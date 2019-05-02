Роналду не исключил, что может стать тренером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью El Pais рассказал о своей адаптации в туринском клубе, а также не исключил, что по окончании игровой карьеры может стать тренером.

Первое, что я делаю, когда попадаю в новый клуб, - остаюсь собой. Ничего больше. Моя рабочая этика остается той же. Нужно быть скромным и помнить, что ты не знаешь всего на свете. Если ты достаточно умный, то будешь обращать внимание на мелочи, чтобы развиваться как спортсмен.

Я прекрасно адаптировался в «Ювентусе». Они увидели, что я не подделка.

Могу ли я представить себя в качестве тренера, когда завершу карьеру? Почему бы нет.