», заявил: для того чтобы были титулы, игроки у нас должны быть лучше, чем у соперников. Под этими словами известного специалиста можно подвести черту в разговоре про «Краснодар». Потому что в такой жесткой борьбе, какая сейчас развернулась в РПЛ за путевки в еврокубковые турниры, всё будет решать качество игроков. В «Краснодаре» сейчас, на мой взгляд, есть три футболиста, которые превосходят игроков из клубов-конкурентов. Это Ари, Перейра и Вандерсон. Остальные и близко не стоят. Так вот, если кто-то из двух последних из этой тройки, не дай бог, составит компанию травмированному Ари, без которого «Краснодар» перестал забивать, то тогда команда просто покатится.
Чушь......
Классон один лучше их троих.....
Чушь......
Классон один лучше их троих.....
У Спартака - Рейнгольд .
По ходу у Зенита свой Рейнгольд появился .
У Спартака - Рейнгольд .
По ходу у Зенита свой Рейнгольд появился .
Как футболист был не о чем, так и как тренер ничего не добился.
Тренер молодежного Зенит84 с 2007 года, ну и кого ты воспитал? Где воспитанники? Где воспитанники Зенита?
Краснодар ничем не уступал Зениту, и в еврокубках за Краснодар было не стыдно, в отличии от питерцев.
Ах да, черта не всех но многих болельщиков Зенита, когда Дзюба не забивал, его все поносили, как только забил, сразу герой...переобувальщики...
Как футболист был не о чем, так и как тренер ничего не добился.
Тренер молодежного Зенит84 с 2007 года, ну и кого ты воспитал? Где воспитанники? Где воспитанники Зенита?
Краснодар ничем не уступал Зениту, и в еврокубках за Краснодар было не стыдно, в отличии от питерцев.
Ах да, черта не всех но многих болельщиков Зенита, когда Дзюба не забивал, его все поносили, как только забил, сразу герой...переобувальщики...
ОЙ, УЖЕ НЕ БОРЕТСЯ...
ГЫ-ГЫ
ОЙ, УЖЕ НЕ БОРЕТСЯ...
ГЫ-ГЫ