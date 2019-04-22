Веденеев: «„Краснодар“ пытается усидеть сразу на двух стульях»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» и «Краснодара» после матча 24-го тура РПЛ (3:2).

«Зенит» не то чтобы играет по нарастающей, но очень уверенно. Завершился поиск оптимального состава. Сейчас все оставшиеся матчи питерской команды пройдут вплоть до финиша по одному рисунку игры. «Зенит» будет атаковать крупными силами, загонять соперника на его половину поля, оставляя минимальными шансы соперников на контратаку.

«Краснодар», складывается такое впечатление, пытается усидеть сразу на двух стульях. И путевку в Лигу чемпионов завоевать, и играть своими воспитанниками, стараясь как можно большим числом вводить их в состав. Если это действительно так, то команде, которая играет для зрителя, будет очень непросто выполнить первую задачу. Игра для зрителя есть, а вот очков-то нет. С такой «красотой» подопечные Мусаева вообще могут вылетать из четверки лидеров.

Шалимов, работая в «Краснодаре», правильно, но мой взгляд, пытался придать больше баланса игре команды, сдвигая акцент на надежную игру в обороне. Похоже, руководству это не очень поправилось, поскольку игра надежней стала, а вот очков не прибавилось. И «Краснодар» по-прежнему атакует, не зная, как обороняться.