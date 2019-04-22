Быстров: «Я тоже дрался в барах»

22 апреля 2019, 22:07

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров признался, что он в свое время тоже участвовал в драках, но не попадал в сложные ситуации, в отличие от Александра Кокорина и Павла Мамаева, пребывающих в СИЗО.

- В молодости гуляли, конечно. Бывали и драки.

- Как это тогда урегулировалось?

- Нарядами полиции.

- Вам повезло, что вы не оказались в такой ситуации, как Кокорин и Мамаев?

- Да. Бывали ситуации, скандалы.

- Просто вы били не стулом?

- Бывало, в баре дрались, выясняли, кто прав, кто виноват.

- Почему-то тогда не доходило до уголовных дел, а сейчас вдруг дошло.

- Вы, наверное, лучше меня это знаете. Тут чиновник оказался замешан. Когда фанаты дерутся, ничего же не происходит. Они выходят 50 на 50 перед матчем, бьются и все – сопли, кровь вытерли и побежали дальше на трибуны.