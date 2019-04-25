Быстров: «В „Спартаке“ всё время кто-то что-то делает не так»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, почему в «Спартак» вновь погрузился в череду скандалов.

А там всегда были скандалы. Даже в чемпионский сезон их хватало. Там всё время кто-то что-то делает не так. Один за глаза наврал, другой одобрил трансфер, который никто не хотел. Вот с этого всё и начинается. Привезли футболиста, а он оказался слабый. Кто за это ответит? Спортивный директор, тренер или сам игрок? И начинается старая история. В итоге руководство всегда право. А болельщики тоже начинают со своей стороны поддерживать то одного, то другого.

Почему сама суть в «Спартаке» не меняется? Меняется, у всех свои взгляды. Вот у Карреры же получилось что-то сделать. Правда, потом опять всё пошло по известному сценарию: трансферы, заработок денег. Он же не стал налаживать академию и выстраивать структуру в клубе, Массимо пришел зарабатывать.