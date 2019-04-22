Масалитин: «У иностранцев нет питерского духа. Надо готовить воспитанников»

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:3), а также отметил, что «сине-бело-голубым» нужны не легионеры, а доморощенные игроки.
Понимаете, у иностранцев нет питерского духа, для них город Санкт-Петербург не значит очень многого. Да, можно пригласить Месси и Роналду, сделать сборную мира, всё с ней повыигрывать - но через год эта конструкция развалится. И что потом? А ничего - хоть трава не расти! У нас уже были такие примеры - «Анжи», «Динамо» с португальцами. Для долговременных успехов нужно готовить своих воспитанников. Ведь играли же успешно за «Зенит» в свое время Кержаков, Аршавин, Денисов, Быстров! «Аякс» сейчас вышел в полуфинал Лиги чемпионов именно со своими воспитанниками. Кстати, нам было бы полезно многое перенять из системы амстердамского клуба…
тролль - возможно, но какой то низкосортный.
тролль - возможно, но какой то низкосортный.
Все эти бубновские ТТД...километраж...и другие оцифровки игры - чушь...
Терпеть не могу тех кто "работает в футбол"...у уважаю тех кто в него играет....
Все эти бубновские ТТД...километраж...и другие оцифровки игры - чушь...
Терпеть не могу тех кто "работает в футбол"...у уважаю тех кто в него играет....
Займитесь наконец своими проблемами в "свинарнике" и не лезьте не в своё дело! Может, гляди и выиграете чего-нибудь!
Одна же польза!
Займитесь наконец своими проблемами в "свинарнике" и не лезьте не в своё дело! Может, гляди и выиграете чего-нибудь!
Одна же польза!
Обычный клуб-ферма.....
Влетали всем подряд 5 лет ...Копенгагенам ,Ростовам и Рапидам...
Потом слепили на полгода молодёжь...продали...потом опять 10 лет взращивания....
Это не наш метод..))))
Обычный клуб-ферма.....
Влетали всем подряд 5 лет ...Копенгагенам ,Ростовам и Рапидам...
Потом слепили на полгода молодёжь...продали...потом опять 10 лет взращивания....
Это не наш метод..))))
Решили позвонить общемировому эксперту Масалитину и он спас советом! Дух, всё дело в духе!!!
Решили позвонить общемировому эксперту Масалитину и он спас советом! Дух, всё дело в духе!!!