Назаров спел песню в честь победы «Спартака»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил песню после победы «красно-белых» над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ .

Кто тебя выдумал? Кто тебя нашел?

Варвары, видимо, дали нам футбол.

Через страдания, переживания

Жаждем в терзаниях маленький гол.

Грозною силою не был «Енисей»,

Вынесли милого – правда, не совсем.

В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,

Если поправятся. Жаль, что не все.