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Моуриньо: «Суарес рядом с Месси делает грязную работу»

вчера, 21:30
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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо оценил игру нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своем имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за «Ливерпуль». Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, – этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей прошлой команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу.

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Все комментарии
kust07
kust07
   83 / 954
сегодня в 14:43
когда-то инициатором перехода Суареса в Барсу был именно Месси
Luk Bessson
Luk Bessson
   911 / 954
сегодня в 13:55
Суарез - лучший форвард у Барсы за последние 25 лет это точно. да не. Вообще. Очень крутой, танк, машина, хитрец
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   736 / 954
сегодня в 09:55
Господа мессиглоры, жозе прав
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
сегодня в 06:46
Грязный рамирес этот Маур =)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   681 / 954
сегодня в 04:57
Как быстро Мавр стал менять своё мнение. После того как он выжал из Челси Лэмпарда - легенду клуба и тот перешёл в МС и забил гол Челси, то после игры он говорил, что очень некрасиво, когда легенда забивает своему бывшему клубу. А теперь всё говорит наоборот. В этом вся его сущность.
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   361 / 954
сегодня в 00:45
иди найди себе работу , Суарес очень отличный нападающий , всегда забивает в самых сложных моментах , и никто тут не делает грязную работу , все играют в командную игру .
MSN-thebest
MSN-thebest
   507 / 954
сегодня в 00:20
Кто-нибудь расскажите физруку, что пару сезонов назад Суарес положил в ЛаЛиге 40 голов, на "грязной" работе
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил feris1
   259 / 954
вчера в 23:35
Да Ракицкий в Зените гораздо лучше гнома кладёт со штрафных,но почему то все только говорят только о распиаренном карлике.
Нельзя быть таким , покайся и сними розовую футболочку....Роналду уже давно поклоняется Месси..
feris1
feris1
   235 / 954
вчера в 23:01
Да Ракицкий в Зените гораздо лучше гнома кладёт со штрафных,но почему то все только говорят только о распиаренном карлике.
Apsny
Apsny
   45 / 954
вчера в 22:21
Хоть и мажет немало, но очень боеспособен.
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 22:18
Суарес киллер, волк , клыки Барсы...и тебя бы Моуринька такая участь постигла бы.. Он рАзит соперника ...может 90 минут не забить а потом всех в нем сомневающихся опустить ниже плинтуса..
Заратустра
Заратустра ответил Mister_Leo
   54 / 954
вчера в 22:04
Суарес прирожденный супернап. Просто годы берут своё. Он уже немолод.
la_masia
la_masia ответил Шишанутый
   149 / 954
вчера в 22:01
Ну так же как и Ювентус, что с голубым в составе что без, все равно ЛЧ не выиграли.
Mister_Leo
Mister_Leo
   184 / 954
вчера в 21:55
в 2015 году именно блистательная игра Суареса принесла Барселоне требл .. в этом году история повторяется но Месси чуть больше вкладывает нынче ... Суарес тысячу раз мажет , теряет мяч но его обожают в Барселоне, он исключительный игрок .. очень много тащил и тащит клуб в тяжёлые моменты ..
Sаshа
Sаshа
   178 / 954
вчера в 21:53
какая может быть оценка от невостребованного безработного тренера
Заратустра
Заратустра ответил Брулин
   54 / 954
вчера в 21:52
Ничья будет результативная. Это в лучшем случае для ливера.
toshkanchik07
toshkanchik07 ответил Брулин
   558 / 954
вчера в 21:43
Барса скорее всего забьет в гостях, а Ливерпуль +4 вряд-ли...
В таком случае им уже 5 надо будет)
Брулин
Брулин
   29 / 954
вчера в 21:43
Барса скорее всего забьет в гостях, а Ливерпуль +4 вряд-ли...
Заратустра
Заратустра
   54 / 954
вчера в 21:42
Суарес мощно матч провёл. Два гола организовал именно он.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
вчера в 21:38
Однозначно Барса побеждает благодаря Суаресу. Вот его уход будет большой потерей а гнома даже не заметят как не замечали в матчах когда он был травмирован и все их выйграли. Эксперты от футбола понемают ценность Суареса а барсафаны поливают и гнобят каждый матч в угоду гному. Культ гнома у них что тут скажеш! Гном поселился в головах у людей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
вчера в 21:36
Молодцы...
Очень стараются быть похожими на Дзюбу с Азмуном...
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