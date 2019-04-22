Григорян: «Предложение „Тамбова“ было неожиданным»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал свое назначение, которое состоялось сегодня.

Приглашение было неожиданным — именно в данный период. Звонок от Павла Худякова, спортивного директора «Тамбова», был в воскресенье еще до нашего матча. А переговоры прошли уже после него.

Знакомство с командой прошло отлично! Вот только что закончил первую тренировку. Если бы подобное знакомство было в первый раз — а то ведь уже в сто двадцать первый. Тем более с рядом ребят уже работал. Все понимают цели, задачи. Отличный коллектив. Будем идти наверх. Футболисты принимают мои требования.