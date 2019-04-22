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Назаров спел песню в честь победы «Спартака»

22 апреля 2019, 11:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил песню после победы «красно-белых» над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ.

Кто тебя выдумал? Кто тебя нашел?
Варвары, видимо, дали нам футбол.
Через страдания, переживания
Жаждем в терзаниях маленький гол.
Грозною силою не был «Енисей»,
Вынесли милого – правда, не совсем.
В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,
Если поправятся. Жаль, что не все.

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Все комментарии
denmig
denmig ответил Т34
   531 / 959
24 апреля в 09:37
За зенитом хотят угнаться, но Спартаку добиться 100% как у лазурных не под силу.
Привет! - прогнозы, прогнозы, прогнозы!!!)))
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил LOpp
   226 / 959
22 апреля в 20:06
поварешка нынче только после побед вылазит.
и не только он)))
ziborock
ziborock
   36 / 959
22 апреля в 16:38
Передайте Завтра, что если ему не нравится читать про Спартак, пущай про Зенит читает! Благо тем много!)))

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ziborock
ziborock ответил parallels
   36 / 959
22 апреля в 16:25
почему в спартаке столько идиотов?
Ваш идиотизм не переплюнуть никому!) Одни бакланы испортившие крышу чего стоят!)))

Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно *******
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков
С. Шнур
Т34
Т34 ответил parallels
22 апреля в 16:19
почему в спартаке столько идиотов?
За зенитом хотят угнаться, но Спартаку добиться 100% как у лазурных не под силу.
Завтра
Завтра
   424 / 959
22 апреля в 14:13
А давайте тупо репостить сюда на мясоккер события из соцсетей болельщиков "Спартака"?
А? Классно же придумано, согласитесь?? "Спартаком же единым"!
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
22 апреля в 14:05
А как там Глушаков? Следит за творчеством любимого исполнителя?
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   418 / 959
22 апреля в 13:56
В баню отправятся, чтоб позабавиться,
Если понравится, снова пойдут .
Гыгы.
LOpp
LOpp
   23 / 959
22 апреля в 13:44
поварешка нынче только после побед вылазит.
Palex
Palex
   50 / 959
22 апреля в 13:19
Вот это рифма,браво! Пушкин в гробу перевернулся.
Аксинья
Аксинья ответил parallels
   51 / 959
22 апреля в 13:15
почему в спартаке столько идиотов?
Их не так уж и много, но они так грамотно расставлены что встречаются практически на каждом шагу...
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
22 апреля в 12:44
Между строк читается горечь и обида от игры его свиней.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 12:40
Сквозь ноты и строки сей самой печальной песни на свете..(После саунтрека к Титанику)...проглядывается сожаление об отсутствии в Туле некоторых игроков.....
Вопрос....
Кто и по какой причине не попадёт в заявку на тульский матч ????
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 12:38
Вот в Туле трудно будет выиграть .

"Арсенал" при Вилкове - +5=2-1,мячи 10-5, жк 23-28, кк 0-3
"Спартак" при Вилкове - +4=9-12,мячи 25-44, жк 70-57, кк 5-2
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 12:36
Одни в призёры не попадают.....
Другие в рифму.....

Надо менять...всё....и игроков...и глашатаев...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   14 / 959
22 апреля в 12:33
почему в спартаке столько идиотов?
По умолчанию)
parallels
parallels
   3 / 959
22 апреля в 12:32
почему в спартаке столько идиотов?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ангел неБесГрешен
   14 / 959
22 апреля в 12:30
Вроде и победа, а мотив как на похоронах ;) Угораю с этого усатого!
Так он и не особо рад-то, видно же. Намекает, что еле-еле аутсайдера вынесли, что "Спартак" ниже плинтуса, и горюет по этому поводу)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
22 апреля в 12:29
Мне понравилась новая версия Фейри. Классно, что он экспериментирует и по-новому пытается опозорить "Спартак" каждый раз. Вот теперь еще и поет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 12:27
Вроде и победа, а мотив как на похоронах ;)
Угораю с этого усатого!
Юрниекс
Юрниекс
   325 / 959
22 апреля в 12:20
Такой суперклуб одолели! Тут мало частушек. Надо было стриптиз исполнить прямо на стадионе. А что вместо шеста ворота...Возьми на вооружение,клоун..
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
22 апреля в 12:18
А какие Варвары дали футбол Спартаку? И кто по национальности эти самые Варвары и сколько их там было этих баб?
311
311
   54 / 959
22 апреля в 12:12
Лучше бы Карреру поздравил с 55-летием новыми стишками!)
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 12:11
Сам клуб и всё его окружение отпетые клоуны.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   189 / 959
22 апреля в 12:04
Назаров, а где песенка после "Дерби Всея Руси"?
спартак - ЦСКА 0:2.
PiterGrad
PiterGrad
22 апреля в 12:02
после матча в Краснодаре,троллить спартачей даже свои не прочь...стыдно за мясо
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   189 / 959
22 апреля в 12:01
Назаров красавец, продолжает троллить пищевик
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
22 апреля в 11:57
Клоун усатый!
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