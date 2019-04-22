Агент: «Головин достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил выступление российского футболиста в матче 33-го тура Лиги 1 против ПСЖ .

Несмотря на поражение, Саша очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира. Неслучайно он получил отличную прессу по итогам этого матча. Его справедливо признали лучшим в составе монегасков. На мой взгляд и в целом, «Монако» провел неплохой матч. Да, команда потерпела поражение, но очень многое решило индивидуальное мастерство Мбаппе. Не сомневаюсь, что по итогам чемпионата «Монако» решит свою задачу.