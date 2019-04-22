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Масалитин: «У иностранцев нет питерского духа. Надо готовить воспитанников»

22 апреля 2019, 13:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:3), а также отметил, что «сине-бело-голубым» нужны не легионеры, а доморощенные игроки.

Понимаете, у иностранцев нет питерского духа, для них город Санкт-Петербург не значит очень многого. Да, можно пригласить Месси и Роналду, сделать сборную мира, всё с ней повыигрывать - но через год эта конструкция развалится. И что потом? А ничего - хоть трава не расти! У нас уже были такие примеры - «Анжи», «Динамо» с португальцами. Для долговременных успехов нужно готовить своих воспитанников. Ведь играли же успешно за «Зенит» в свое время Кержаков, Аршавин, Денисов, Быстров! «Аякс» сейчас вышел в полуфинал Лиги чемпионов именно со своими воспитанниками. Кстати, нам было бы полезно многое перенять из системы амстердамского клуба…

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил sn_spb
   19 / 959
23 апреля в 18:15
я хотя бы хвостом не виляю перед шведом и байкаловыми клонами,вот это низко
sn_spb
sn_spb ответил NEADEKVAT
   524 / 959
23 апреля в 18:00
Пердив СССР 90-91, Пердив России 93-95)
и чё?
sn_spb
sn_spb ответил 25процентный клоун
   524 / 959
23 апреля в 17:57
я похож на шутника? я эксперт ,и мне стыдно за чемпа
Неа, на шутника не похожи, Да и гладя на комментарии, на эксперта тоже не тяните.
тролль - возможно, но какой то низкосортный.
PITER_1
PITER_1
   223 / 959
22 апреля в 18:46
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       92 / 959
    22 апреля в 18:39
    Очень много букв! Резюмируя сказанное, с ним можно только согласиться. Да, питерским духом пропитываются с ДЮСШ)
    161регион
    161регион
       191 / 959
    22 апреля в 18:18
    Видно моются чаще,раз нет духа.....ухахахаха)))без обид проэктные....просто прикольный заголовок)))
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 959
    22 апреля в 18:07
    у иностранцев одна цель: заработать как только возможно больше денег. есть исключение: Данни, Халк., которые совмещали заработок с великолепной игрой. Ракицкий-подождём, посмотрим, но обнадёживает
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Scuderia Ferrari
       4 / 959
    22 апреля в 17:03
    Нет уж, не надо брать ДУХ в качестве примера. ДУХовный клуб только один. =) Что-то я не слышал что-то про каталонский дух, мюнхенский дух, манчестерский дух... ))
    У свиней не дух, а душок. запашек точнее. Гыгыгы
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       427 / 959
    22 апреля в 16:29
    Пердив СССР 90-91, Пердив России 93-95)
    la-respect0
    la-respect0 ответил Питермен
       463 / 959
    22 апреля в 16:11
    Уахахахаха
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Оливье Гpуйяp
       19 / 959
    22 апреля в 15:55
    извини,но я только про футбол((
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       19 / 959
    22 апреля в 15:53
    А чего же Глушакова не уважаешь с Ребровым?)))
    Питермен
    Питермен
       21 / 959
    22 апреля в 15:13
    Доморощенные игроки не помещают, такие как Аршавин, Кержаков. И они обязательно скоро будут, в Питере лучшая футбольная школа в восточной Европе
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       8 / 959
    22 апреля в 14:52
    Джек,почитай на чемпионате ,как разобрали игру с быками на молекулы,люди,которые читают футбол.полезно
    Для меня футбол - игра......
    Все эти бубновские ТТД...километраж...и другие оцифровки игры - чушь...
    Терпеть не могу тех кто "работает в футбол"...у уважаю тех кто в него играет....
    За адекватность
    За адекватность
       68 / 959
    22 апреля в 14:49
    "то сделаем шаг или два назад в еврокубках, но зато потом будут три или четыре шага вперед." Да 100500%. Наша молодежь то ух как развивается. По мячу попал удачно один раз из пяти, уже контракт подавай с шестизначными нулями в месяц, если что и нос можем сломать. С такой то молодежью ( в основном) мы потом не 3-4 шага вперед сделаем, клубы устанут ЕК в музеях складывать.
    Знатог
    Знатог
       366 / 959
    22 апреля в 14:39
    духов надо вызвать. шаман нужен.
    Оливье Гpуйяp
    Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
    22 апреля в 14:38
    Эксперты в игнор не добавляют, позор спартаку!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 959
    22 апреля в 14:34
    Нет уж, не надо брать ДУХ в качестве примера. ДУХовный клуб только один. =) Что-то я не слышал что-то про каталонский дух, мюнхенский дух, манчестерский дух... ))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 959
    22 апреля в 14:32
    вот ведь у бакланов бомбит)))) им диферамбы слогай,а критика эксперта их вскрывает
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 959
    22 апреля в 14:31
    Джек,почитай на чемпионате ,как разобрали игру с быками на молекулы,люди,которые читают футбол.полезно
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил sn_spb
       19 / 959
    22 апреля в 14:30
    я похож на шутника? я эксперт ,и мне стыдно за чемпа
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       200 / 959
    22 апреля в 14:25
    Еще один со своим духом...
    sn_spb
    sn_spb ответил 25процентный клоун
       524 / 959
    22 апреля в 14:25
    Дух был когда Шава,Зырянов,Файзулин,Хаген играли за копейки ,вот это была команда. А сейчас питерцы делают в пять раз меньше точных пасов за матч чем любой топ клуб,в ПЯТЬ раз ,Карл,вот ведь дух
    смотрю не одна твою шутейка не зашла, а ведь так старадся. пхаха
    Завтра
    Завтра
       424 / 959
    22 апреля в 14:08
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 959
      22 апреля в 14:06
      Дух был когда Шава,Зырянов,Файзулин,Хаген играли за копейки ,вот это была команда. А сейчас питерцы делают в пять раз меньше точных пасов за матч чем любой топ клуб,в ПЯТЬ раз ,Карл,вот ведь дух
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         19 / 959
      22 апреля в 14:03
      ваш метод мы знаем,не взращивать ,а воровать у богатого народа и раздавать бедным аргентинцам
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 959
      22 апреля в 14:02
      питерский дух у меня с торца дома витает ,когда странники приходят за едой
      cska plus
      cska plus
         20 / 959
      22 апреля в 13:54
      Это вопрос питерского клуба, как посчитают нужныт так и поступят.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 959
      22 апреля в 13:48
      Только не надо ничего перенимать у амстердамского клуба......
      Обычный клуб-ферма.....
      Влетали всем подряд 5 лет ...Копенгагенам ,Ростовам и Рапидам...
      Потом слепили на полгода молодёжь...продали...потом опять 10 лет взращивания....
      Это не наш метод..))))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         80 / 959
      22 апреля в 13:46
      Собрались значит такие Семак, Рибалта, Медведев в кабинете у Миллера, сидят грустные, гадают: как же Зениту дальше быть.
      Решили позвонить общемировому эксперту Масалитину и он спас советом! Дух, всё дело в духе!!!
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