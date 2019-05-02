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Моуриньо назвал лучшую команду недели в Лиге чемпионов

вчера, 19:50
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает «Аякс» лучшей командой по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Голландский клуб обыграл на выезде «Тоттенхэм» (1:0).

Фантастический «Аякс» благодаря своим действиям должен стать лучшей командой недели вместо одного лучшего игрока. Не думаю, что голландцы чувствовали какое-то давление до этого момента, потому что сейчас они почти достигли своей цели. Это напоминает мне мою ситуацию с «Порту». Мы никогда не боялись выступать в Лиге чемпионов. Но дойдя до полуфинала, ты осознаёшь, что почти достиг своей цели. Поэтому, мне кажется, игрокам «Аякса» не очень хорошо спится. На следующей неделе нас ожидает большая игра на прекрасном стадионе с великолепной атмосферой.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
вчера в 22:16
порадовали хорошим футболом
hohoл
hohoл
   515 / 954
вчера в 20:58
Надеюсь, дядя на поправочку идет и забудет про автобусы.
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
вчера в 20:02
Здесь я солидарен.
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