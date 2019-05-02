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Роналду не исключил, что может стать тренером

вчера, 20:40

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью El Pais рассказал о своей адаптации в туринском клубе, а также не исключил, что по окончании игровой карьеры может стать тренером.

Первое, что я делаю, когда попадаю в новый клуб, - остаюсь собой. Ничего больше. Моя рабочая этика остается той же. Нужно быть скромным и помнить, что ты не знаешь всего на свете. Если ты достаточно умный, то будешь обращать внимание на мелочи, чтобы развиваться как спортсмен.

Я прекрасно адаптировался в «Ювентусе». Они увидели, что я не подделка.

Могу ли я представить себя в качестве тренера, когда завершу карьеру? Почему бы нет.

Напомним, в конце апреля Роналду забил 600-й гол на клубном уровне.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 22:57
Тренером Хабиба и Конора..
obana777
obana777
   240 / 954
вчера в 22:57
Тренером по выпрашиванию пенальтей.
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
вчера в 22:03
лучшего тренера по ныркам и не найти
la_masia
la_masia
   149 / 954
вчера в 22:03
Роналду , тренер?)))
Если только по аквааэробике.
Aleks Captain
Aleks Captain
   501 / 954
вчера в 21:49
По заныриванию в штрафную,
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
вчера в 21:40
Очень интересно будет за ним наблюдать на бровке, например, как за Бекао, но пока на поле!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
вчера в 21:35
Вряд ли из него тренер выйдет!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Jeck Denielse
   64 / 954
вчера в 21:33
Барселоны....)))
Только не это!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
вчера в 21:32
не представляю
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
вчера в 21:30
Пойдет по стопам Зидана и станет лучшим тренером мира а гном растолстеет и будет где нибудь на пляже Панамы лежать и пить пиво и смотреть по телеку как команда Роналду побеждает и берет большие трофеи!
Питермен
Питермен
   22 / 954
вчера в 21:17
Будет пупсиков тренировать
ДСА
ДСА
   131 / 954
вчера в 21:08
Плачущий тренер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
вчера в 21:06
Это будет ужос, если он пригрозит наказать. С его то наклонностями...
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
вчера в 21:04
Под его руководством сборная Португалии уже стала чемпионом Европы! Картина бегающего и жестикулирующего у бровки Роналду до сих пор стоит в глазах! Было весьма комично,неуместно,но комментаторы заходились в восторге,трибуны неистовствовали,а тренерский штаб сборной предусмотрительно делал вид,что это в порядке вещей,норма(типа,у нас всегда так!).. "Футбольный олигарх",ничего не поделаешь!
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
вчера в 20:59
А как же рестораны?
волгодон 2
волгодон 2
   195 / 954
вчера в 20:58
разве что у женщин
ну какой из смазливого гея тренер? чисто посмеяться
drug01
drug01
   120 / 954
вчера в 20:53
Играть на много легче чем тренировать....
kasyak7
kasyak7
   517 / 954
вчера в 20:49
Тренер из него не выйдет.
NbKA555
NbKA555
   50 / 954
вчера в 20:47
Интересно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
вчера в 20:46
Барселоны....)))
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