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Сочнов: «Азмун подхватил бациллу от Дзюбы и перестал забивать?»

22 апреля 2019, 12:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов оценил победу «красно-белых» над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ, а также поделился мнением об игре «Зенита».

Не удивлен, что забил Аяз Гулиев «Енисею». Пусть и в концовке, пусть и в большинстве. Надо же ему как-то отрабатывать свой 5-миллионный штраф клубу. Вот и получит премию отличившийся избиением американца спартаковец - иначе нет никакого смысла ему играть. А то еще вместо «дубля» отправят в Чечню, в «Ахмат» на перевоспитание.

Что до ближайшего тура, то жду от матча «Спартака» в Туле победы своей команды. Конечно, есть сомнения, но выходить в зону Лиги чемпионов «Спартаку» просто необходимо. Да и поквитаться за поражение в матче первого круга на «Открытие-Арене» хотелось бы. Помнится, та встреча стала последней для Карреры в «Спартаке» и последней для Кононова в «Арсенале».

Что касается «Зенита», то питерцы, наверное, отдадут очки «Динамо» - «бело-голубым» они сейчас нужнее (смеется). Не пугайтесь, это я иронизирую по поводу празднования «Зенитом» победы над «Краснодаром» - радовались так, словно Лигу чемпионов выиграли. Ну уж чемпионат наш - так точно. Семак пытался сгладить потом: мол, это просто радость победы в фантастическом по накалу матче. А Миллер всё-равно проговорился, когда поздравлял. В каком смысле? Он же сказал в конце: «„Зенит“ - чемпион!» Говорите, всегда так глава «Газпрома» выражается? Ну, не знаю. Он, наверное, говорит в Петербурге почти как в известной комедии Гайдая: «Не станете чемпионами - отключим газ!»

Если всерьез, то, наверное, не смогут зенитовцы на своем поле подвести - 2:0, ставлю на команду Семака. Забьет ли теперь Азмун? Сложно сказать. Возможно, просто поперло вратарю «Краснодара» в субботу - ну все тащил парень, не дал иранцу отличиться.

Вот Дзюбу, наконец, прорвало дублем, хотя и он мог еще парочку забить, не будь таким прыгучим голкипер «горожан». Быть может, Азмун теперь подхватил бациллу от Дзюбы и перестал забивать? Пусть так, по очереди огорчают соперников. А то забили бы оба - и не осталось бы сухого пороха на следующую игру. Уж лучше пусть, сменяя друг друга, стреляют в цель.

Обидно ли мне, что на фоне Ракицкого совсем пропали «радиоуправляемые» штрафные спартаковца Фернандо? Отнюдь. Бразилец, помнится, в прошлом сезоне четыре мяча в чемпионате ударами со штрафных положил, да еще и будущему финалисту Лиги чемпионов «Ливерпулю» в этом еврокубке разок. И раз в Кубке России - всего шесть за сезон! Почему сейчас сник? Не знаю, может ему мяч плохо накачанный дают для штрафных, а может просто бутсы надо сменить (смеется). Травмирован был бразилец, говорят. Весной только три матча сыграл. А раньше ему мешали, по-моему, слухи об интересе к его персоне в Европе.

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Все комментарии
mortid
mortid
   324 / 959
22 апреля в 23:24
А Дзюба в свою очередь ранее подхватил "болотную лихорадку" от Заболотного.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Литейный 4
   214 / 959
22 апреля в 18:39
Вот и сравните супер игру Зенита и отстойные 3 очка Спартака. Почувствуйте разницу. Гыгыгы
)))) А напомните всем нам ,на каком месте в прошлом году Зенит закончил ? Или с памятью вашей чего-то стало ? )))
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 13:43
И такое бывает .
Байкал-38
Байкал-38 ответил Palex
   25 / 959
22 апреля в 13:39
Иньервью его прочитай повнимательней. И увидишь,что он просто дурачок.
Да там все такие, разве нормальные есть.
LOpp
LOpp
   23 / 959
22 апреля в 13:39
Дзюба чихнул на Азмуна, как в 2007 году чихнул на Смолова, а в 2018 году чихнул на Заболотного.
поэтому Промес...

Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 13:13
Не интервью, а какой то салат "ОЛИВЬЕ"!!! Всего понемножку намешано!!! Чего то спартачи заговариваться стали?!? Если уж их пятое место так колбасит, то что будет, когда они на шестом окажутся???
25процентный клоун
25процентный клоун ответил clop
   19 / 959
22 апреля в 13:12
да такую лазурщину жолудями не прикрыть,стыдно
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   9 / 959
22 апреля в 13:01
Никакой разницы по сути...3 очка и в Африке 3 очка...
Зенит сыграл отлично, так там и соперник был другой, не стоял всей командой в своей штрафной весь матч...
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
22 апреля в 12:56
Вовочка, а у кого ты научился такие винегреты стряпать?
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
22 апреля в 12:42
Вот и сравните супер игру Зенита и отстойные 3 очка Спартака. Почувствуйте разницу. Гыгыгы
порт
порт
   275 / 959
22 апреля в 12:39
Вроде и не старый, а что не слово, до дурь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
22 апреля в 12:37
Ветеран "Спартака" на радостях от победы над грозным "Енисеем" захрюкал не по делу, а мы должны всерьез это обсуждать?
parallels
parallels ответил FILL3286
   3 / 959
22 апреля в 12:36
ХА-ХА-ХА-ХА КРАСАВ ПОТРОЛЛИЛ ЛАЗУРНЫЙ МЕШОК
эй, филл! а почему тебя нет на ветке про назарова? он новый хит спартаку посвятил!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
22 апреля в 12:32
Им нужно вместе подышать в один пакет,вдруг оба начнут забивать,хотя могут и перестать это делать оба,но риск благородное дело.)))))))
Palex
Palex ответил Байкал-38
   50 / 959
22 апреля в 12:31
Иньервью его прочитай повнимательней. И увидишь,что он просто дурачок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил clop
   8 / 959
22 апреля в 12:30
А мне казалось, что это Дзюба подхватил бациллу Азмуна и начал забивать. Но у тарасовских свои взгляды на жизнь, искаженные галюциногенными желудями.
Согласен с тобой на все 100%....

Нормальные люди скажут : "Дзюба подхватил бацилу отАзмуна и начал забивать"
Пессимистичные завистники скажут : "Азмун подхватил бацилу от Дзюбы и перестал"

А вообще давно такого винегрета не читал....Гулиев, Азмун, Кононов, Гайдай, Газпром, ЛЧ,Семак, Фернандо, Енисей....))))))))

По-прежнему настаиваю.....не у всех надо брать интервью в воскресенье вечером...))))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   317 / 959
22 апреля в 12:29
Вчера серьёзную команду обыграли. Теперь ветераны юморят и немного грустят. Местные свинки радостно пованивают.
clop
clop
   148 / 959
22 апреля в 12:23
А мне казалось, что это Дзюба подхватил бациллу Азмуна и начал забивать.
Но у тарасовских свои взгляды на жизнь, искаженные галюциногенными желудями.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 12:22
Скорей эта бацилла от Заболотного.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
22 апреля в 12:13
В словах спартача одна зависть!
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
22 апреля в 12:12
ХА-ХА-ХА-ХА
КРАСАВ
ПОТРОЛЛИЛ ЛАЗУРНЫЙ МЕШОК
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
22 апреля в 12:12
Артем отберёт, это ненадолго
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
22 апреля в 12:06
у сбг это норм,подхватывают друг от друга,бацилы
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