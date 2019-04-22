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Агент: «Головин достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира»

22 апреля 2019, 16:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил выступление российского футболиста в матче 33-го тура Лиги 1 против ПСЖ.

Несмотря на поражение, Саша очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира. Неслучайно он получил отличную прессу по итогам этого матча. Его справедливо признали лучшим в составе монегасков. На мой взгляд и в целом, «Монако» провел неплохой матч. Да, команда потерпела поражение, но очень многое решило индивидуальное мастерство Мбаппе. Не сомневаюсь, что по итогам чемпионата «Монако» решит свою задачу.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил SHMEL
   214 / 959
22 апреля в 21:23
Саша не потерялся в Монако,как прочили многие недруги и завистники.
Зато Монако с Головиным потерялся ! ))
SHMEL
SHMEL
   156 / 959
22 апреля в 19:59
Саша не потерялся в Монако,как прочили многие недруги и завистники.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
22 апреля в 19:09
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Александр Головин забил гол чемпионам Франции

P.S: Голом отличился и Томаш Нецид за «Адо ден Хааг» 🙂
Шишанутый
Шишанутый ответил Евгений Макрушин
   7 / 959
22 апреля в 18:22
Вот не понятно мне,причем тут Квинси???Новость про российского игрока играющего за границей.Зачем сюда голландского игрока приплетать?
Комплексы видимо у фанатов Цска до сих пор Промес им покоя не дает все вспоминают как он их унижал и голы забевал.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Евгений Макрушин
   12 / 959
22 апреля в 17:43
Вот не понятно мне,причем тут Квинси???Новость про российского игрока играющего за границей.Зачем сюда голландского игрока приплетать?
Твои проблемы, раз непонятно!
Gallardo27
Gallardo27
   715 / 959
22 апреля в 17:20
Да, пора бы на повышение в Барсу или Ливер!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ЦCКА навсегда
   122 / 959
22 апреля в 17:05
Вот не понятно мне,причем тут Квинси???Новость про российского игрока играющего за границей.Зачем сюда голландского игрока приплетать?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ЦCКА навсегда
   14 / 959
22 апреля в 16:57
А Свинси бесполезно носился против Хетафе!
    parallels
    parallels
       3 / 959
    22 апреля в 16:29
    очень стыдно за зулуса, который теперь моет полы на севильской базе!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
       6 / 959
    22 апреля в 16:15
    Если на фоне суперпобед Аякса этот кусок дерева будут вызывать, будет запредельный зашквар!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       427 / 959
    22 апреля в 16:14
    Неплох, разве что мало берет на себя. Надо валить из этого гадюшника.
    МКС
    МКС
       162 / 959
    22 апреля в 16:14
    Кто о чем

    А Псевдо цска

    Все о любимом игроке
    Багров-брат
    Багров-брат
       873 / 959
    22 апреля в 16:13
    Санёк постепенно адаптируется. Удачи, Саша!...)))
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 959
    22 апреля в 16:10
    А Свинси бесполезно носился против Хетафе!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 959
    22 апреля в 16:10
    Обязаны решить задачу не вылета .
    Даже не сомневаюсь.
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