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Быстров: «В „Спартаке“ всё время кто-то что-то делает не так»

25 апреля 2019, 08:28

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, почему в «Спартак» вновь погрузился в череду скандалов.

А там всегда были скандалы. Даже в чемпионский сезон их хватало. Там всё время кто-то что-то делает не так. Один за глаза наврал, другой одобрил трансфер, который никто не хотел. Вот с этого всё и начинается. Привезли футболиста, а он оказался слабый. Кто за это ответит? Спортивный директор, тренер или сам игрок? И начинается старая история. В итоге руководство всегда право. А болельщики тоже начинают со своей стороны поддерживать то одного, то другого.

Почему сама суть в «Спартаке» не меняется? Меняется, у всех свои взгляды. Вот у Карреры же получилось что-то сделать. Правда, потом опять всё пошло по известному сценарию: трансферы, заработок денег. Он же не стал налаживать академию и выстраивать структуру в клубе, Массимо пришел зарабатывать.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 12:37
Шапито из тарасовки :)
sir_Alex
sir_Alex ответил Leha-ha50
   84 / 954
25 апреля в 12:24
Спартак и скандал - это почти синонимы!!!
Увы, но уже давно не "почти". Скоро двадцатилетний юбилей отметим!
parallels
parallels ответил LOpp
   3 / 954
25 апреля в 11:48
как бы Федуна в Зенит продать?
в обмен на эрнани! а федуна мы куда-нибудь приспособим. нарядим в хряка, и пусть вокруг стадиона круги наворачивает, на потеху публике)
LOpp
LOpp
   24 / 954
25 апреля в 10:34
как бы Федуна в Зенит продать?
time out
time out ответил cska plus
   935 / 954
25 апреля в 10:18
Чё то очень много стало этого быстрого на соккере.
Ты не считал во сколько десятков раз тебя на соккере больше чем Быстрова? Быстров хоть говорит что-то вразумительное, а не гонит чушь и пургу.
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
25 апреля в 10:02
В Спартаке всё делается через заднепроходное отверстие...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
25 апреля в 09:43
Спартак и скандал - это почти синонимы!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
25 апреля в 09:06
В СпаМе всегда были скандалы, в этом суть СпаМа.)))).
makkie
makkie
   11 / 954
25 апреля в 08:47
Рыба гниет с головы - спасибо Федуну...
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   5 / 954
25 апреля в 08:43
Чё то очень много стало этого быстрого на соккере.
С утра Вован с любовью поцеловал спартаковскую футболку и раззадорил вас и бомжей!
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
25 апреля в 08:41
Шапито одним словом!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
25 апреля в 08:35
Стыдно за федуна!
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 08:31
Чё то очень много стало этого быстрого на соккере.
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