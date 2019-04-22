Быстров: «Я тоже дрался в барах»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров признался, что он в свое время тоже участвовал в драках, но не попадал в сложные ситуации, в отличие от Александра Кокорина и Павла Мамаева, пребывающих в СИЗО.
- В молодости гуляли, конечно. Бывали и драки.
- Как это тогда урегулировалось?
- Нарядами полиции.
- Вам повезло, что вы не оказались в такой ситуации, как Кокорин и Мамаев?
- Да. Бывали ситуации, скандалы.
- Просто вы били не стулом?
- Бывало, в баре дрались, выясняли, кто прав, кто виноват.
- Почему-то тогда не доходило до уголовных дел, а сейчас вдруг дошло.
- Вы, наверное, лучше меня это знаете. Тут чиновник оказался замешан. Когда фанаты дерутся, ничего же не происходит. Они выходят 50 на 50 перед матчем, бьются и все – сопли, кровь вытерли и побежали дальше на трибуны.
Но рывок приличный.
Но рывок приличный.
А вообще, у вас все такие!))) Сейчс еще более менее есть нормальные люди в составе, потому что все "понаехавшие"!
А вообще, у вас все такие!))) Сейчс еще более менее есть нормальные люди в составе, потому что все "понаехавшие"!