Григорян: «Предложение „Тамбова“ было неожиданным»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал свое назначение, которое состоялось сегодня.
Приглашение было неожиданным — именно в данный период. Звонок от Павла Худякова, спортивного директора «Тамбова», был в воскресенье еще до нашего матча. А переговоры прошли уже после него.
Знакомство с командой прошло отлично! Вот только что закончил первую тренировку. Если бы подобное знакомство было в первый раз — а то ведь уже в сто двадцать первый. Тем более с рядом ребят уже работал. Все понимают цели, задачи. Отличный коллектив. Будем идти наверх. Футболисты принимают мои требования.
НАВЕРХ ВЫ БУДЕТЕ ИДТИ, ГРИГОРЯН??????
Вы на Первом месте, БОЛВАН! Его надо удержать!
Думаю, Тамбов, к сожалению, перемещается на 3-4 место, там он очень нужен для стыков, чтобы там "героически" вылететь, с очередными перлами и скандалами Григоряна , а потом руководство скажет, что его приглашение было "ошибкой". Тема закрыта, жалко жителей Тамбова, но, увы, стадиона для РФПЛ нет,
Дело в том, что в Нижнем и Сочи есть стадионы ЧМ2018, ну а Томь нужна на замену Енисею - зону Восток представлять в РФПЛ. увы, всё так. не по спортивному принципу.
НАВЕРХ ВЫ БУДЕТЕ ИДТИ, ГРИГОРЯН??????
Вы на Первом месте, БОЛВАН! Его надо удержать!
Думаю, Тамбов, к сожалению, перемещается на 3-4 место, там он очень нужен для стыков, чтобы там "героически" вылететь, с очередными перлами и скандалами Григоряна , а потом руководство скажет, что его приглашение было "ошибкой". Тема закрыта, жалко жителей Тамбова, но, увы, стадиона для РФПЛ нет,
Дело в том, что в Нижнем и Сочи есть стадионы ЧМ2018, ну а Томь нужна на замену Енисею - зону Восток представлять в РФПЛ. увы, всё так. не по спортивному принципу.
В принципе,он тоже в Тамбове.
Их дело,но по-моему левый хлопчик.
В принципе,он тоже в Тамбове.
Их дело,но по-моему левый хлопчик.
Волгоградский клуб Тамбов .
:) :)) :))) :)))) :)))))
Волгоградский клуб Тамбов .
:) :)) :))) :)))) :)))))