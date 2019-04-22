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Веденеев: «„Краснодар“ пытается усидеть сразу на двух стульях»

22 апреля 2019, 12:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре «сине-бело-голубых» и «Краснодара» после матча 24-го тура РПЛ (3:2).

«Зенит» не то чтобы играет по нарастающей, но очень уверенно. Завершился поиск оптимального состава. Сейчас все оставшиеся матчи питерской команды пройдут вплоть до финиша по одному рисунку игры. «Зенит» будет атаковать крупными силами, загонять соперника на его половину поля, оставляя минимальными шансы соперников на контратаку.

«Краснодар», складывается такое впечатление, пытается усидеть сразу на двух стульях. И путевку в Лигу чемпионов завоевать, и играть своими воспитанниками, стараясь как можно большим числом вводить их в состав. Если это действительно так, то команде, которая играет для зрителя, будет очень непросто выполнить первую задачу. Игра для зрителя есть, а вот очков-то нет. С такой «красотой» подопечные Мусаева вообще могут вылетать из четверки лидеров.

Шалимов, работая в «Краснодаре», правильно, но мой взгляд, пытался придать больше баланса игре команды, сдвигая акцент на надежную игру в обороне. Похоже, руководству это не очень поправилось, поскольку игра надежней стала, а вот очков не прибавилось. И «Краснодар» по-прежнему атакует, не зная, как обороняться.

Моуриньо, к слову, приняв в свое время «Манчестер Юнайтед», заявил: для того чтобы были титулы, игроки у нас должны быть лучше, чем у соперников. Под этими словами известного специалиста можно подвести черту в разговоре про «Краснодар». Потому что в такой жесткой борьбе, какая сейчас развернулась в РПЛ за путевки в еврокубковые турниры, всё будет решать качество игроков. В «Краснодаре» сейчас, на мой взгляд, есть три футболиста, которые превосходят игроков из клубов-конкурентов. Это Ари, Перейра и Вандерсон. Остальные и близко не стоят. Так вот, если кто-то из двух последних из этой тройки, не дай бог, составит компанию травмированному Ари, без которого «Краснодар» перестал забивать, то тогда команда просто покатится.

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Все комментарии
Питермен
Питермен
   21 / 959
22 апреля в 15:14
Стыдно за краснодар, повели себя по свински, пусть сидят в лиге европы вместе с пупсиками
valt134
valt134
   283 / 959
22 апреля в 15:00
И этот в эксперты метит(третьесортные)
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 959
22 апреля в 14:58
Сравнить Зенит и Краснодар, это как й..х с пальцем.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
22 апреля в 14:39
Стыдно за промеса, проиграл Краснодару за Севилью, позор!
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
22 апреля в 14:08
"Остальные и близко не стоят." Ну как нет то. У клубов-конкурентов сплошь и рядом игроки уровня Мбаппе и Азара . Куда уж тому Рамиресу до уровня Жиркова,, Рыбуся, Айртона и Щенникова? То признанные звезды.
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
22 апреля в 13:48
Зенит с каждой игрой прибавляет.
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 13:48
Веденеев с честью должен принимать поздравления с победой Зенита а не искать прыщ на теле слона в целях возвышения питерцев, Зенит даже при счёте 2:2 боялись быков, чтобы не пропустить третий потому и валялись на газоне и делали замены по 10 минут, тем самым омрачив красивый футбол.
cska plus
cska plus ответил Jeck Denielse
   20 / 959
22 апреля в 13:44
"Ари, Перейра и Вандерсон. Остальные и близко не стоят." Чушь...... Классон один лучше их троих.....
Ваня Игнатьев ещё, Каборе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 13:39
"Ари, Перейра и Вандерсон. Остальные и близко не стоят."
Чушь......
Классон один лучше их троих.....
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 13:38
Для Веденеева: Краснодар самая интересно играющая команда, честно говоря Зенит даже рядом не стоит, в принципе по большому счёту субботняя игра была ничейная если не считать случайный гол со стандарта где мяч случайно нашёл голову Дзюбы, быки забили Зениту два гола а Веденеев говорит, что Краснодар не забивает, возможно поражение быков скрыто в отсутствии Каборе точно как если хорошенько прикрыть Азмуна врядли Зениту удастся играть на победу.
kastites
kastites
   109 / 959
22 апреля в 13:33
ЗЕНИТ чемпион
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
22 апреля в 13:33
Веденеев :"Завершился поиск оптимального состава. Уже вообще то чемпионат заканчивается!!!
У Спартака - Рейнгольд .
По ходу у Зенита свой Рейнгольд появился .
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 13:33
Ещё годик подождем....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 13:28
Играть для зрителя - позиция единственно достойная уважения. В противном случае на хрена все это вообще нужно?
la_masia
la_masia
   146 / 959
22 апреля в 13:27
Пошел он, этот Веденеев.
Как футболист был не о чем, так и как тренер ничего не добился.
Тренер молодежного Зенит84 с 2007 года, ну и кого ты воспитал? Где воспитанники? Где воспитанники Зенита?
Краснодар ничем не уступал Зениту, и в еврокубках за Краснодар было не стыдно, в отличии от питерцев.
Ах да, черта не всех но многих болельщиков Зенита, когда Дзюба не забивал, его все поносили, как только забил, сразу герой...переобувальщики...
Palex
Palex ответил beefs
   50 / 959
22 апреля в 13:24
Не надо делать из Галицкого жертву. Клуб никто у него не заберет, а вот игроки,могут уйти в другие клубы. Все будет зависить от интересных финансовых предложений.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 13:22
В «Краснодаре» сейчас, на мой взгляд, есть три футболиста, которые превосходят игроков из клубов-конкурентов. Это Ари, Перейра и Вандерсон. Остальные и близко не стоят. Есть ещё и Мамаев но он не стоит, он сидит.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
22 апреля в 13:11
Быки сильно разочаровали,не место им в ЛЧ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 13:03
А СПАРТАК БОРЕТСЯ ЗА ТРИ ТРОФЕЯ !
ОЙ, УЖЕ НЕ БОРЕТСЯ...

ГЫ-ГЫ
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 12:59
За двумя зайцами надо с пятизарядкой ходить!!!
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 12:45
Во многом согласен. Игра на два фронта требует более много объемный состав, но это наживное, учитывая как прекрасно влились свои воспитанники - через два, три года будет прекрасная своя, доморощенная команда, если, конечно. кому то не захочеться отнять ФК как Магнит.
parallels
parallels
   3 / 959
22 апреля в 12:38
позор спартаку!
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