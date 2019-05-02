Моуриньо назвал лучшую команду недели в Лиге чемпионов

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает «Аякс» лучшей командой по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Голландский клуб обыграл на выезде «Тоттенхэм» (1:0).

Фантастический «Аякс» благодаря своим действиям должен стать лучшей командой недели вместо одного лучшего игрока. Не думаю, что голландцы чувствовали какое-то давление до этого момента, потому что сейчас они почти достигли своей цели. Это напоминает мне мою ситуацию с «Порту». Мы никогда не боялись выступать в Лиге чемпионов. Но дойдя до полуфинала, ты осознаёшь, что почти достиг своей цели. Поэтому, мне кажется, игрокам «Аякса» не очень хорошо спится. На следующей неделе нас ожидает большая игра на прекрасном стадионе с великолепной атмосферой.