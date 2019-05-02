Моуриньо: «Суарес рядом с Месси делает грязную работу»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо оценил игру нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

Суарес был хорош, он мне нравится. Многие игроки в современном футболе беспокоятся о своем имидже, о том, что о них подумают люди в той или иной ситуации. Но Суарес полностью забыл о том, что он выступал за «Ливерпуль». Единственная вещь, на которой он был сконцентрирован, – этот матч, выход в финал, победа в Лиге чемпионов. И Луис забил, он праздновал этот гол в ворота своей прошлой команды. Невероятное отношение к своему делу. Лионель Месси феноменален, но рядом с ним находится такой игрок, который делает грязную, но в то же время очень важную работу.