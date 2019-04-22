Масалитин: «У иностранцев нет питерского духа. Надо готовить воспитанников»

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:3), а также отметил, что «сине-бело-голубым» нужны не легионеры, а доморощенные игроки.

Понимаете, у иностранцев нет питерского духа, для них город Санкт-Петербург не значит очень многого. Да, можно пригласить Месси и Роналду, сделать сборную мира, всё с ней повыигрывать - но через год эта конструкция развалится. И что потом? А ничего - хоть трава не расти! У нас уже были такие примеры - «Анжи», «Динамо» с португальцами. Для долговременных успехов нужно готовить своих воспитанников. Ведь играли же успешно за «Зенит» в свое время Кержаков, Аршавин, Денисов, Быстров! «Аякс» сейчас вышел в полуфинал Лиги чемпионов именно со своими воспитанниками. Кстати, нам было бы полезно многое перенять из системы амстердамского клуба…