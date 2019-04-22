Агент: «Головин достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил выступление российского футболиста в матче 33-го тура Лиги 1 против ПСЖ.
Несмотря на поражение, Саша очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира. Неслучайно он получил отличную прессу по итогам этого матча. Его справедливо признали лучшим в составе монегасков. На мой взгляд и в целом, «Монако» провел неплохой матч. Да, команда потерпела поражение, но очень многое решило индивидуальное мастерство Мбаппе. Не сомневаюсь, что по итогам чемпионата «Монако» решит свою задачу.
Гол Вагнера Лав сделал «Коринтианс» чемпионом Лиги Паулиста
Гол экс-форварда московского ЦСКА Вагнера Лав принёс престижный титул его клубу «Коринтианс», а побеждён был (2:1) другой лидер — «»Сан-Паулу».
Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством.
В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.
Гол Витиньо помог «Фламенго» выиграть лигу Кариока
В финале клуб из Рио-де-Жанейро дважды обыграл «Васко да Гама» со счетом 2:0.
На 79-й минуте сегодняшнего ответного матча на замену вышел бывший нападающий ЦСКА Витиньо. Через четыре минуты он забил гол, установив окончательный результат встречи.
Александр Головин забил гол чемпионам Франции
P.S: Голом отличился и Томаш Нецид за «Адо ден Хааг» 🙂
Гол Вагнера Лав сделал «Коринтианс» чемпионом Лиги Паулиста
Гол экс-форварда московского ЦСКА Вагнера Лав принёс престижный титул его клубу «Коринтианс», а побеждён был (2:1) другой лидер — «»Сан-Паулу».
Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством.
В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.
Гол Витиньо помог «Фламенго» выиграть лигу Кариока
В финале клуб из Рио-де-Жанейро дважды обыграл «Васко да Гама» со счетом 2:0.
На 79-й минуте сегодняшнего ответного матча на замену вышел бывший нападающий ЦСКА Витиньо. Через четыре минуты он забил гол, установив окончательный результат встречи.
Александр Головин забил гол чемпионам Франции
P.S: Голом отличился и Томаш Нецид за «Адо ден Хааг» 🙂
А Псевдо цска
Все о любимом игроке
А Псевдо цска
Все о любимом игроке
Даже не сомневаюсь.
Даже не сомневаюсь.