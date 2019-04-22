Сочнов: «Азмун подхватил бациллу от Дзюбы и перестал забивать?»

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов оценил победу «красно-белых» над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ , а также поделился мнением об игре «Зенита».

Не удивлен, что забил Аяз Гулиев «Енисею». Пусть и в концовке, пусть и в большинстве. Надо же ему как-то отрабатывать свой 5-миллионный штраф клубу. Вот и получит премию отличившийся избиением американца спартаковец - иначе нет никакого смысла ему играть. А то еще вместо «дубля» отправят в Чечню, в «Ахмат» на перевоспитание.

Что до ближайшего тура, то жду от матча «Спартака» в Туле победы своей команды. Конечно, есть сомнения, но выходить в зону Лиги чемпионов «Спартаку» просто необходимо. Да и поквитаться за поражение в матче первого круга на «Открытие-Арене» хотелось бы. Помнится, та встреча стала последней для Карреры в «Спартаке» и последней для Кононова в «Арсенале».

Что касается «Зенита», то питерцы, наверное, отдадут очки «Динамо» - «бело-голубым» они сейчас нужнее (смеется). Не пугайтесь, это я иронизирую по поводу празднования «Зенитом» победы над «Краснодаром» - радовались так, словно Лигу чемпионов выиграли. Ну уж чемпионат наш - так точно. Семак пытался сгладить потом: мол, это просто радость победы в фантастическом по накалу матче. А Миллер всё-равно проговорился, когда поздравлял. В каком смысле? Он же сказал в конце: «„Зенит“ - чемпион!» Говорите, всегда так глава «Газпрома» выражается? Ну, не знаю. Он, наверное, говорит в Петербурге почти как в известной комедии Гайдая: «Не станете чемпионами - отключим газ!»

Если всерьез, то, наверное, не смогут зенитовцы на своем поле подвести - 2:0, ставлю на команду Семака. Забьет ли теперь Азмун? Сложно сказать. Возможно, просто поперло вратарю «Краснодара» в субботу - ну все тащил парень, не дал иранцу отличиться.

Вот Дзюбу, наконец, прорвало дублем, хотя и он мог еще парочку забить, не будь таким прыгучим голкипер «горожан». Быть может, Азмун теперь подхватил бациллу от Дзюбы и перестал забивать? Пусть так, по очереди огорчают соперников. А то забили бы оба - и не осталось бы сухого пороха на следующую игру. Уж лучше пусть, сменяя друг друга, стреляют в цель.

Обидно ли мне, что на фоне Ракицкого совсем пропали «радиоуправляемые» штрафные спартаковца Фернандо? Отнюдь. Бразилец, помнится, в прошлом сезоне четыре мяча в чемпионате ударами со штрафных положил, да еще и будущему финалисту Лиги чемпионов «Ливерпулю» в этом еврокубке разок. И раз в Кубке России - всего шесть за сезон! Почему сейчас сник? Не знаю, может ему мяч плохо накачанный дают для штрафных, а может просто бутсы надо сменить (смеется). Травмирован был бразилец, говорят. Весной только три матча сыграл. А раньше ему мешали, по-моему, слухи об интересе к его персоне в Европе.