Назаров спел песню в честь победы «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил песню после победы «красно-белых» над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ.
Кто тебя выдумал? Кто тебя нашел?
Варвары, видимо, дали нам футбол.
Через страдания, переживания
Жаждем в терзаниях маленький гол.
Грозною силою не был «Енисей»,
Вынесли милого – правда, не совсем.
В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,
Если поправятся. Жаль, что не все.
13:49 К Кокорину в СИЗО пустят врача «Зенита»
2:02 Миллер: «Браво! „Зенит“ — чемпион!»
00:18 Боярский: «„Зенит“ - чемпион страны, и это заслуженно»
20:04 Адвокат Кокорина: «У нас пропал вещдок - стул»
15:41 У Ракицкого родился сын
11:56 Маркизио отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
13:49 К Кокорину в СИЗО пустят врача «Зенита»
2:02 Миллер: «Браво! „Зенит“ — чемпион!»
00:18 Боярский: «„Зенит“ - чемпион страны, и это заслуженно»
20:04 Адвокат Кокорина: «У нас пропал вещдок - стул»
15:41 У Ракицкого родился сын
11:56 Маркизио отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно *******
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков
С. Шнур
Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно *******
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков
С. Шнур
А? Классно же придумано, согласитесь?? "Спартаком же единым"!
А? Классно же придумано, согласитесь?? "Спартаком же единым"!
Если понравится, снова пойдут .
Гыгы.
Если понравится, снова пойдут .
Гыгы.
Вопрос....
Кто и по какой причине не попадёт в заявку на тульский матч ????
Вопрос....
Кто и по какой причине не попадёт в заявку на тульский матч ????
"Арсенал" при Вилкове - +5=2-1,мячи 10-5, жк 23-28, кк 0-3
"Спартак" при Вилкове - +4=9-12,мячи 25-44, жк 70-57, кк 5-2
"Арсенал" при Вилкове - +5=2-1,мячи 10-5, жк 23-28, кк 0-3
"Спартак" при Вилкове - +4=9-12,мячи 25-44, жк 70-57, кк 5-2
Другие в рифму.....
Надо менять...всё....и игроков...и глашатаев...
Другие в рифму.....
Надо менять...всё....и игроков...и глашатаев...
Угораю с этого усатого!
Угораю с этого усатого!
спартак - ЦСКА 0:2.
спартак - ЦСКА 0:2.