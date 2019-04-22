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Быстров: «Я тоже дрался в барах»

22 апреля 2019, 22:07

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров признался, что он в свое время тоже участвовал в драках, но не попадал в сложные ситуации, в отличие от Александра Кокорина и Павла Мамаева, пребывающих в СИЗО.

- В молодости гуляли, конечно. Бывали и драки.

- Как это тогда урегулировалось?
- Нарядами полиции.

- Вам повезло, что вы не оказались в такой ситуации, как Кокорин и Мамаев?
- Да. Бывали ситуации, скандалы.

- Просто вы били не стулом?
- Бывало, в баре дрались, выясняли, кто прав, кто виноват.

- Почему-то тогда не доходило до уголовных дел, а сейчас вдруг дошло.
- Вы, наверное, лучше меня это знаете. Тут чиновник оказался замешан. Когда фанаты дерутся, ничего же не происходит. Они выходят 50 на 50 перед матчем, бьются и все – сопли, кровь вытерли и побежали дальше на трибуны.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   113 / 959
23 апреля в 17:55
Быстров, вытирая с лица после бара, всегда говорил, что это не сопли)))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Сергей Саныч
   290 / 959
23 апреля в 11:09
По-моему он ссыкун. Но рывок приличный.
Рывок - в смысле на поле, или в драке, от кого-то ?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил FROBI
   290 / 959
23 апреля в 11:08
Только храбрец Вовочка скромно умалчивает, что было бы нарвись он на парня из ММА или других головорезов. Штаны поди сушил неделю... )))
Сомневаюсь, что Кокоше&К помог бы стул, нарвись они на парня из ММА.
FROBI
FROBI
23 апреля в 09:50
Только храбрец Вовочка скромно умалчивает, что было бы нарвись он на парня из ММА или других головорезов. Штаны поди сушил неделю... )))
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
23 апреля в 04:16
С кем не бывало, тут на кого нарвешься
амурец
амурец
   81 / 959
23 апреля в 02:41
нашёл чем гордиться
Заполярный
Заполярный
   303 / 959
23 апреля в 01:54
БЫСТРОВ: МЕНЯ ТОЖЕ БИЛИ В БАРАХ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
23 апреля в 00:51
С тех пор как в барах ввели систему VAR - драться там чревато сроком.....
mondial18
mondial18
   770 / 959
22 апреля в 23:56
С кем не бывает
Землянин
Землянин
   439 / 959
22 апреля в 23:18
Быдло !!! Пьяное !!!
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
22 апреля в 22:50
Мало верится
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
22 апреля в 22:33
По-моему он ссыкун.
Но рывок приличный.
parallels
parallels ответил ziborock
   3 / 959
22 апреля в 22:29
Он после Спартака 5 лет еще в Зените играл!) А вообще, у вас все такие!))) Сейчс еще более менее есть нормальные люди в составе, потому что все "понаехавшие"!
заметь, что до отъезда в тарасовку он был вполне нормальный! а вы его научили по барам шляться. позор спартаку!
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
22 апреля в 22:26
Кристе больше писать не о чем...
Apsny
Apsny
   45 / 959
22 апреля в 22:24
Там дрались толпами, а не нападали как гиены на одного.
ziborock
ziborock ответил parallels
   36 / 959
22 апреля в 22:23
после спартака совсем с катушек съехал. чему его там научили?
Он после Спартака 5 лет еще в Зените играл!)
А вообще, у вас все такие!))) Сейчс еще более менее есть нормальные люди в составе, потому что все "понаехавшие"!
pomor45
pomor45
   75 / 959
22 апреля в 22:13
Ностальгия.
Charismatic
Charismatic
   717 / 959
22 апреля в 22:12
Какой-то день Быстрова на соккере. Только половина новостей ни о чем.
parallels
parallels
   3 / 959
22 апреля в 22:10
после спартака совсем с катушек съехал. чему его там научили?
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