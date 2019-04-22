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Григорян: «Предложение „Тамбова“ было неожиданным»

22 апреля 2019, 20:46

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал свое назначение, которое состоялось сегодня.

Приглашение было неожиданным — именно в данный период. Звонок от Павла Худякова, спортивного директора «Тамбова», был в воскресенье еще до нашего матча. А переговоры прошли уже после него.

Знакомство с командой прошло отлично! Вот только что закончил первую тренировку. Если бы подобное знакомство было в первый раз — а то ведь уже в сто двадцать первый. Тем более с рядом ребят уже работал. Все понимают цели, задачи. Отличный коллектив. Будем идти наверх. Футболисты принимают мои требования.

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Все комментарии
Верг
Верг
   447 / 959
24 апреля в 14:02
Смотрел что думает Борзыкин по этому поводу, смеялся до слёз
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   530 / 959
24 апреля в 02:20
"....Будем идти наверх..."

НАВЕРХ ВЫ БУДЕТЕ ИДТИ, ГРИГОРЯН??????

Вы на Первом месте, БОЛВАН! Его надо удержать!

Думаю, Тамбов, к сожалению, перемещается на 3-4 место, там он очень нужен для стыков, чтобы там "героически" вылететь, с очередными перлами и скандалами Григоряна , а потом руководство скажет, что его приглашение было "ошибкой". Тема закрыта, жалко жителей Тамбова, но, увы, стадиона для РФПЛ нет,

Дело в том, что в Нижнем и Сочи есть стадионы ЧМ2018, ну а Томь нужна на замену Енисею - зону Восток представлять в РФПЛ. увы, всё так. не по спортивному принципу.
Пегас в пальто
Пегас в пальто
23 апреля в 06:34
Григорян, если не привезёшь мне ЦСКА в Тамбов - обижусь!
311
311
   54 / 959
23 апреля в 02:11
Вандерфульное предложение!)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
22 апреля в 23:03
Поработал с рядом ребят и ....они в Тамбове.
В принципе,он тоже в Тамбове.
Их дело,но по-моему левый хлопчик.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 22:06
Что за беда приключилась с Тамбовом? Вроде все было правильно, аккуратно, поступательно. И вдруг трах! бах! - Григорян.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 21:36
Лучший в мире клуб таков .
Волгоградский клуб Тамбов .
:) :)) :))) :)))) :)))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
22 апреля в 21:32
А ну как Тамбов не выйдет?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
22 апреля в 21:15
Удачи!
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 959
22 апреля в 21:06
Брехня, что неожиданно!!! Такие дела так не делаются!!!
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
22 апреля в 21:05
болелы запаслись петухами?)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
22 апреля в 20:50
Григорян возвращается в вышку :)
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